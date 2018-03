Trump Mở Chiến Tranh Mậu Dịch Với Trung Cộng: Sẽ Ra Sắc Lệnh Đánh Thuế Thép, Nhôm Nhập Vào Mỹ

WASHINGTON - TT Trump đả kích tình trạng giao thương không công bằng trong lúc cân nhắc khả năng tăng thuế nhập cảng để trừng phạt các sản phẩm thép và nhôm nhập cảng mà ông tin là bán phá giá.Từ khi vận động tranh cử, tỉ phú Trump đã chỉ danh mậu dịch không công bằng là thủ phạm gây ra khiếm ngạch mậu dịch triền miên.TT Trump không chỉ danh các nước mục tiêu trong các twitter phóng lên mạng hàng ngày – nhưng, Bạch Ốc chuẩn bị các biện pháp trừng phạt bằng thuế chống lại Nga, Trung Cộng và các nước bán phá giá thép, nhôm, gây thiệt hại kỹ nghệ trong nước.Các viên chức lãnh đạo kỹ nghệ thép và nhôm đã nhận đuợc thư mời họp trong 1 thời hạn ngắn, theo tường thuật của Reuters.Twitter sáng Thứ Năm của TT Trump ghi rõ “Kỹ nghệ thép và nhôm trong nước sút giảm vì bị thiệt hại trong nhiều thập niên giao thương không công bằng, và vì chính sách không thích hợp – chúng ta không cho phép. Chúng ta muốn thương mại tự do, công bằng và tinh khôn”.Cùng ngày Thứ Năm, cố vấn kinh tế Gary Cohn tiếp cố vấn kinh tế Trung Cộng Liu He tại Bạch Ốc.Phóng viên đưa tin: Bộ thương mại định đề nghị thuế suất 24% với mọi sản phẩm thép nhập cảng và thuế suất tương tự với nhôm của Nga, Trung Cộng và 3 nước khác.Phương án khác gồm định mức với các sản phẩm này.Theo bộ trưởng thương mại Wilbur Ross, thép và nhôm bán phá giá gây ảnh huởng với an ninh quốc gia. Trung Cộng là nhà sản xuất nhôm lớn nhất thế giới nhưng không chiếm hơn 1% nhôm nhập cảng Hoa Kỳ, theo ước luợng của AFP.Trong khi đó bản tin của báo Los Angeles Times hôm Thứ Năm cho biết rằng TT Trump đã công bố kế hoạch hôm Thứ Năm đánh thuế mạnh lên các nhập cảng toàn cầu về thép và nhôm, làm cho thị trường chứng khoán tụt giá và gây lo ngại lan rộng rằng ông đang hướng Hoa Kỳ vào cuộc chiến mậu dịch với Trung Quốc cũng như với các đồng minh của Mỹ.Trump cho biết ông sẽ ký sắc lệnh vào tuần tới nhân danh vì an ninh của Hoa Kỳ để đánh thuế 25% vào thép nhập cảng và 10% thuế vào nhôm.