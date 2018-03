Cali: 1 Nữ Du Học Sinh Việt Bị Chồng Đánh, Giết, Vùi Xác

HANOI -- Chính phủ Việt Nam chính thức thông báo về trường hợp một nữ du học sinh bị giết tại California.Báo Lao Động ghi rằng nữ công dân Việt Nam tử vong tại quận Placer, tiểu bang California, Mỹ được xác định là Trần Thị Trang, sinh năm 1995 tại TP. Sài Gòn.Tại cuộc họp báo thường kỳ ngày 1.3, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho biết, ngày 14.2, cảnh sát quận Placer, bang California có liên hệ và thông báo với Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại San Francisco về một người Việt tử vong tại quận này.“Nạn nhân được xác định là Trần Thị Trang, sinh năm 1995 tại TP.Hồ Chí Minh”, bà Lê Thị Thu Hằng thông tin.Bản tin LĐ cũng ghi rằng Bộ Ngoại giao CSVN đã thông báo cho gia đình chị Trang và đang tích cực hỗ trợ gia đình hoàn thành các thủ tục hậu sự để đưa tro cốt chị Trang về nước.“Cơ quan đại diện Việt Nam tại San Francisco cũng đã đề nghị cảnh sát quận Placer và các cơ quan chức năng Mỹ đẩy nhanh tiến độ điều tra, sớm xác định thủ phạm và đưa thủ phạm ra xét xử. Đồng thời cũng tạo điều kiện cho Tổng lãnh sự quán và gia đình đưa tro cốt chị Trang về nước trong thời gian sớm nhất”, bà Lê Thị Thu Hằng nói thêm.Bản tin báo Người Lao Động ghi thêm chi tiết rằng trước đó, báo chí nước ngoài đưa tin một bộ xương phát hiện ở đường Foresthill gần hồ Clementine, quận hạt Placer, tiểu bang California được xác định là của chị Trang Tran, 23 tuổi, công dân Việt Nam đang học ở Mỹ. Người đi bộ đã tìm được những mảnh xương ở một khu vực bên ngoài đường xe chạy và bên dưới cây cối um tùm.Người phát ngôn cảnh sát Andrew Scott nói rằng tình trạng thi thể cho thấy rằng nó đã nằm ở đấy trong một thời gian dài. Theo The Sacramento Bee, nghi phạm là Michael Forest Abeyta, 28 tuổi, cư dân thành phố Citrus Heights và là chồng của nạn nhân. Abeyta bị bắt hôm 30-1 với cáo buộc giết người và không thể được bảo lãnh.Trong khi đó, báo Thanh Niên ghi rằng cảnh sát quận hạt Placer đã bắt giữ Michael Forest Abeyta (28 tuổi), chồng của Trang Trần, vào ngày 30.1 trước đó với cáo buộc giết người. Trang và Abeyta kết hôn vào ngày 16.8.2017 tại Las Vegas (Nevada). Abeyta cư ngụ tại TP.Citrus Height (California). Cuộc điều tra vẫn đang được tiến hành.Theo The Sacramento Bee, Trang Trần là một công dân Việt Nam, đã có mặt tại Mỹ với thị thực sinh viên. Trung úy Andrew Scott, phát ngôn viên của cảnh sát hạt Placer, cho biết các bằng chứng được tìm thấy tại địa điểm này có liên quan đến người chồng Abeyta. Vì vậy, nghi phạm Abeyta đã bị bắt với cáo buộc giết người và đang bị giữ mà không không được tại ngoại.Còn theo Facebook cá nhân Đỗ Hà, một người bạn của Trang, nạn nhân có tên đầy đủ là Trần Thị Trang (sinh năm 1995), du học sinh tại Mỹ và cũng là sinh viên khoá 13 Trường ĐH Hoa Sen. Trang mất tích vào ngày 11.10.2017 nhưng đến tận tháng 1.2018 thi thể mới được phát hiện.Đỗ Hà cũng cho biết đã liên hệ với gia đình Trang và được biết vụ án vẫn đang trong quá trình điều tra nên thi thể (chưa được tìm thấy hoàn toàn) vẫn chưa được đưa về Việt Nam an táng. Đồng thời Abeyta - kẻ bị tình nghi với những bằng chứng tại hiện trường đã thừa nhận rằng có đánh đập Trang vào ngày Trang mất nhưng do vẫn chưa có được bằng chứng cụ thể nên vẫn chưa thể kết tội.Báo Thanh Niên ghi thêm: “Đỗ Hà cũng cho biết mình đã từng có thời gian học chung và làm việc với Trang. Trang là một người con gái nhỏ nhắn nhưng rất giỏi và siêng năng.”