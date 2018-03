Hành Hạ Mục Sư, Khủng Bố Học Sinh Nghệ An

HANOI -- Nhân quyền vẫn thê thảm tại Việt Nam... Trong khi bản tin RFA ghi nhận tình hình một tù lương tâm bị hành hạ trong tù, bản tin khác cùng nguồn ghi rằng một tổ chức ngoaị vi nhà nước có tên là Hội Cờ Đỏ công khai quậy phá một giáo xứ ở Nghệ An và nhiều học sinh giáo xứ này bị trường đuổi học không rõ lý do.RFA ghi rằng cựu tù chính trị - Mục sư Nguyễn Trung Tôn không được khám và điều trị vết thương cũ cũng như điều kiện khắc nghiệt tại trại giam B14 ở Hà Nội khiến cho sức khỏe của ông giảm sút nhanh chóng.Bà Nguyễn Thị Lành, phu nhân của mục sư Nguyễn Trung Tôn, sau khi đi thăm ông vào ngày 28 tháng 2 về, cho Đài Á Châu Tự Do biết thông tin vừa nêu cũng như nguyện vọng của ông này nói với bà qua cửa kính trại giam:“Muốn hoàn tất hồ sơ để chuyển sang tòa và luật sư vào gặp tiếp để đề nghị được tại ngoại về khám ở bệnh viện Thanh Hóa. Đó là nơi anh từng mổ trước đây. Chân phải mổ nay đau, mắt mờ; chân trái chưa mổ được. Tình trạng rất trọng thương.”Những vết thương của cựu tù chính trị - Mục sư Nguyễn Trung Tôn là do lần ông bị bắt cóc vào tháng 2 năm ngoái tại Quảng Bình. Sau đó những kẻ thủ ác đưa ông đến một khu rừng thuộc miền núi Hà Tĩnh và đánh ông suốt nhiều giờ.Khi được đưa đến bệnh viện, bác sĩ kết luận nhiều nhóm cơ chân của ông bị dập nát, dây chằng bị đứt buộc phải phẫu thuật khiến ông đi đứng rất khó khăn.Vào ngày 30 tháng 7 năm ngoái, ông lại bị lực lượng an ninh Việt Nam bắt cùng với một số thành viên Hội Anh Em Dân Chủ khác gồm các cựu tù chính trị Phạm Văn Trội, Trương Minh Đức và Nguyễn Bắc Truyển. Tất cả bị cáo buộc ‘âm mưu lật đổ chính quyền’ theo điều 79 Bộ Luật Hình sự Việt Nam.Vào năm 2011, Mục Sư Nguyễn Trung Tôn từng bị Tòa tại Nghệ An kết án 2 năm tù và 2 năm quản chế với cáo buộc ‘tuyên truyền chống nhà nước’ theo điều 88.Bản tin khác cũng của RFA ghi về tình hình Hội Cờ Đỏ công khai tấn công phụ huynh Công giáo.Một số phụ huynh là giáo dân Công giáo, thuộc giáo xứ Đăng Cao, ở xã Diễn Đoài, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An tố cáo chính quyền địa phương và trường Tiểu học Diễn Đoài huy động Hội Cờ Đỏ hành hung phụ huynh vào chiều ngày 23 tháng Hai, khi những người này đến gặp ban giám hiệu tìm hiểu nguyên nhân vì sao con em của họ bị đuổi học.Một video clip ghi lại cảnh tượng xô xát, hành hung với gậy gộc, ống tuýp sắt trước cổng trường Tiểu học Diễn Đoài, ở xã Diễn Đoài, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An lan truyền trên mạng xã hội vài ngày qua.Vụ việc xảy ra được ghi nhận vào chiều ngày 23 tháng Hai. Một học sinh, ở giáo xứ Đăng Cao cho biết ngày hôm đó bản thân em bị thầy giáo hăm dọa không cho đến trường nữa và một số bạn cùng giáo xứ bị đuổi về nhà:“Thầy nói là hôm sau ở nhà, không được đi học nữa. Thầy hỏi là ‘Có thấy xấu hổ không, đi học ké các bạn như vậy?’ Con thì không bị đuổi về hôm đó, nhưng các bạn của con bị đuổi về. Sau đó, bố mẹ đi đến trường và bố mẹ bị đập.”Đài RFA liên lạc với một số phụ huynh là giáo dân cho biết con em của họ đến trường, nhưng bị đuổi về nhà vì không đóng 90 ngàn đồng/tháng cho lớp học thêm buổi. Một vài em lần lượt bị đuổi từ trước Tết Nguyên đán Mậu Tuất, và vào ngày 23 tháng Hai thì có hơn 10 em bị cho về.Vào chiều cùng ngày, một số phụ huynh đến trường để gặp ban giám hiệu trường Tiểu học Diễn Đoài hỏi lý do vì sao đuổi học con em của họ. Thế nhưng, vừa đến cổng trường thì loa phát thanh của xã kêu gọi Ban An ninh tự quản bảo vệ chính quyền (tức Hội Cờ Đỏ) cùng người dân đến hỗ trợ vì các phụ huynh Công giáo đến trường gây sự. Anh Chu Trọng Sơn, một phụ huynh Công giáo có mặt tại hiện trường kể lại:“Ủy ban xã điều điều tất cả anh em trong Ban An ninh tự quản bảo vệ chính quyền trong xã với gậy gộc, mà họ đã chuẩn bị sẵn đến trước cổng trường. Tôi nói là đến trường chỉ để hỏi thăm thông tin liên quan các em bị cho nghỉ học. Thế là họ đập tới tấp. Họ đập vào đầu tôi. Đến hôm nay vẫn còn vết tích, xung quanh người vết tích đầy.”Các phụ huynh Công giáo nói với RFA rằng họ bị tấn công bằng bạo lực một cách bất ngờ, và đã gọi giáo dân đến cứu. Tình hình sau đó được vãn hồi bởi lực lượng công an và cảnh sát cơ động.