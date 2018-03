Hội Ái Hữu Thiết Giáp Nam Cali Họp Mặt Tân Xuân Mậu Tuất 2018

Trong tiệc Tân Xuân Mậu Tuất 2018 do Hội Ái Hữu Thiết Giáp Nam California tổ chức.Westminster (Bình sa)- - Trưa Chủ Nhật ngày 25 tháng 2 năm 2018 tại nhà hàng Seafood Place, thành phố Westminster, Hội Ái Hữu Thiết Giáp Nam California đã tổ chức tiệc họp mặt Tân Xuân Mậu Tuất 2018.Tham dự buổi họp mặt tân Xuân Hội Ngộ có các niên trưởng trong binh chủng Thiết Giáp như: cựu Đại Tá Huỳnh Văn Tám (nguyên Chỉ Huy Trưởng Trường Thiết Giáp QL/VNCH) các cựu Trung Tá Lê Văn Nho, Trung Tá Thức... Đến từ Bĩ Quốc có ông, bà Nguyễn Vĩnh Sơn, đến từ San Diego có Kỵ binh Trần Ngọc Dương và các chiến hữu, ngoài ra còn có một số qúy vị đại diện các hội đoàn quân binh củng bạn, một số các cơ quan truyền thông và đại gia đình Thiết Giáp Nam California.Điều hợp chương trình Kỵ Binh Lê Sơn.Sau phần nghi thức chào quốc kỳ Việt nam Cộng Hòa, Hoa Kỳ phút mặc niệm, tiếp theo ban tổ chức mời qúy Niên trưởng: Đại Tá Huỳnh Văn Tám, Trung Tá Nho, Trung Tá Thức và Trưởng Ban Tổ Chức Đặng Tấn Đởm lên trước bàn thờ Thánh Tổ Phù Đổng Thiên Vương làm lễ dâng hương khấn nguyện để tưởng nhớ đến các bậc tiền nhân đã có công dựng nước, các anh hùng tử sĩ, đã vị quốc vong thân, đồng bào đã bỏ mình trên con đường vượt biên vượt biển tìm tự do, các chiến hữu Kỵ Binh đã anh dũng hy sinh vì lý tưởng tự do.Tiếp theo Kỵ Binh Đặng Tấn Đởm, Trưởng ban tổ chức lên ngỏ lời chào mừng và cảm ơn quý Niên trưởng, các hội đoàn bạn, quý chiến hữu, thân hữu hàng năm vẫn đến yểm trợ, hỗ trợ Hội Ái Hữu Thiết Giáp trong các công tác chung, cám ơn ban văn nghệ, các ca, nhạc sĩ đã đến giúp vui cho buổi tiệc mừng Xuân. Đặc biệt cám ơn quý vị niên trưởng và các chiến hữu đã đóng góp rất tích cực cho chương trình “Một Chút Quà Cho Đồng Đội” để hàng năm Hội có phương tiện gửi về giúp anh em.Nhân dịp đầu Xuân, ông xin kính chúc tất cả quan khách, niên trưởng, các Kỵ Binh và gia đình năm mới được dồi dào sức khỏe, bình an trong tâm hồn và khỏe mạnh trong thân xác.Tiếp tục chương trình là phần báo cáo về tài chánh cũng như những công tác sinh hoạt của hội trong một năm qua, Ban tổ chức cũng đã kêu gọi các Kỵ Binh đóng góp niên liễm.Tiếp tục chương trình với phần bầu Ban Chấp Hành cho nhiệm kỳ 2018-2020. sau khi trao đổi những ý kiến trong tình huynh đệ chi binh kết qủa các kỵ binh đã tín nhiệm bầu Kỵ binh Nguyễn Điểu làm Hội Trưởng, Phạm Hữu Phước, Hội Phó Nội Vụ, Nguyễn Văn Thơ, Hội Phó Ngoại Vụ, một số các chức vụ khác sẽ do Hội Trưởng mời sau.Sau khi tuyên bố kết qủa, Ban tổ chức mời Tân Hội trưởng lên chào mừng quan khách và cảm ơn các chiến hữu.Chương trình văn nghệ do Kỵ Binh Trần Ngọc Dương điều hợp.Buổi tiệc bắt đầu, mọi người cùng thưởng thức các món ăn cùng xem chương trình văn nghệ do do các kỵ binh và các nghệ sĩ thân giúp vui, xen lẫn chương trình văn nghệ có phần xổ số gây qũy.