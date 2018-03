Gia Đình Mũ Đỏ Orange County và Phụ Cận Họp Xuân

Trong họp mặt của Gia Đình Mũ Đỏ Orange County và vùng phụ cận.Anaheim (Bình Sa)- - Như thông lệ hằng năm sau Tết gia đình Mũ Đỏ Orange County và vùng phụ cận lại tổ chức buổi họp mặt Tân Xuân Hội Ngộ. Tiệc Tân Xuân Hội Ngộ diễn ra vào lúc 6 giờ chiều Chủ Nhật ngày 25 tháng 2 năm 2018 tại nhà hàng Golden Sea, Nam California, tham dự buổi dạ tiệc, ngoài các chiến hữu trong đại gia đình mũ đỏ và thân hữu còn có qúy vị quan khách, đại diện các hội đoàn, đoàn thể thuộc các quân binh chủng bạn, một số các cơ quan truyền thông.Những Niên Trưởng trong gia đình Mũ Đỏ có cựu Đại Tá Nguyễn Đình Vinh, các Trung Tá Lê Văn Đàn, Ngô Lê Tỉnh, La Tinh Tường, Đặng Kim Thu, Phạm Đình Cung.. .Điều hợp chương trình Mũ đỏ Nguyễn Ngọc NhơnSau phần nghi thức chào quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa, Hoa Kỳ, phút mặc niệm do toán hầu kỳ gia đình Mũ Đỏ Nam Cali phụ trách dưới sự điều hợp của Mũ Đỏ Châu Nghĩa Hữu.Tiếp theo Chi Hội Trưởng Mũ Đỏ Huỳnh Hữu Hạnh lên ngỏ lời chào mừng và cảm ơn đến qúy quan khách, qúy niên trưởng, qúy vị đại diện các hội đoàn, đoàn thể bạn và đại gia đình Mũ Đỏ đã đến chung vui buổi tiệc tân niên. Trong dịp nầy ông cũng đã giới thiệu đến qúy quan khách cùng các hội đoàn bạn về thành phần nhân sự trong tân Ban chấp hành hội nhiệm kỳ 2017-2018.Sau đó mời Niên Trưởng Lê Văn Đàn đại diện gia đình Mũ Đỏ lên chúc Tết, Ông chúc mọi người một năm mới dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và thắng lợi, để tiếp tục góp phần vào công cuộc đấu tranh chung cho Việt Nam sớm có tự do dân chủ.Buổi tiệc bắt đầu mọi người cùng thưởng thức các món ăn cùng xem chương trình văn nghệ do các nghệ sĩ thân hữu và anh chị em trong binh chủng nhảy dù trình diễnBuổi tiệc diễn ra trong bầu không khí thân thương của những người lính đã một thời vào sinh ra tử, làm rạng danh "Thiên Thần Mũ Đỏ" thể hiện cho nhau tình huynh đệ chi binh thật thắm thiết.Trong dịp nầy Gia Đình Mũ Đỏ cũng đã phát cho mọi người tham dự Đặc San Mũ Đỏ số 77 Xuân Mậu Tuất 2018, “Bốn mươi ba mùa xuôi ngược” dày 300 trang với những bài vở, tài liệu giá trị do các cây bút nhà văn, nhà thơ xuất thân từ binh chủng dù đóng góp thật giá trị.Kết thúc chương trình với phần dạ vũ mừng Xuân Mậu Tuất.Qúy vị muốn có Đặc San Mũ Đỏ số 77 xin liên lạc về tòa soạn (407) 619-4437 hoặc vào Email: nhayduflorida@live.com