Đền Trần, Yên Tử, Mẫu Hạm, Putin, Lớp Tình Thương...

Xuân NiệmLễ hội tưng bừng... lễ hội đầu xuân cũng là cơ hội cho các chính quyền địa phương kiếm tiền, không chỉ là riêng cho ngành du lịch.Báo Tiền Phong kể về Lễ hội Đền Trần: Khách sạn cháy phòng, nhà nghỉ thét giá...Trước Lễ hội khai ấn, hàng loạt khách sạn ở gần khu vực Đền Trần (phường Lộc Vượng, TP Nam Định, tỉnh Nam Định) kín phòng, trong khi nhiều nhà nghỉ hét giá cao gấp nhiều lần so với ngày thường.Báo Pháp Luật kể về Yên Tử: Mỗi người đến lễ chùa Yên Tử phải mua vé với giá 40.000 đồng, vé trẻ em 20.000 đồng, điều này khiến du khách vô cùng bức xúc.Chùa Yên Tử (TP Uông Bí, Quảng Ninh) được coi là nơi thiêng liêng nên hằng năm, vào những ngày đầu xuân, du khách thường đến đây tham quan, lễ Phật rất đông.Tuy nhiên, năm nay nhiều người dân ngỡ ngàng khi đến Yên Tử vì bị bắt buộc mua vé vào cổng với giá 40.000 đồng/người (trẻ em 20.000 đồng).Bản tin VOA kể: Chuyến thăm lịch sử sắp tới của hàng không mẫu hạm Hoa Kỳ USS Carl Vinson không những củng cố quan hệ song phương mà còn đóng góp vào ổn định khu vực, theo Bộ Ngoại giao Việt Nam.Phát ngôn viên Lê Thị Thu Hằng tuyên bố như vậy hôm 1/3, bốn ngày trước khi tàu sân bay của Hoa Kỳ cập cảng Tiên Sa, Đà Nẵng, trong chuyến thăm đầu tiên của một hàng không mẫu hạm Mỹ tới quốc gia cựu thù kể từ những năm 60.Bản tin RFI kể: Ba tuần trước bầu cử tổng thống Nga, Vladimir Putin mới nhập cuộc, qua bài diễn văn đọc tại Quốc Hội hôm nay, 01/03/2018. Không một ai trong số 7 đối thủ cùng ra tranh cử có thể đe dọa chiếc ghế của ông Putin ở điện Kremlin. Dù bị chỉ trích không có chương trình tranh cử cụ thể, nhưng mọi người đều biết Putin chắc chắn tiếp tục thêm một nhiệm kỳ thứ tư sau khi đã loại đối thủ duy nhất có thể làm lu mờ hào quang của ông.BBC ghi nhận: Nga vừa phát triển được một loạt vũ khí hạt nhân mới bất khả chiến bại, theo lời Tổng thống Vladimir Putin.Ông Putin có tuyên bố này trong lúc ông trình bày những chính sách chủ chốt trong nhiệm kỳ thứ tư của mình, trước kỳ bầu cử sẽ diễn ra ngày 18/3. Ông được trông đợi sẽ giành chiến thắng.Những vũ khí ông 'khoe' lần này gồm một loại tên lửa hành trình mà theo ông là có thể "vươn tới bất kỳ nơi nào trên thế giới".Putin nói như thế... sẽ tất nhiên là thắng cử.Bản tin Zing kể chuyện Biên Hòa: Khi anh Thuần đang ở trong tiệm sơn thì bị 20 thanh niên cầm mã tấu, tuýp sắt ập vào đuổi chém. Nhóm côn đồ cũng đập phá tài sản, ném 4 quả bom xăng vào tiệm gây cháy.Ngày 1/3, Công an TP Biên Hòa (Đồng Nai) đang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ tổ chức điều tra, truy bắt nhóm người xông vào nhà dân đập phá tài sản, ném bom xăng.Báo Xã Luận kể: Lớp học tình thương Phước Thiện (Q.7) do cô Đặng Thu Thảo mở ra, san sẻ gánh nặng áo cơm con chữ đối với trẻ em nghèo, để các em không phải vì nghèo mà thất học.Thời trẻ, cô Thảo là một thợ may có tiếng trong vùng. Khi đó, dù chưa có gia đình nhưng cô đã cưu mang rất nhiều trẻ mà cha mẹ không có điều kiện để nuôi nấng, đến khi chúng lên thì lại trả về với gia đình. Năm 1990, gia đình cô chuyển về huyện Nhà Bè sinh sống. Cũng từ đó, cuộc đời cô rẽ sang một hướng khác, cống hiến trọn đời cho sự nghiệp giáo dục...Báo Giáo Dục VN kể: Phẫu thuật thẩm mỹ nâng mũi giá rẻ tại một spa, cô gái trẻ ở Sài Gòn đã bị silicon đâm thủng sống mũi dẫn đến hoại tử da.Theo đó cô gái trẻ năm nay 29 tuổi, trú tại TP SG. Theo chia sẻ của co gái, do sống mũi hơi thấp nên cô đã đến một thẩm mỹ viện để làm thủ thuật nâng mũi.Báo Thanh Niên kể: Võ sĩ Martin Nguyễn tập luyện tại Việt Nam để đi vào lịch sử One Championship.Võ sĩ người Úc gốc Việt này đang tích cực tập luyện tại Việt Nam (VN) để chuẩn bị tranh đai vô địch hạng gà ở đấu trường One Championship.Martin Nguyễn là võ sĩ gốc Việt nổi tiếng thế giới ở đấu trường One Championship khi anh đang cùng lúc sở hữu 2 đai vô địch hạng lông và hạng nhẹ. Thành tích của chàng võ sĩ này: 10 thắng, 1 thua, trong đó có 7 trận thắng knock-out và 3 trận đối thủ xin bỏ cuộc.Năm nay 28 tuổi, mới đến với đấu trường võ tự do MMA vỏn vẹn 7 năm nhưng Martin Nguyễn đã nổi bật...Bản tin VietnamNet kể chuyện Hà Nội: Người đàn ông bị tàu hỏa đâm, kéo lê 20m tử vong...Qua đường ray bất cẩn, người đàn ông đi xe máy bị tàu hoả kéo lê 20 mét tử vong tại chỗ.Sự việc xảy ra vào khoảng 12h30 trưa nay tại khu vực đường ray tàu hỏa trên đường Ngọc Hồi, Thanh Trì, Hà Nội.Bản tin VnExpress kể chuyện mời gọi đọc sách ở Hà Nội: Cuộc thi dành cho học sinh tiểu học, THCS nhằm khơi dậy niềm đam mê đọc sách và khuyến khích sẻ chia, lan tỏa văn hóa đọc đến cộng đồng.Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội chủ trì và phối hợp với Sở Thông tin Truyền thông, Trung tâm Hợp tác trí tuệ Việt Nam, khởi động cuộc thi tìm kiếm Đại sứ văn hóa đọc thủ đô năm học 2017-2018. Đây là sân chơi dành cho học sinh các trường Tiểu học và THCS trên địa bàn, nhằm khơi dậy niềm đam mê đọc sách và khuyến khích việc chia sẻ, lan tỏa văn hóa đọc đến cộng đồng.Báo Tài Nguyên & Môi Trường kể về Đà Nẵng: Hàng chục doanh nghiệo gây ô nhiễm, dân bức xúc chặn đường.Theo phản ánh của hàng chục hộ dân thôn Thạch Nham Tây, xã Hòa Nhơn, huyện Hòa Vang, TP. Đà Nẵng về việc bị hàng chục doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn gây ô nhiễm môi trường, mất trật tự ATGT, ảnh hưởng lớn đến đời sống của nhân dân. Người dân đã nhiều lần kiến nghị lên chính quyền nhưng không được giải quyết khiến người dân bức xúc, lấy vật cản ra chặn đường nhưng lại bị hăm dọa.