Thiên Hạ Sự: 10 Tổng Thống Đứng Đầu Nước Mỹ

* KHÔNG ÍT NGƯỜI VIỆT MẠT XÁT TT DA ĐEN ĐẦU TIÊN TRONG LỊCH SỬ HOA KỲ. NHƯNG, NHÂN NGÀY TỔNG THỐNG - PRESIDENTS' DAY 19.2.18, THE 2018 PRESIDENTS & EXECUTIVE POLITICS PRESIDENTIAL GREATNESS SURVEY CÔNG BỐ CUỘC THĂM DÒ UY TÍN: TT BARACK OBAMA ĐỨNG HẠNG 8 TRÊN CẢ TT DONALD REAGAN VÀ TT BUSH CHA, BUSH CON, BILL CLINTON & TT DONALD TRUMP CẦM CỜ ĐỎ HẠNG 45/45 TT HOA KỲ.



AP -- TRẦN VĂN NGÀ





Qua những ngày Xuân ăn Tết Mậu Tuất 2018, tôi hoàn toàn "nghỉ dưỡng" chỉ vui xuân ăn Tết với con cháu và ngắm hoa nín thinh cũng đã con mắt từ trước nhà đến bên hông nhà và cả sân sau. Hoa Anh Đào năm nay "đãi" công khó tôi vun trồng, đua nhau khoe sắc thắm đúng mùa Tết Việt, từ giữa tháng 2 dương lịch và "trăm hoa đua nở" vào cuối tháng 2. Thay vì hoa anh đào các năm trước nở đúng vào tháng 3, nghĩa là sau Tết ta khoảng hơn 2 tuần. (H: TT Donald Trump với khẩu hiệu nghe đã quá Make America Great Again).

Với tuổi già không còn thích hoa biết nói nên không phải đi xa khỏi nhà, mà chỉ thích quanh quẩn ngắm hoa nín thinh và nhâm nhi với lỗ tai heo ngâm dấm không thôi cũng đủ sướng tê tái của tuổi U.90 rồi.

Nhưng mà, cũng lạ lắm các bạn trẻ, tuổi già lại hay tìm tòi suy nghĩ chuyện đâu đâu, trên trời dưới đất hay những chuyện "cua đào" thời trẻ năm xửa năm xưa lại nhớ vanh vách. Năm nay, tôi đổi "chiến thuật suy tư", không thèm moi tìm chuyện xưa nữa mà lục lạo chuyện thiên hạ sự hiện tại, tăng tốc lên Net tìm xem coi tin nào hấp dẫn. Trước tiên mình thưởng thức và ghi lại chuyển tải cho thân hữu gần xa đọc chơi cho vui những ngày Xuân còn rơi rớt lại với bánh tét, bánh chưng, lỗ tai heo ngâm dấm...vẫn còn chiêu đải dạ dày của mình. (H: TT Barack Obama)

Ngày Tổng Thống - US Presidents' Day - Thứ hai 19.2.2018, cũng là ngày giỗ của thân phụ tôi, sau lễ giỗ, tôi không nghỉ trưa như các ngày khác mà lên Net lục lọi những tin đọc rồi tức, đúng là tin tức, toàn những chuyện nói Tông Tông Trump, một ngàn lẻ 1 chuyện, nhứt là vụ Uỷ Ban Điều Tra Đặc Biệt của ông Mueller "săn tìm phù thủy" thò tay mặt, đặt tay trái của ngành tình báo Nga vào sân khấu chánh trị Mỹ và nhiều nước trên thế giới. Nga đã chọc phá khuấy động cuộc bầu cử Tổng Thống Mỹ năm 2016 và kể cả cuộc bầu cử tháng 11.2018 tới đây tại Hoa Kỳ mà giới tình báo quốc gia Mỹ và quốc tế đã cảnh báo trước. Chuyện tình báo Nga muốn lủng đoạn các tổ chức chánh trị thế giới, không còn chối cải nữa, chỉ có Nga chối mà thôi. Các thứ chuyện này là chuyện dài nhiều tập, để đó, hồi sau phân giải tiếp. (H: TT Bill Clinton)

Bổng có một cái tin làm tôi sững sờ vì nhiều ông trí thức Mít qua Mỹ từ năm 1975 và các ông cuồng Trump hay cuồng Cộng Hòa, vỗ ngực chống cộng số dách, có những lời lẽ mạt xát thậm tệ TT Obama da đen hèn nhát, lên án Obama phá hoại nước Mỹ, đưa di dân kể cả Hồi Giáo khủng bố vào nước Mỹ..., đủ thứ chuyện xấu của TT Obama dù chỉ tưởng tượng, nóí bừa không cần dẫn chứng.

Các ông cuồng Trump nghe tin này sẽ tức hộc máu cho mà coi, Tổng Thống da đen Obama mà phe cuồng Trump ghét cay ghét đắng (ông da đen lại vào lộn chỗ nhà trắng), được xếp thứ hạng 8 trong 10 Tổng Thống Mỹ số dách trên tổng số 45 vị. (H: TT Lyndon Johnson)



Tổng Thống Obama đứng hạng 8 (71.13 điểm) trên cả Tổng Thống Reagan, thứ 9, Tổng Thống Johnson hạng 10. Công tâm mà nhận xét, dù ngành Hành Pháp của TT Obama thuộc Dân Chủ mà lưỡng viện Quốc Hội thuộc đảng Cộng Hòa cầm chịch, bó tay ngáng chân TT Dân Chủ mà ông Obama vẫn khôn khéo hoàn thành nhiệm vụ, được xếp hạng 8, rất hãnh diện cho ông đen, còn TT Trump - ông trắng super, Hành Pháp, Lập Phạp kể cả Tối Cao Pháp Viện thuộc đảng bảo thủ Cộng Hòa nắm (5/4 vị TCPV) mà TT Trump chỉ thông qua 1 Dự Luật duy nhứt có ý nghĩa, ký thành luật - Luật Thuế, hiện còn có nhiều tranh cải cái lợi cái hại trong tương lai. Nếu tháng 11 tới đây, bầu lại tất cả 435 Dân Biểu và 1/3 Nghị Sĩ Liên Bang mà đảng Dân Chủ chiếm đa số, kiểm soát Quốc Hội thì TT Trump chắc chắn bị bó tay vì ông không biết luật chơi của chánh trị, chỉ là người mới tập tễnh vào con đường chánh trị vô cùng khó khăn trắc trở. Và với tính nóng nảy, ngông nghênh, "làm phách" coi thường thiên hạ, chắc chắn TT Trump sẽ bị đảng Dân Chủ ở Quốc Hội gây khó khăn cho ông điều hành đất nước 2 năm còn lại. Chưa kể TT Trump có thể bị QH (Dân Chủ) bãi nhiệm hay tạo áp lực, TT Trump phải từ chức như TT Cộng Hòa Nixon trước đây, nếu Uỷ Ban Điều Tra Đặc Biệt có bằng chứng Ban Tranh Cử của ông có liên hệ với Nga hay TT Trump ngăn trở công lý hay các chuyện bê bối to lớn về tiền bạc hay mất đạo đức lãnh đạo, tình ái lăng nhăng bị tố khố mà lại đúng phóc. (H: TT Donald Reagan)







Tội nghiệp cho "thiên tài Donald Trump", dù chấp chánh mới được 13 tháng, với những thành tích cũng làm được nhiều việc tốt cho nước Mỹ, nhưng cuộc thăm dò này chấm có 12.34 điểm, TT Trump cầm cờ đỏ đứng hạng 45/45 Tổng Thống Mỹ tính đến ngày Lễ Presidents' Day - 19.2.2018. Phe ta thường bắt chước TT Trump cái gì xấu hiện nay của xã hội Mỹ cũng đều là tàn dư của TT da đen Obama để lại, TT Trump là thiên tài tế thế an bang sẽ "Make America Great Again", nếu TT Trump thực hiện đúng như khẩu hiệu ông nói thì chúng ta phải bái phục sát đất vì ông chẳng biết làm chánh trị là gì, và TT Trump chắc như bắp sẽ vượt lên đứng trên TT Obama là cái chắc. Tiếc thay, qua một cuộc thăm dò "The 2018 Presidents & Executive Politics Presidential Greatness Survey - Thăm dò sự vĩ đại của TT và Chánh Trị Hành Pháp năm 2018, ngày Presidents' Day 19.2 vừa qua, đã công bố khá phũ phàng cho sự nghiệp lãnh đạo của của TT Trump, chắc chắn TT Trump và bà Sanders, phát ngôn nhân của TT, sẽ nói đó tin dõm "fake news".(H: TT Bush cha). Theo bảng tường trình thăm dò này do giáo sư Brandon Rottinhaus của trường ĐH Houston và giáo sư Justin S.Vaughn của trường ĐH Boise State University chủ trì đã cho phép chánh thức công bố.





Về xếp hạng theo thứ tự tính điểm từ 0 đến 100. TT Abraham Lincoln được 93.05 vẫn giữ hạng nhứt như các cuộc thăm dò trước. Đứng thứ 2 với 92.59 điểm, Tổng Thống George Washington - hạng 3 với 89.09 điểm, Tổng Thống Franklin Delano Roosevelt - hạng tư với 81.39 điểm, TT Teddy Roosevelt - hạng 5 với 79.54 điểm, TT Thomas Jefferson - hạng 6 với 75.15 điểm, TT Harry Truman - hạng 7 với 75.03, TT Dwight Eisenhower. Bảy vị đứng đầu bảng xếp hạng, liên tiếp nhiều năm không thay đổi thứ hạng.

Từ hạng 8 trở về sau thường thay đổi thứ hạng. Năm nay, TT Barack Obama từ hạng thứ 18 năm 2014, vọt lên hạng 8 với 71.13 điểm. Tổng Thống Ronald Reagan đứng hạng thứ 11 năm 2014, năm nay lên hạng 9 với 69.25 điểm. Tổng Thống Lyndon Baines Johnson từ hạng 12 lên hạng 10 với 69.06.

Năm 2014, TT Bill Clinton hạng 8, năm nay xuống hạng 13 với 64.25 điểm. Tổng Thống George H.W. Bush (Bush cha) vẫn giữ nguyên vị trí hạng 17 với 60.9 điểm. Tổng Thống George W. Bush (Bush con) năm 2014 hạng 35, nay lên hạng 30 với 40.42 điểm. (H: TT Bush con)

Đứng cuối bảng danh sách 45 vị Tổng Thống trong cuộc thăm dò năm 2018 là Tổng Thống thứ 45 của Hoa Kỳ Donald Trump được đứng hạng 45 với 12.34 điểm, nghĩa là đội sổ, tệ hại nhứt.

Chúng ta cầu mong bảng xếp hạng này sai - fake news - biết đâu TT Donald Trump sẽ vụt lên như pháo thăng thiên đứng đầu bảng danh sách 45 vị Tổng Thống Hoa Kỳ của năm 2020 khi TT Trump đã thực hiện được Make America Great Again?

AP Trần Văn Ngà - Sacramento 28.2.2018



* LƯU Ý: Có không ít người Việt cuồng Trump và mê đảng Cộng Hòa thường nói đảng Cộng Hòa chống cộng, còn đảng Dân Chủ không chống cộng, hèn nhác, phản chiến... nên phe ta hăng hái vào đảng Cộng Hòa để có cơ hội chống cổng cho thỏa chí tang bồng hồ thỉ vì đã và đang tỵ nạn chánh trị tại HK. Có những bài viết khá buồn cười nói là đảng Dân Chủ hèn nhác yếu xìu, phá hoại nước Mỹ... Quý vị ơi! Đảng Cộng Hòa hay Dân Chủ gì cũng "cá mè một lứa", quyền lợi nước Mỹ trên hết, đảng nào cũng muốn nước Mỹ đã vĩ đại càng vĩ đại hơn.



Điển hình khi chánh sách Mỹ muốn rút quân ra khỏi cuộc chiến Việt Nam để bắt tay với TC thì "Mỹ bỏ của chạy lấy người" một cái rụp, không thương tiếc, không chống cộng gì cả (thời đảng CH làm chủ Nhà Trắng). Thảm hại cho VNCH qua Hiệp Định Paris 1973 do Mỹ soạn với CSBV, thúc ép VNCH phải ký đề bị mất nước. Mỹ áp đặt VNCH phải thua CSBV, cắt hết mọi viện trợ làm cho VNCH phải chết, đó là thời TT Cộng Hòa Richard Nixon. Còn thời TT Dân Chủ Kennedy và Johnson (năm 1965...) là Mỹ đưa quân ào ạt vào Miền Nam để chống cộng "dùm" VNCH mà TT Ngô Đình Diệm từ chối từ đầu năm 1960, chỉ yêu cầu viện trợ dồi dào là VNCH đủ sức đánh thắng CS. Mỹ chỉ muốn đưa quân vào MN mà TT Diệm không đồng ý, chống đối thì Mỹ "thay ngựa giữa dòng", bằng cái chết dã man oan nghiệt cho anh em TT Diệm ngày 2.11.1963. Vì không bằng lòng cho quân Mỹ vào làm sao tiêu thụ "xài" vũ khí tồn kho từ Đệ Nhị Thế Chiến và chiến tranh Hàn Quốc. Lúc bấy giờ, với sự viện trợ của Mỹ cho VNCH từ các chiến hạm, phi cơ cũ kỹ phế thải, tân trang lại tính bằng đô la viện trợ và súng cũ xưa...Và cũng chính nhiều chánh trị gia đảng Dân Chủ đẩy mạnh phong trào phản chiến thời TT Cộng Hòa nắm quyền lãnh đạo nước Mỹ...





Chánh trị và luật pháp của nước Mỹ phức tạp lắm, chúng ta không am tường nên dựa cột mà nghe, không nên làm thầy đời chữi đảng này đảng nọ loạn cào cào.

Theo thống kê, cử tri gốc Việt ở Mỹ bỏ phiếu bầu cử năm 2016: 27% theo đảng Cộng Hòa, 39% theo đảng Dân Chủ và Độc Lập không theo đảng nào 31%. Như vậy, những ai vào đảng Dân Chủ ở Mỹ đều là "đồ ngu" hết sao? Hãy uốn lưỡi 7 lần trước khi nói nghe phe ta (như một câu ngạn ngữ của Pháp mà tôi còn nhớ đại khái cách đây gần 70 năm, khi tôi làm bài luận văn đề tài này: (Il faut tourner la langue sept fois avant de parler)!





Xin Chúc Bình An Dưới Thế Cho Người Thiện Tâm -Nhà báo Trần Văn Ngà (U.90) - 28.2.18