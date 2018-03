LHQ: Bắc Hàn Bán Vật Liệu Chế Vũ Khí Hóa Học Cho Syria

(Xem: 90)

DAMASCUS - Hưu chiến do Nga hô hào bị vi phạm ngay từ đầu - lực luợng Assad vẫn tấn công Eastern Ghouta do quân nổi dậy kiểm soát bằng trọng pháo và phi cơ trong khi Damascus và Moscow cùng tố cáo đối phương pháo kích hành lang an toàn.