Bạch Ốc: Kelly Cấm Kushner Đọc Tin Mật; Trump: Kushner Bị Đối Xử Không Công Bằng

WASHINGTON - Cố vấn Jared Kushner, cũng là con rể TT Trump, là 1 trong số phụ tá Bạch Ốc chỉ đuợc cấp khai thông an ninh tạm, đuợc phép tiếp cận tài liệu và thông tin mật.Ông Kushner không kê khai đầy đủ trong các giấy tờ đòi hỏi, gồm các tiếp xúc với ngoại nhân.2 nguồn thông thạo xác nhận: Kushner không còn đuợc phép tiếp cận phúc trình tình báo quý giá nhất, là “President’s Daily Brief - DBF”, khi chánh văn phòng áp dụng kỷ luật chặt chẽ hơn với Ban tham mưu Bạch Ốc.Kushner có khai thông an ninh tạm từ 1 năm, và tiếp cận thông tin tối mật đã bị bãi bỏ từ vài tuần qua.Nguồn tin thứ 3 cho biết thứ trưởng tư pháp Rod Rosenstein đã chuyển thông tin mới cho cố vấn pháp lý Don McGahn dẫn tới sự giảm tốc hay chấm dứt tiến trình khai thông an ninh với Kushner – bản chất của thông tin này không đuợc biêt.Không rõ Kushner bị ngưng tiếp cận DBF từ khi nào – cũng không biết tiếp cận tài liệu mật khác sẽ đuợc tái lập hay không.Khai thông an ninh trở thành vấn đề nóng tại Bạch Ốc từ khi có tin chuyên gia Rob Porter làm việc tại Bạch Ốc từ 1 năm với khai thông tạm bị 2 vợ cũ tố cáo lạm dụng tình dục. Porter đã thôi việc và cả quyết vô tội.Liên quan đến con rể của TT Trump là Kushner, một bản tin khác cho biết rằng tình trạng đối đầu giữa chánh văn phòng Bạch Ốc John Kelly và Kushner đã lên đến mức cao điểm. Bản tin viết chi tiết như sau.WASHINGTON - Căng thẳng giữa cố vấn toàn quyền Jared Kushner và chánh văn phòng Bạch Ốc John Kelley gia tăng tiếp theo quyết định hạn chế tiếp cận thông tin tối mật với con rể TT, vì Kushner chỉ được cấp khai thông an ninh tạm.Không lâu sau, có tin bất lợi với Kushner là 4 nước mưu định gây ảnh hưởng với cố vấn Kushner trong các thương luợng ngoại giao với Washington.Quyết định ngưng tiếp cận thông tin mật với Kushner là hành động của chánh văn phòng Kelly – thực tế là phức tạp hơn, theo mô tả của 5, 6 viên chức.Bạch Ốc tiếp tục từ chối bình luận về khai thông an ninh với viên chức tham mưu mà trường hợp mất khai thông.1 nguồn tin nhận xét: Kushner cảm thấy bị các đồng nghiệp tại West Wing đả kích.Trong chốn riêng tư, TT Trump nói với các phụ tá: Kushner đuợc đối xử không công bằng, và khó khăn với Kushner là không cần thiết.Mặt khác, ông Trump khẳng định với cố vấn an ninh quốc gia H.R. McMaster và chánh văn phòng Kelly: Kushner làm công việc thiết yếu và ông muốn Kushner tiếp tục nhiệm vụ.