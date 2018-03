Trump Thảo Luận Về Súng Với 17 Nghị Sĩ Và Dân Biểu 2 Đảng

WASHINGTON - TT Trump mở hội thảo về bạo động súng và an toàn học đường với 17 nhà lập pháp thuộc các khuynh hướng khác nhau tại Bạch Ốc – hội thảo mở màn lúc 3 giờ chiều là môi trường tự do trao đổi ý kiến tương tự 3 buổi họp đã tổ chức tuần qua sau vụ nổ súng tàn sát 17 người tại Parkland (Florida).Ông Trump hưá sẽ ban hành 1 số thay đổi nếu Lập Pháp không hành động.8 tháng trước cuộc bầu cử giữa kỳ sẽ diễn ra vào Tháng 11, ông Trump và chính giới thuộc đảng CH cảm thấy thận trọng với khả năng xa rời thành phần cử tri phản đối hạn chế quyền làm chủ súng.Các nhà lập pháp đuợc mời họp chiều Thứ Tư gồm các nghị sĩ CH John Cornyn và Pat Toomey, là 2 nhân vật khuyến cáo luật củng cố thủ tục sưu tra an ninh với người mua súng.Nghị sĩ CH Orrin Hatch và nghị sĩ DC Ted Deutch là 2 vị đề nghị tài trợ cho trường học huấn luyện viên chức học đường về tín hiệu khả nghi của hung thủ tiềm năng.Dân biểu CH Marsha Blackburn và nghị sĩ CH Steve Daines chống hạn chế súng cũng đuợc mời.Tại hội thảo này còn có dân biểu CH Brian Mast và nghị sĩ DC Dianne Feinstein là 2 nhà lập pháp hô hào cấm súng trường tấn công.Dân biểu Elizabeth Esty (DC – Connecticut) chủ trương khuyến khích tiểu bang làm luật về “báo động đỏ” cho phép cảnh sát tạm thu giữ súng của những người xét là nguy hiểm.Phe đề nghị tăng tuổi mua hơn 1 súng đại diện bởi nghị sĩ Marco Rubio từ Florida.