Đoàn Tranh Cử 2020 Của Trump Sửa Lại Thông Tin Về Kushner

WASHINGTON - Tin tức hôm Thứ Ba xác nhận TT Trump cử chiến luợc gia Brad Parscale làm quản đốc đoàn vận động tái tranh cử năm 2020.Thông cáo về đoàn tranh cử 2020 mô tả ông Parscale là chuyên gia đuợc tán tụng bởi Jared Kushner, là cố vấn cao cấp, phụ tá của TT và con rể TT.Nhưng đoàn tranh cử đã nhanh chóng phát thông báo điều chỉnh, chỉ ghi Kushner là con rể TT – vì luật cấm viên chức tham gia các vận động chính trị phe phái. Act to Prevent Pernicious Political Activities cũng đuợc biết với tên Hatch Act hạn chế những gì mà viên chức có thể làm hay không làm trong các sinh hoạt chính trị. Office of Special Counsel (OSC) đã nhắc lại nhu cầu cưỡng chế Hatch Act.Theo thông báo của đoàn tranh cử 2020, Kushner mô tả ông Parscale và nhân vật đã đem kỹ thuật có kỷ luật và tiếp cận hướng dẫn bằng dữ liệu tiếp sức cuộc vận động tranh cử trong chu kỳ 2016 và đưa tới thành công.Ông Parscale đuợc công nhận khả năng chuyên môn hữu ích với việc vận động tranh cử hữu hiệu bậc cao nhất.Quy chế của Kushner trở thành tin quan trọng hôm Thứ Ba, khi 5, 6 cơ sở truyền thông xác nhận: khai thông an ninh của Kushner đã bị hạ thấp.