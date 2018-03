Việt Kiều Về Ăn Tết, Kết Hôn Bị Đánh Nhầm, Đâm Chết

NHA TRANG -- Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết một Việt kiều Canada bị đâm chết... Việt kiều này về VN ăn Tết, và dự định sau Tết là kết hôn.Báo Đời Sống & Pháp Luật kể, và tối 27/2, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết cùng ngày đơn vị này đã bắt tạm giam 4 tháng đối với Phạm Thanh Khánh (23 tuổi, trú xã Vạn Khánh, huyện Vạn Ninh) về hành vi Giết người.Trước đó, chiều 22/2, Khánh cùng Nguyễn Tấn Thành, Võ Văn Thái và Trần Văn Toán (cùng trú xã Vạn Khánh), rủ nhau suối Sung ở xã Vạn Phước, huyện Vạn Ninh, để nhậu.Tại đây, nhóm Khánh xảy ra mâu thuẫn rồi đánh nhau với nhóm đang nhậu bên cạnh. Sau khi được can ngăn, nhóm Khánh bỏ về trước.Tuy nhiên, bản tin báo ĐS&PL kể rằng, khi phát hiện nhóm thanh niên đi từ suối Sung ra gồm anh Võ Đình Toàn (36 tuổi, Việt kiều Canada), Võ Duy Đông (32 tuổi) và Nguyễn Minh Phú (31 tuổi, cùng trú xã Vạn Long, huyện Vạn Ninh), nên Khánh đuổi theo. Khi bắt kịp, Khánh xông đến đánh anh Đông, nhưng khi biết mình đánh nhầm, Khánh chủ động xin lỗi.Không bằng lòng, Đông xông vào đánh Khánh. Thấy vậy, Thái rút dao trong người đưa cho Khánh để đánh trả. Khánh cầm dao đâm loạn xạ khiến anh Toàn, Phú và Đông bị thương nặng. Sau khi gây án, nhóm Khánh lên xe máy bỏ trốn.Được mọi người đưa đi cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng, anh Toàn tử vong tại bệnh viện.Sáng 23/2, Khánh đến cơ quan công an đầu thú, khai nhận toàn bộ hành vi.Khánh khai với công an: “Khi biết đánh nhầm, em đã xin lỗi rồi, nhưng do bị đánh lại nên em cầm dao đâm loạn xạ, khiến anh Toàn tử vong.”