Hội Ái Hữu Tây Sơn Bình Định: Kỷ Niệm 229 Năm Trận Đống Đa

Kỷ niệm229 năm Trận Đống Đa.Westminster (Bình Sa)- - Trưa Chủ Nhật ngày 25 tháng 2 năm 2018 tại nhà hàng Moonlight, Thành phố Westminster, Nam California Hội Ái Hữu Tây Sơn Bình Định đã long trọng tổ chức Đại lễ kỷ niệm 229 năm Chiến Thắng Đống Đa để tưởng nhớ công ơn vị Anh Hùng Dân Tộc Quang Trung Nguyễn Huệ đã đánh tan 20 vạn quân Thanh sang xâm chiếm nước ta vào năm 1789 và lần đầu tiên giành độc lập cho tổ quốc.Trên lễ đài ban tổ chức đã thiết kế một bàn thờ có chân dung Đại Đế Quang Trung đầy đủ lễ vật thật trang nghiêm với barner có hàng chữ : “Đại Đế Quang Trung – Anh Hùng Bách Chiến Bách Thắng.”Tham dự buổi lễ có qúy vị trong Hội Đồng Liên Tôn, qúy vị nhân sĩ, qúy vị dân cử, đại diện dân cử Liên Bang, Tiểu Bang, Quận Hạt và các Thành phố, qúy vị đại diện cộng đồng, hội đoàn, đoàn thể, các cơ quan truyền thông và đồng hương.Mở đầu với phần nghi thức chào quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa, Hoa Kỳ, phút mặc niệm do các chị trong Hội Phụ Nữ Tây Sơn Bình Định, các chị trong hội Võ Bị Quốc Gia thực hiện, ông Tom Võ hát bản quốc ca Hoa Kỳ. Trong phút mặc niệm để tưởng nhớ công ơn tổ tiên, anh hùng liệt nữ đã vị quốc vong thân, đặc biệt tưởng niệm các nạn nhân trong vụ Tết Mậu Thân 1968 đã bị Việt Cộng sát hại dã man tại cố đô Huế và nhiều nơi trên lãnh thổ Việt Nam Cộng Hòa.Tiếp theo đoàn hậu duệ Tây Sơn Bình Định mặc quân phục thời Vua Quang Trung khiêng kiệu linh vị Đại Đế với cờ ngũ sắc tiến vào lễ đài. Đi trước kiệu là đoàn múa lân. Theo sau kiệu có các quân, Tướng mặc võ phục thời Tây Sơn , các bô lão mặc quốc phục và Hội Bà Triệu mặc áo dài vàng rực rỡ. Đoàn rước tiến vào lễ đài, Đoàn rước bài vị có quân sĩ cầm cờ, hai viên quan Văn, quan Võ với áo mão chỉnh tề tay cầm gươm đi hai bên nhà vua, đoàn rước tiến vào lễ đài và mọi người đứng nghiêm trang chào đón. Bài vị được Chánh Tế đặc trên bàn thờ trước chân dung Đại Đế Quang Trung, và bắt đầu nghi thức tế lễ cổ truyền, trong đó có phần đọc Văn Tế, ca ngợi công đức của vua Quang Trung. Sau khi an vị linh vị, Ban tổ chức mời các vị lãnh đạo tinh thần và quan khách lên niệm hương.Tiếp theo Bác sĩ Nguyễn Chí Vỹ, Hội Trưởng Hội Ái Hữu Tây Sơn Bình Định lên ngỏ lời chào mừng và cảm ơn quan khách cũng như đồng hương tham dự.Trong diễn văn khai mạc, bác sĩ Nguyễn Chí Vỹ đã nói “Thay mặt đồng hương Bình Định, tôi nhiệt liệt chào mừng sự hiện diện của quý vị. Theo thông lệ hàng năm, chúng ta tụ họp lại để kỷ niệm Chiến Thắng Đống Đa cũng như kỷ niệm công đức chống ngoại xâm của vị anh hùng dân tộc. Năm nay đặc biệt khác hơn mọi năm, cách nay 10 ngày, vào ngày Mùng Một Tết, đồng hương Bình Định và thân hữu rất đông đảo với quần áo rất là đẹp đã đến dự buổi lễ chào cờ và đặt vòng hoa trước Tượng Đài Vua Quang Trung. Đây sẽ là một truyền thống tốt đẹp cho đồng hương hải ngoại trong tương lai. Kính xin quý đồng hương mở rộng tấm lòng vào mùng một Tết hàng năm đến Tượng Đài Vua Quang Trung để cùng nhau chào cờ và đặt vòng hoa kỷ niệm.”Ông tiếp: “Như quý vị đã biết, cách đây sáu tháng Tượng Đài Vua Quang Trung đã được khánh thành. Hình ảnh hào hùng của Người, mình mặc áo vải cỡi trên lưng ngựa, tay tuốt gươm chỉ về hướng Bắc đã nói lên tất cả những gì chúng ta muốn nói. Đó là tấm lòng yêu nước, tinh thần chống ngoại xâm, là biểu tượng của người Việt Nam anh hùng.”Đề cập đến việc xây dựng Tượng Đài, bác sĩ Nguyễn Chí Vỹ cho biết, rất nhiều đồng hương khắp nơi trên thế giới khi về Nam Cali, đã đến chiêm ngưỡng Tượng Vua Quang Trung với một niềm hãnh diện và cảm giác vui mừng khôn tả, vì cộng đồng người Việt tỵ nạn chúng ta đã làm rạng danh cho tổ tiên, nòi giống tại hải ngoại, và ông mong đồng hương tiếp tục giúp Hội duy trì và bảo tồn Tượng Đài Vua Quang Trung mãi mãi.Cuối cùng, thay mặt Hội, bác sĩ Nguyễn Chí Vỹ kính chúc mọi người năm mới an khang, hạnh phúc và gặp nhiều may mắn.Trong dịp nầy Dược sĩ Nguyễn Đình Thức đại diện Nghị Sĩ Tiểu Bang Bà Janet Nguyễn trao tặng Hội Tây Sơn Bình Định một Bằng Tưởng Lục của Thượng Viện California. Nghị viên Thu Hà Nguyễn, Thành Phố Garden Grove cũng đã trao tặng một Bằng Tưởng Lục của Hội Đồng Thành Phố Garden Grove để ghi nhận sự đóng góp của Hội Ái Hữu Tây Sơn Bình Định trong các sinh hoạt chung của cộng đồng đa văn hóa tại thành phố Garden Grove nói riêng, cộng đồng các sắc tộc tại địa phương nói chung..Tiếp theo là phần sinh hoạt của Hội Ái hữu Tây Sơn Bình Định. Ban tổ chức đã tường trình hoạt động của hội trong năm qua và những chương trình dự trù cho năm tới. Tiếp đó là những cuộc vui xuân đầu năm như xổ số và chương trình ca nhạc với ban tù ca Xuân Điềm và những con cháu hậu duệ của nhà Tây Sơn.Trong dịp nầy Hội Ái Hữu Tây Sơn Bình Định cũng có tổ chức Chúc thọ cho một cụ Bà và một số cụ cao niên trong hội.Tiếp theo ban tổ chức mời mọi người dùng bữa cơm trưa và thưởng thức chương trình văn nghệ hướng về tập tục Bình Định như Hát Bội “Quang Trung Xuất Quân”- Múa Võ Bình Định… xen lẫn chương trình có phần xổ số lấy hên đầu năm.Trong dịp nầy, ban tổ chức cũng đã cho phát hành “Kỷ Yếu Công Trình Xây Dựng Tượng Đài Vua Quang Trung” , đây là tập kỷ yếu có đầy đủ tin tức cũng như tài liệu, hình ảnh khá chi tiết để đồng hương biết rỏ hơn về việc xây dựng công trình giá trị nầy.Tượng Đài Vua Quang Trung trên đại lộ Euclid, Thành Phố Garden Grove, Nam California là một kỳ tích nơi hải ngoại để cho các thế hệ tiếp nối biết về gương anh hùng của tổ tiên.Muốn biết tin tức của hội xin liên lạc: (714) 775-2222, hoặc (714) 775-2882, hay đến địa chỉ Hội tại 10161 Bolsa Ave, #202 C, Westminster, CA 92683.