Bệnh Dịch Các Giống Cây Họ Cam Quýt Tại Garden Grove

Tacoma/WA.- Sau không khí rộn ràng đón Tết Nguyên Đán, đón Xuân nhưng dư âm Tết vẫn còn, Chủ Nhật ngày 25-2-2018,0 dưới bầu trời trong sáng se lạnh của tiết gần cuối Đông, lúc 1 giờ trưa Cộng Đồng NVQG/TB.WA đã long trọng tổ chức mừng Xuân Mậu Tuất 2018 nhằm tạo điều kiện cho mọi người có cơ hội hội ngộ cùng nhau, thăm hỏi, an ủi nhau và chúc tụng nhau những lời chúc may mắn, tốt lành nhất trong năm mới đồng thời cũng để duy trì nền văn hóa dân tộc ở hải ngoại, tại địa điểm University of Puget School, 1314 Alder St, Tacoma, WA 98406.