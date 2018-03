TQ Mua Đất, Tàu Sân Bay, Dân Chủ, Thẻ Xanh Campuchia...

Xuân NiệmVậy là Trung Quốc bung tiền đi mua nhà, mua đất nước khác... Ngay cả nước giàu như Pháp cũng sợ độc chiêu này, huống gì Việt Nam.Báo Tuổi Trẻ kể: Trung Quốc thâu tóm ồ ạt đất trồng trọt của các nước khác...Nhiều quốc gia đã bắt đầu "dị ứng" với các nhà đầu tư Trung Quốc khi họ lăm le thâu tóm đất nông nghiệp của mình với những khoản đầu tư khổng lồ....Ngay từ cuối năm ngoái, hiệp hội nông nghiệp Safar của Pháp đã lên tiếng kêu gọi chính phủ can thiệp sau khi tỉ phú Hồ Khắc Cần - Chủ tịch tập đoàn Reward Group của Trung Quốc, mua đứt dần 2.600 ha đất nông nghiệp tại các vùng Indre (1.700 ha) và Allier (900 ha) ở miền trung của Pháp lần lượt chỉ trong hai năm 2016 và 2017.Báo Công An kể: tàu sân bay Carl Vinson, tàu tuần dương USS Lake Champlain và tàu khu trục USS Wayne E. Meyer của lực lượng Hải quân Mỹ sẽ vào thăm cảng Đà Nẵng, từ ngày 5 đến 9-3-2018....Trong những ngày tại Đà Nẵng, đoàn thủy thủ tàu có nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa và nhân văn như thăm Trung tâm bảo trợ xã hội, chào xã giao Tư lệnh Hải quân Việt Nam, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải Quân, lãnh đạo TP.Đà Nẵng, thăm Làng trẻ SOS, Trung tâm bảo trợ nạn nhân chất độc da cam, Trung tâm nuôi trẻ mồ côi, Trung tâm điều dưỡng bệnh nhân tâm thần; giao lưu bóng rổ, biểu diễn âm nhạc của Ban nhạc Hải quân Hoa Kỳ…Bản tin RFA kể: Nhà hoạt động blogger Phạm Đoan Trang ngày 27 tháng 2 thông báo trên trang Facebook với bạn bè, độc giả của cô rằng cô hiện vẫn đang ở Việt Nam, bác bỏ thông tin đồn đoán cô ra nước ngoài.Thông báo được nói đưa ra lúc cô vào được mạng khẳng định cô sẽ không bao giờ rời Việt Nam chừng nào Việt Nam chưa thay đổi. Cô cũng cho biết sẽ không đến Cộng hòa Séc vào ngày 5/3 tới đây để nhận giải thưởng Homo Homini (Từ Con người Đến Con Người) năm 2017 do tổ chức People In Need trao hồi giữa tháng 2 vừa qua vì sự can đảm của cô trong quá trình theo đuổi sứ mệnh đem lại dân chủ cho Việt Nam.Bản tin VOA kể: Bộ Nội vụ Campuchia vừa thông báo có kế hoạch thừa nhận người gốc Việt không quốc tịch sinh sống tại Campuchia và sẽ cấp chứng nhận thường trú cho khoảng 70,000 người.Theo báo Phnom Penh Post hôm 28/2, phát biểu trong cuộc họp ngày 27/2 của Bộ Nội vụ Campuchia, ông Nouv Leakhena - người đứng đầu Cục di trú Campuchia, nói kế hoạch này là sự thừa nhận của chính phủ Campuchia đối với những người không có quốc tịch đang sinh sống trên đất Campuchia, bao gồm cả người Việt.Báo Thanh Niên kể: Định kiến 'không chồng mà chửa' vẫn còn khắc nghiệt, buộc nhiều cô trốn gia đình tìm đến các nhà tạm lánh. Nhiều năm qua, nơi đây như bến đỗ an toàn của họ.... Chiều tàn, con hẻm nhỏ bên hông giáo xứ Tây Hải (KP.4, P.Hố Nai, TP.Biên Hòa, Đồng Nai) vắng tanh. Qua một khúc đường vắng, hai bên là những mộ hài nhi bị bỏ rơi được người từ tâm nhặt về chôn cất, mới tới được nhà tạm lánh Mai Tiến. Khu nhà đơn sơ khoảng hơn chục phòng, có bếp chung, khu sinh hoạt cá nhân, ít tiếng chuyện trò. Đây là bến tạm của gần 30 phụ nữ “không chồng mà chửa”.Bản tin VietnamNet kể: Xe khách bốc cháy sau tiếng nổ lớn ở Sài Gòn. Sau khi bánh sau phát nổ, chiếc xe khách bất ngờ bốc cháy ngùn ngụt khiến hơn 10 hành khách náo loạn la hét, kêu cứu.Bản tin Kênh 14 kể: nữ diễn viên Ngọc Lan gây bất ngờ khi tiết lộ bản thân từng nhiều lần bị gạ gẫm đổi tình lấy vai... diễn viên Khánh Hiền bật mí cũng không ít lần, bị những lời đề nghị khiếm nhã...Năm 2015, ca sĩ Võ Hạ Trâm từng gây xôn xao khi lên tiếng công khai chuyện bị quỵt cát-xê và suýt bị cưỡng bức tại một khách sạn trong một lần đi diễn ở Quy Nhơn....hàng loạt những ca sĩ trẻ như Pha Lê, Băng Di, Hương Tràm cũng từng chia sẻ trên trang cá nhân nhận được những lời đề nghị đổi tình lấy tiền vô cùng khiếm nhã. Pha Lê còn chia sẻ thậm chí, cô còn được hứa trả 20.000 đô nếu như "phi vụ trót lọt".Báo Người Lao Động kể chuyện Sài Gòn: Phòng trọ tăng giá mạnh sau Tết.Do nhu cầu thuê phòng trọ sau Tết tăng cao, nhiều chủ chung cư, phòng trọ đã tăng giá từ 500.000 - 1.000.000 đồng/tháng. Vì đầu năm khó tìm nhà trọ mới nên nhiều người đành "cắn răng chịu đựng" với mong muốn có chỗ ở yên ổn.Bản tin GiadinhNet kê: Trước những ý kiến trái chiều, UBND tỉnh Thanh Hoá không đồng ý việc thành phố Sầm Sơn làm bánh giầy nặng 3 tấn dâng lên vua Hùng.Phó chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, ông Phạm Đăng Quyền, đã có văn bản trả lời TP Sầm Sơn về việc không đồng ý cho địa phương này làm bánh giầy 3 tấn dâng lên vua Hùng dịp Giỗ Tổ Hùng Vương 10-3 âm lịch năm nay.Báo Xã Luận kể: Nha Trang đổ xô đi xem hội bài chòi.Từ nhiều năm nay, việc trình diễn các trích đoạn bài chòi, hô bài chòi đã trở thành nét sinh hoạt văn hóa độc đáo ở phố biển Nha Trang mỗi dịp cuối tuần. Dẫu vậy, ngày xuân, đi xem hội bài chòi vẫn mang đến cho mọi người những cảm giác náo nức, mới lạ hơn.Báo Lao Động kể: Lâm Đồng mở các lớp dạy người trẻ đánh cồng chiêng....Tỉnh sẽ phối hợp với các địa phương tổ chức các lớp truyền dạy về kỹ năng xướng âm, chỉnh chiêng, kỹ thuật diễn tấu chiêng, phong cách trình diễn nhằm chuyển giao kỹ năng sử dụng chiêng giữa các thế hệ trẻ và truyền dạy các kỹ năng chủ yếu trong bảo tồn văn hóa cồng chiêng.Bản tin CafeF/Ngườì Lao Động kể: Từ sau Tết nguyên đán đến nay, các loại nông sản như rau, củ quả ngắn ngày ở Quảng Ngãi, Quảng Nam, Thừa Thiên - Huế đột ngột giảm giá mạnh. Khắp các địa phương là những cánh đồng rau bị bỏ mặc, nông dân không màng thu hoạch.Tại xã Tịnh Long, TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi, nhiều vườn rau xà lách, củ cải, dưa leo, đậu cô ve… bị bỏ mặc cho già cỗi, trổ bông trắng đồng. Một số hộ nông dân còn đem cuốc, xẻng ra cào về cho bò, cho heo ăn.Báo Bình Dương kể: gỗ của Việt Nam đã xuất khẩu sang hơn 100 nước và vùng lãnh thổ thế giới. Về nguyên liệu, có khoảng 70 quốc gia, vùng lãnh thổ cung cấp nguyên liệu cho các doanh nghiệp (DN) chế biến, sản xuất gỗ trong nước. Theo Hiệp hội Chế biến gỗ Bình Dương (BIFA), đầu vào và đầu ra sản phẩm gỗ của Bình Dương rất phong phú, ổn định ở cả thị trường xuất khẩu lẫn thị trường nhập nguyên liệu.