Syria: Quân Của Assad Không Ngưng Tấn Công Tại Ghouta

DAMASCUS - Hưu chiến do Nga hô hào bị vi phạm ngay từ đầu - lực luợng Assad vẫn tấn công Eastern Ghouta do quân nổi dậy kiểm soát bằng trọng pháo và phi cơ trong khi Damascus và Moscow cùng tố cáo đối phương pháo kích hành lang an toàn.LHQ cho hay: chiến sự làm cho việc di tản thường dân và tiếp cận nhân đạo trở nên bất khả thi – phát ngôn viên Jens Laerke nói “Xe vận tải không thể đưa hàng cứu trợ vào và chuyển người bị thuơng ra ngoài”.Cộng đồng quốc tế hô hào ngưng bắn toàn quốc tại Syria.Theo đề nghị của TT Putin, các bên ngưng bắn 5 giờ/ngày, từ 9 giờ sáng. Trong tuần qua, hơn 500 thường dân thiệt mạng trong chiến dịch cường tập Eastern Ghouta – chiến đấu cơ Nga tham chiến tại khu vực Ghouta, theo nhiều nguồn tin khác nhau.Phát ngôn viên của TTK-LHQ nói “5 giờ ngưng bắn cũng là hơn không, nhưng chúng tôi muốn thấy thời gian ngưng bắn đuộc mở rộng”.Tại thủ đô Hoa Kỳ, phát ngôn viên Heather Nauert của Bộ ngoại giao tuyên bố “Nga có thể giúp ngưng bạo động” và hô hào Moscow dùng ảnh hưởng với Damascus.