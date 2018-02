Cộng Đồng NVQG/TB.WA Mừng Xuân Mậu Tuất

Quang cảnh chào cơ.-Ảnh/Đặng Công MinhHội phụ nữ Tacoma đồng ca bản: “Ly rượu mừng” của nhạc sĩ Phạm Đình Chương. Ảnh/Đặng Công MinhBan cổ Nhạc Seattle trình diễn 1 đoạn trong vở cải lương:” Trống lịnh Tây Sơn”. Ảnh/Đặng Công MinhCa Sĩ Bảo Sơn trình bày 2 bản: “ Xuân về và Đêm giao thừa 1 phút giao ca”. Ảnh/VBMNĐoàn vũ Hoa Hướng Dương biểu diễn vũ khúc :” Xuân đã về:. Ảnh/VBMNTacoma/WA.- Sau không khí rộn ràng đón Tết Nguyên Đán, đón Xuân nhưng dư âm Tết vẫn còn, Chủ Nhật ngày 25-2-2018,0 dưới bầu trời trong sáng se lạnh của tiết gần cuối Đông, lúc 1 giờ trưa Cộng Đồng NVQG/TB.WA đã long trọng tổ chức mừng Xuân Mậu Tuất 2018 nhằm tạo điều kiện cho mọi người có cơ hội hội ngộ cùng nhau, thăm hỏi, an ủi nhau và chúc tụng nhau những lời chúc may mắn, tốt lành nhất trong năm mới đồng thời cũng để duy trì nền văn hóa dân tộc ở hải ngoại, tại địa điểm University of Puget School, 1314 Alder St, Tacoma, WA 98406.Thành phần tham dự gồm có quý quan khách Việt Mỹ, quý chiến hữu và quý đồng hương với sự hợp tác của Cộng Đồng NVQG/WA, Hội Cao niên Olympia &VPC.WA, Hội Nghị Chuyên Đề Đông Nam Á(Southeast Asian Symposium), Tổ chức Trồng Tỉa Quận Hạt Pierce (Harvest Pierce County) và Như Thủy Restaurant Tacoma.Về cơ quan truyền thông báo chí có Việt Báo Miền Nam, Saigon nhỏ SeattleSau nghi lễ chào quốc kỳ Hoa Kỳ và VNCH do Hội Phụ nữ Trưng Vương Tacoma và Toán Quốc Quân Kỳ Danh Dự Quân Sự học Đường Trường Trung học Lincoln High School Tacoma đảm trách. Bà Lisa Trần, Trưởng Ban tổ chức có đôi lời chào mừng quý quan khách và tuyên bố lý do tổ chức đón Tết đầu Xuân ngày hôm nay.và cũng không quên nhăc nhớ đến tội ác CS đã gây ra cuộc thảm sát dẫm máu dân chúng Huế trong ngày Tết Mậu Thân 1968 cách nay 50 năm về trước, chúng đã ngang nhiên vi phạm hiệp định ngừng chiến, gây tang thương, chết chóc cho những người dân Huế vô tội trong ngày thiêng liêng nhất của dân tộc VN, đã thế CS còn ngang nhiên tổ chức ăn mừng chiến thắng Tết Mậu Thân,thật đúng như lời nhận định và phê phán chính xác của nhà báo Phạm Trần trên trang Bình Luận trong số báo tuần trước: Ăn tết bằng xương máu Mậu Thân, hòa hợp, hòa giải với ai?Tiếp theo, Hội Phụ Nữ Trưng Vương Tacoma, đồng thanh ca bài: “ Ly rượu mừng” mở đầu chương trình, sau đó có màn múa lân tưng bừng mừng Xuân do Đội Lân Chùa Phước Huệ biểu diễn, có lễ dâng hương, và 1 số quan khách do BTC mời lên phát biểu cảm tưởng về ý nghĩa Tết cổ truyền VN Ngoài ra Ban tổ chức cũng không quên lì xì cho các Em nhỏ theo gia đình tham dự Tết có niềm vui đầu năm.Nổi bật nhất là Đoàn cổ nhạc Seattle, đã trình diễn thật điêu luyện và xuất sắc một đoạn trong vở Cải lương :” Quang Trung Hoàng Đế và trận đánh Ngọc Hồi Đống Đa khiến mọi người hiện diện đồng loạt vỗ tay tán thưởng nhiệt liệt. Ca Sĩ Bảo Sơn quen thuộc thường xuyên xuất hiện trong mọi sinh hoạt địa phương đã trình diễn rất linh hoạt và truyền cảm qua 2 bản nhạc mang nhiều ý Xuân: Xuân đã về và “ Đêm giao thừa một phút giao ca” khiến bầu không khí Tết mỗi lúc một vui tươi và sống động. Đoàn vũ Hoa Hướng Dương vũ khúc bản:” Xuân đã về”, với sự cộng tác của Kamiola Dance Team/Hawaii và Golden Bamboo, đội đi bộ thuộc Hội Phụ Nữ Trưng Vương Tacoma, đã biểu diễn các màn vũ khúc dân tộc thật uyển chuyển, vui tươi và đẹp mắt khiến không khí đón Xuân tăng thêm nhiều ý nghĩa.Buổi lễ mừng Xuân kết thúc lúc 4 giờ chiều cùng ngày sau khi mọi người thưởng thức bữa ăn nhẹ đậm đà hương vị quê hương do Ban tổ chức khoản đãi. Tương trình từ Tacoma/BUI PHU/VBMN