Gia Đình Hải Quân Trần Hưng Đạo Họp Mặt Tân Xuân Mậu Tuất 2018

Trong họp mặt tân xuân Mậu Tuất 2018 của Gia Đình Hải Quân Trần Hưng Đạo.Anaheim (Bình Sa) - - Tại nhà hàng Golden Sea, Thành phố Anaheim, Nam California vào tối Thứ Bảy ngày 24 tháng 2 năm 2018, hơn 300 cựu sinh viên Sĩ Quan Hải Quân tốt nghiệp trường Hải Quân Hoa Kỳ OCS "US Naval Officeer Candidate School" tại Newport Rhode Island cùng gia đình, thân hữu, một số các cơ quan truyền thông, Hội Bà Triệu đã tham dự buổi tiệc họp mặt mừng Xuân Mậu Tuất 2018. Theo thông lệ hằng năm cứ vào dịp đầu Xuân anh cùng họp nhau để trao đổi cho nhau những tin tức vui buồn, đồng thời cùng nhau ôn lại những kỷ niệm một thời dưới mái trường "US Naval Officeer Candidate School".Thành phần tham dự ngoài anh em trong hội còn có qúi vị quan khach, đại diện một số các hội đoàn, đoàn thể bạn, trong đó có Luật Sư Dina Nguyễn, Giám Đốc Sở Thủy Cục Orange County và phu quân là Tiến Sĩ Luật Khoa Joe Đỗ Vinh, Hoa Hậu Huỳnh Nga đến từ Alaska và phu quân, Bà Lệ Giang, Phan Thị Chín Hội Trưởng Hội Bà Triệu và phái đoàn, Tiến Sĩ Lê Minh Nguyên, Chủ Tịch Đảng Tân Đại Việt và phái đoàn.. . một số các cơ quan truyền thông, truyền hình, báo chí.Mở đầu cho đêm họp mặt là nghi thức chào quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa, Hoa Kỳ, phút mặc niệm ( theo lễ nghi quân cách của binh chủng Hải Quân." Phần hát quốc ca Hoa Kỳ do Hậu Duệ Binh Chủng Không Quân đó là cô June Đinh, Tiến Sĩ Sử Học, Giáo Sư dạy tại Trường Đại Học Golden West, trong phút mặc niệm cũng đã dành một phút để tưởng niệm đến những chiến sĩ Hải Quân trẻ tuổi hào hùng đã tách bến xung phong đi khắp các vùng duyên hải, sông hồ vai gánh chuyện nước non lòng ôm mộng lớn hải hồ đem sức trai giữ gìn đất nước trước kẻ nội thù xâm lăng tham tàn cộng sản Việt Nam…... Họ là những người quyết một phen sống chết với kẻ thù ngàn đời phương Bắc, nối chí Đức Thánh Tổ Hưng Đạo Đại Vương dũng cảm bất khuất một lòng chống ngoại xâm. Gương chiến đấu oai hùng tại Hoàng Sa của Hải Quân Việt Nam Cộng Hòa còn ghi danh để thấy được sự hèn nhát ngày nay của bọn cộng sản vong nô cuối đầu bán nước cho giặc Tàu phương Bắc. . . Các bạn đã vĩnh viễn ra đi vì nợ nước, vì lý tưởng tự do. Đêm nay xin các bạn nhận nơi đây nén hương lòng tưởng nhớ sâu xa của chúng tôi, các bạn sẽ sống mãi trong lòng mọi người, trong lòng đất nước và đại dương Việt Nam thân yêu. . .Sau phần nghi thức khai mạc, HQ Nguyễn Thành Trạng, Trưởng ban tổ chức lên ngỏ lời chào mừng và cảm ơn sự tham dự của qúy quan khách, qúy cơ quan truyền thông, cùng đại gia đình Hải Quân OCS và thân hữu. Nhân dịp đầu Xuân ông chúc tất cả mọi người một năm mới an vui hạnh phúc.Trong dịp nầy ông cũng đã nhắc lại những kỷ niệm cùng các đồng môn trong những ngày theo học tại trường OCS, ông cho biết, trong những người xuất thân từ ngôi trường nầy cũng đã có 6 vị Tổng Thống Hoa Kỳ nổi tiếng đó là các ông: John F Kennedy, Lyndon B Johson, Richard Nixon, Gerald Ford, Jimmy Carter và George H.W Bush (Bush cha) ngoài ra chúng ta cũng đã có những hậu duệ trong Hải Quân Hoa Kỳ cũng đã tốt nghiệp từ ngôi trường nầy trong đó có Thiếu Tá Chris Phan và nhiều Sĩ Quan khác cũng đang phục vụ tại các Tiềm thủy đĩnh, các chiến hạm Hải Quân Hoa Kỳ...Buổi tiệc bắt đầu với chương trình văn nghệ do MC. Hải Quân Phạm Minh Hùng điều hợp với sự trình diễn của các anh chị em trong gia đình Hải Quân OCS, các nghệ sĩ thân hữu, rong đó có Ca Sĩ Tố Uyên, Hội Bà Triệu.. . qua nhiều tiết mục xuất sắc.Mở đầu chương trình văn nghệ với bản nhạc “Ly Rượu Mừng” do ban hợp ca OCS trình diễn.Kết thúc đêm họp mặt, mọi người lưu luyến chia tay và hẹn gặp nhau đầu Xuân Kỷ Hợi 2019.