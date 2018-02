Hãng Xe TQ Vươn Tay Toàn Cầu

Google đã tìm cách thiết kế lại hệ điều hành Android để có thể hoạt động tốt hơn trên các thiết bị cấu hình thấp. Hãng đã ra mắt Android One, sau đó là Android Oreo "Go Edition", gọi tắt là Android Go, vào tháng 12/2017. Android Go được thiết kế hướng đến các thiết bị với RAM 512MB hoặc 1GB, chạy các ứng dụng Google phiên bản "Go".