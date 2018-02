Samsung Giới Thiệu Galaxy S9 Và S9 Plus

Khoảng cuối tháng 02/2018, Samsung chính thức giới thiệu bộ đôi Galaxy S9, S9 Plus tại sự kiện MWC18 đang diễn ra ở Barcelona với nhiều nâng cấp mạnh mẽ về camera.Không có nhiều thay đổi về ngoại hình so với thế hệ tiền nhiệm, bộ đôi Galaxy S9 và S9 Plus vẫn sở hữu thiết kế bóng bẩy với 2 mặt kính trước sau cùng khung viền kim loại. Máy có màn hình vô cực tỷ lệ 18.5:9, bố trí cảm biến vân tay mới ở dưới dọc theo camera sau. Đây là vị trí đẹp và thuận tiện hơn với thao tác sử dụng của người dùng, chứng tỏ sự lắng nghe để cải tiến sản phẩm không ngừng từ Samsung.Galaxy S9 và S9 Plus đều được trang bị tấm nền màn hình Super AMOLED kích thước lần lượt là 5.8 inch và 6.2 inch, độ phân giải 1.440 x 2.960 pixel. Màn hình hỗ trợ dải màu chuẩn DCI-P3 và sRGB/Rec.709 và khả năng hiển thị nội dung HDR đảm bảo khả năng tái tạo hình ảnh một cách sống động nhất.Galaxy S9, S9 Plus có khả năng chống nước, bụi chuẩn IP68. Camera là điểm nổi bật thực sự giúp Galaxy S9 thu hút chú ý trong năm 2018. Máy được trang bị phần cứng camera mới với độ phân giải 12 MP cho chất lượng ảnh chụp và video tốt hơn. Đặc biệt Galaxy S9, S9 Plus có thể thay đổi khẩu độ linh hoạt ở F/1.5 hoặc F/2.4 giúp linh hoạt hơn trong các tình huống chụp. Samsung Galaxy S9 và S9 Plus còn có khả năng quay phim Super Slow-mo ở tốc độ 960 fps độ phân giải HD. Nhờ vào cảm biến mới 3 lớp sở hữu tốc độ đọc ghi siêu nhanh giúp máy có khả năng quay video rất tốt.Galaxy S9 Plus khác biệt với cụm camera kép phía sau với một camera tiêu cự tele tương tự Note8 hiện hành. Với camera tiêu cự dài giúp người dùng dễ dàng chụp được những ảnh chân dung đẹp với hiệu ứng xóa phông lung linh.Ngoài ra, Galaxy S9, S9 Plus cũng mang tới AR Emoji với nhiều ưu điểm vượt trội. Đầu tiên là việc máy có thể thể hiện gương mặt người dùng ở dạng hoạt hình thay vì chỉ có các mẫu emoji 3D có sẵn. Người dùng Galaxy S9 có thể dễ dàng tạo ra những đoạn video vui nhộn với AR Emoji ngay từ ứng dụng Camera trong máy với thời gian không bị giới hạn. Samsung cũng cung cấp khả năng tùy chỉnh lại các emoji theo ý thích.Cấu hình của bộ đôi flagship mới cũng được nâng cấp mạnh mẽ hơn với vi xử lý Snapdragon 845 hoặc Exynos 9810 tùy thị trường, có mức hiệu năng tổng thể mạnh hơn thế hệ tiền nhiệm khoảng 30%, được tối ưu để xử lý những tác vụ liên quan đến AI, nội dung VR, AR tốt hơn. Máy có RAM 4 GB (Galaxy S9) hoặc 6 GB (S9 Plus), bộ nhớ trong có 3 tùy chọn 64GB, 128GB, 256 GB và có thể mở rộng.Về trải nghiệm âm thanh, Galaxy S9 và S9 Plus sở hữu bộ loa stereo được tinh chỉnh bởi các chuyên gia âm thanh từ AKG cùng công nghệ Dolby Atmos. Máy cũng duy trì cổng tai nghe 3.5 mm.Dòng Galax S mới cũng sẽ tương thích với kính thực tế ảo Gear VR hay chiếc Daydream View của Google. Nhằm hỗ trợ công việc văn phòng tốt hơn, Galaxy S9 và S9 Plus sẽ hỗ trợ Samsung DeX và DeX Pad để biến thành chiếc máy tính được kết nối với màn hình, chuột, bàn phím bên ngoài. Máy còn sở hữu các trang bị như cổng USB Type-C hỗ trợ sạc nhanh, wifi ac, Bluetooth 5.0 và kết nối 4G LTE Cat.18, trợ lý ảo Bixby và Samsung Pay.Galaxy S9 có dung lượng pin 3.000 mAh, và Galaxy S9 Plus là 3.500 mAh, có hỗ trợ khả năng sạc không dây. Với khả năng tối ưu cùng phần cứng mới tiết kiệm điện hơn, Galaxy S9, S9 Plus hứa hẹn có thời lượng pin tốt để thoải mái dùng trong 1 ngày hoặc thậm chí trong 2 ngày với các tác vụ nhẹ nhàng.Được biết, Samsung Galaxy S9, S9 Plus sẽ được bán ra với 4 màu: Đen Huyền Bí, Bạc Titan, Xanh San Hô và màu Tím Lilac mới. Máy sẽ được bán ra tại một số thị trường từ ngày 16/03/2018 tới với giá từ 719.99 USD cho Galaxy S9 và 839.99 USD cho S9 Plus.Nguoivietphone.com.