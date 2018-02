Các Thống Đốc Lo Tin Tặc Tấn Công Mạng Bầu Cử Giữa Kỳ 2018

WASHINGTON - Các thống đốc tiểu bang thuộc cả 2 đảng đều tỏ ý quan ngại về tin tặc tấn công hệ thống bầu cử dân chủ của Hoa Kỳ vào dịp bầu cử giữa kỳ Tháng 11-2018.Ít nhất 21 tiểu bang nhận biết hoạt động tấn công thăm dò của tin tặc Nga trong chu kỳ bầu cử 2016 (theo biên bản của Bộ nội an).Từ 1 năm qua, hầu như chính quyền Trump chưa có biện pháp gì về sự quấy rối tái diễn.Các viên chức lãnh đạo an ninh tình báo đã báo động : tin tặc Nga sẵn sàng phá hoại, gây ảnh hưởng thế đa sô tại Capitol Hill và tại các tiểu bang.Bà Gina Raimondo, thống đốc Rhodes Island, tuyên bố “Tôi chưa từng thấy hiện tượng này – thật đáng sợ. Điều đáng quan ngại nhất là khi TT và Bạch Ốc phủ nhận vấn đề … và không cung cấp giải pháp nào, là điều khó tin”. Các thống đốc họp tại thủ đô hôm cuối tuần, thảo luận về chống tin tặc, về bạo động súng …Chính quyền Trump hầu như chưa làm gì để tăng cường bảo vệ hệ thống bầu cử tại 10,000 đơn vị đang xử dụng kỹ thuật thiếu an toàn.Cuộc tìm kiếm giải pháp đang đuợc định hình bởi chính kiến phe đảng – 1 số nhân vật CH, gồm thống đốc Matt Bevin (Kentucky), nói “Truyên thông đã phóng đại vấn đề”. 5, 6 vị khác công khai tỏ ý quan ngại về can thiệp từ bên ngoài nhưng tránh chỉ trich cụ thể TT Trump.Thống đốc Bill Haslam (CH-Tennessee) khẳng định “Không gì quan trọng hơn bảo vệ cơ chế dân chủ – chúng tôi lưu tâm”. Tuần qua, 1 số viên chức cao cấp của Bộ nội an tham gia hàng loạt hội thảo giữa các tiểu bang với địa phuơng và xí nghiệp tư để bàn về hạ tầng cơ sở bầu cử của quốc gia.Nhưng, phát ngôn viên của Trump từ chối trả lời khi nhà báo hỏi về sự đáp ứng các quan ngại của các thống đốc tiểu bang.Mới đây, đoàn điều tra của công tố viên đặc biệt Robert Mueller đã quyết định khởi tố 13 công dân Nga và 3 công ty Nga về quấy rối bầu cử 2016.Bà Mary Fallin, là thống đốc Oaklahoma, nhận biết tin tặc đe dọa phá rối bầu cử – nhưng, cũng như 5, 6 thống đốc khác, bà hạ thấp mối đe dọa của tin tặc ngoại quốc tại tiểu bang nhà.Với Alaska, thống đốc Bill Walker xác nhận hệ thống bầu cử của tiểu bang là “số 1 toàn quốc”. Thực tế là Alaska đuợc xếp hạng B trong cuộc khảo sát của Center for American Progress.Với Colorado, thống đốc DC John Hickenlooper nhận rằng hoạt động của tin tặc là mối đe dọa tức thì trong khi thống đốc Jay Inslee (DC-Washington) so sánh tin tặc Nga tấn công như là quân Nhật tấn công Pearl Harbor ngày 7-12-1941.