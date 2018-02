Lễ Tưởng Niệm 50 Năm Nạn Nhân Tết Mậu Thân 1968

Trong Lễ Tưởng Niệm Nạn Nhân Tết Mậu Thân 1968.Westminster (Bình Sa)- - Tại Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ vào lúc 4 giờ chiều Chủ Nhật ngày 25 tháng 2 năm 2018, mặc dù thời tiết tại Nam California khá lạnh nhưng hàng trăm đồng hương hương đã hưởng ứng lời kêu gọi của Ban tổ chức đến tham dự Lễ Tưởng Niệm 50 năm vụ thảm sát dã man của cộng sản Việt Nam trong dịp Tết Mậu Thân 1968, trong số người tham dự có nhiều người đã có thân nhân bị cộng sản sát hại một cách dã man, có những người bị chôn sống trước sự chứng kiến của thân nhân trong đó có ông Võ Văn Bằng, BS. Võ Đình Hữu, ông bà BS Võ Trọng Di .. .Lễ tưởng niệm do Liên Ủy Ban Chống Cộng Sản và Tay Sai, Tập Thể Chiến Sĩ Tây Nam Hoa Kỳ, Liên Hội Cựu Chiến Sĩ Nam California, Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam California và một số các hội đoàn, đoàn thể đứng ra tổ chức.Tham dự buổi lễ ngoài qúy vị trong Hội Đồng Liên Tôn Hoa Kỳ còn có Mục Sư Nguyễn Công Chính, Hòa Thượng Thích Nguyên Trí, qúy niên trưởng thuộc các Quân Binh Chủng Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa, các cựu viên chức chính quyền thời Việt Nam Cộng Hòa, một số qúy vị dân cử, đại diện dân cử Liên Bang, Tiểu Bang, Quận Hạt và các Thành Phố, đặc biệt có sự tham dự của nhà báo Tiến Sĩ Thần Học Mr Uwe Siemon-Netto đến từ Đức Quốc, Ban Tù Ca Xuân Điềm, Câu Lạc Bộ Tình Nghệ Sĩ, rất đông các cơ quan truyền thông.Điều hợp chương trình do 2 MC. Diệu Quyên và Roxanne Chow.Sau phần nghi thức chào quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa, Hoa Kỳ, phút mặc niệm do toán hầu kỳ Liên Hội Cựu Chiến Sĩ Nam California phụ trách cùng Ban Tù Ca Xuân Điềm và Câu Lạc Tình Nghệ Sĩ.Sau phần nghi thức Ông Phan Kỳ Nhơn Trưởng Ban Tổ Chức Lễ Tưởng Niệm lên ngỏ lời cảm ơn sự tham dự của qúy vị lãnh đạo tinh thần, qúy quan khách cùng toàn thể đồng hương tham dự. Trong dịp nầy ông cũng đã nhấn mạnh đến những tội ác mà cộng sản đã gây ra cho đến hôm nay là 50 năm mà chúng ta cứ tưởng chừng như mới đó một ngày nào, nhìn lại qúa khứ để thấy tội ác mà chúng gây ra không thể nào kể hết, thế mà cứ đến ngày nầy bọn chúng lại tổ chức rầm rộ để mừng chiến thắng, mặc khác những tay sai nằm vùng cùng tiếp tay với chúng để hầu làm lu mờ những tội ác mà chúng đã gây ra.Sự đông đão của đồng hương chúng ta hôm nay cũng để nhắc nhở cho con cháu chúng ta, những thế hệ tiếp nối hiểu được vụ thảm sát Tết Mậu Thân 1968 là vết nhơ không thể nào rữa sạch, đồng thời cũng nói lên cho thế giới biết rằng bản chất tàn bạo vô nhân của cộng sản Việt Nam là vậy đó….Tiếp theo ông Trần Vệ lên điều hợp nghi thức lễ đặt vòng hoa, các vòng hoa được lần lượt lên đặt hai bên bàn thờ tưởng niệm, đầu tiên vòng hoa của Ban tổ chức do ông Phan Kỳ Nhơn, ông Lê Văn Sáu cùng các chiến hữu đưa vòng hoa lên trước bàn thờ, tiếp theo vòng hoa (vh) của Liên Khóa 68 Sĩ Quan Trừ Bị Thủ Đức, vh Hội Võ Bị Nam California, vh Linh Mục Nguyễn Văn Lý, vh Đồng Khánh Quốc Học Huế và Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Liên Bang Hoa Kỳ, vh Hiệp Hội Người Việt San Diego, vh Gia Đình Phú Cam, vh Hội An Hòa Huế...Sau nghi thức đặt vòng hoa là phần tế lễ cổ truyền do ông Phan Như Hữu, Trưởng ban nghi lễ Hội Đền Hùng Hải Ngoại phụ trách, sau 3 hồi chiêng trống Ban tế lễ đến trước bàn thờ để làm lễ dâng hương trong lúc nầy Nhân sĩ Lê Quang Dật đọc bài văn tế (do nhà văn Huy Phương cẩn bút.) Bài văn tế thật cảm động trong đó có đoạn:“... Hỡi ôi!Xưa Mậu Thân,Nay đà Mậu Tuất.Năm mươi năm, oan khuất dậy TrờiSáu nghìn sinh mạng chôn vùiTrong hầm tập thể, bên đồi dưới khe.Nhớ một thuở làng quê phố thị,Cảnh Xuân về Tết lễ yên vui.Miền Nam thịnh trị một thờiLàng trên xóm dưới, người người hân hoan.Bọn giặc Bắc tham tàn khát máuTiếng súng chen tiếng pháo Giao Thừa.Vờ ngưng bắn, cướp thời cơTấn công đồng loạt giữa giờ thiêng liêng.Đạn pháo kích giữa đêm chát chúaNòng AK toé lửa trong khuya.“Việt Cộng về! Việt Cộng về!”Gọi tên đập cửa, tiếng nghe lạnh mình.Đây là người chiến binh nghỉ phépAnh sinh viên nhân dịp thăm nhà.Từ công chức đến thương gia,Đều là quân Nguỵ chẳng tha đứa nào!Vòng điện thoại từng xâu trói chặtGiây lạt tre cứa nát thịt daXẻng cuốc dùng đập đầu giàLưỡi lê đâm suốt thịt da dân lành.“Tổng nổi dậy,” dân tình đâu thấy“Tổng tiến công” máu chảy đầu rơi!Oan khuất gọi chẳng thấu Trời,Tội ác ấy đời đời khó quên.Bọn nằm vùng dựng lên toà ánTrả oán thù xử bắn công khai.Vùi nông một nấm sơ sàiGà bươi chó gậm xót người thác oan.. .Hai mươi hai hầm chôn tập thểHai mươi bảy ngày cho Huế thương đau.Xác nào vùi lấp Bãi DâuXác nào chôn sống Nam Giao, Đá MàiNọ là trảng cát dài Phú Thứ,Chùa Tường Vân món nợ oan khiên!Đông Ba, Gia Hội hai miềnMỗi ngày bắn giết, mỗi đêm chôn người.Khăn tang trắng một trời tang tóc,Tiếng kêu gào than khóc bi ai.Mảnh sọ này thuộc về ai?Thịt xương lẫn lộn trăm thây một hầm.Những ống xương tay chân gẫy nátNhững hốc mắt đầy cát lẫn bùn.Thương thay số phận khốn cùngKhăn tang trắng cả một vùng cố đô.Còn đâu Huế Đẹp, Huế ThơTrầm hương ai đốt khóc cho Huế Buồn?Lập loè nhang khói Âm HồnÂm u Thành nội con đường ma trơi.Nỗi oan khuất gọi Trời chẳng thấuHồn bơ vơ nương náu nơi nao.Chẳng thà chiến địa binh đaoTay không dân cũng vỡ đầu, nát thây.Diệt chủng tội ác này phải nhớHậu sinh xin sách sử đừng quênBao nhiêu người chết oan khiênBao nhiêu nấm mộ đầu chen với đầuHuế bao phủ một mầu oan tráiKhăn tang liền một dãy khăn tangKhắp nơi u uất đèn nhangXót xa người vợ tìm xương cốt chồng.Cả thành phố chan dòng nước mắtBi thương cảnh kẻ mất người còn.Mẹ già lên núi tìm conTay gầy bới xác tìm xương con mình.Những hầm mộ mùi tanh tử khíKẻ sát nhân, bọn quỹ lốt người.Oán hận này chẳng hề nguôiHương Giang nước đã tanh mùi máu dân.. .Hồn oan, cỏ nội mây ngànVề chung chén rượu giải oan nơi này.Năm mươi năm đêm ngày phải nhớXót xa cùng món nợ năm xưaThời gian không dễ xoá mờHãi hùng tiếng pháo Giao Thừa Mậu Thân.Câu chuyện cũ đã có lần cha kểMà con nghe giọt lệ buốt lòngNến ôi, nến chảy hai dòngNhư nước mắt Huế khóc trăng Đá MàiTường Vân mảnh đầu ai vỡ nátGia Hội chôn trăm xác sân trườngBãi Dâu vất vưởng oan hồnXót thương Phú Thứ tóc vương chân người.Một nén hương góp lời cầu nguyệnBa hồi chuông chuyển kiếp trầm luân.Cầu cho hết thảy nạn nhânSiêu thăng tịnh độ được phần an nhiên.Cầu đất nước ba miền thịnh trịKhông còn loài ác quỹ gian manh.Để cho trăm họ yên lànhLại nghe tiếng pháo thanh bình năm xưa !Tiếp theo lễ dâng hương cầu nguyện do qúy vị lãnh đạo tinh thần các tôn giáo.Sau đó là phần phát biểu của qúy vị quan khách, Chủ Tịch Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam Cali, một số nhân chứng, trong đó có phần phát biểu của Tiến Sĩ Uwe Siemon-Netto, ông kể lại sự sát hại dã man của công sản đối với phái đoàn thiện nguyện của chính phủ Đức đang công tác tại Huế trong đó có 3 Bác Sĩ và một người vợ của BS cũng đồng chung số phận với 6,000 người bị xử tử tại Huế qua lời dịch của ông Tôn Thất Di cũng là một nạn nhân trong vụ Tết Mậu Thân 1968.Chương trình tiếp theo có phần chiếu Slideshow về những hình ảnh tội ác của cộng sản trong Tết Mậu Thân, sau đó là phần thắp nến cầu nguyện, trong lúc nầy ban tổ chức đã cho nghe trực tiếp lời phát biểu của Linh Mục Phan Văn Lợi.Xen lẫn chương trình có phần văn nghệ đấu tranh do Ban Tù Ca Xuân Điềm, Câu Lạc Bộ Tình Nghệ Sĩ, Ban Hợp Ca Tập Thể Chiến Sĩ Tây Nam Hoa Kỳ và các nghệ sĩ thân hữu.Kết thúc buổi lễ ông Võ Văn Bằng, Phó ban tổ chức lên cảm ơn sự tham dự của quan khách và đồng hương.