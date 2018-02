Đón Tết Mậu Tuất 2018 Tại Chùa Khánh Anh Evry - Pháp

Tết tại Chùa Khánh Anh Evry/Pháp Quốc.Quảng Thuận ghi thuậtĐầu tuần tuyết ngưng rơi, mặt trời lúc đạng đem lại sự ấm áp nhưng cũng như cười giỡn với bà con sau một trận tuyết lạnh buốt, gây bao khó khăn cho cuộc sống đời thường, vào cuối tuần lễ trước đó. Khi dân chúng còn bì bõm lội tuyết đi đến sở làm thì tin tức thời tiết vẫn còn lững lờ "tuyết chỉ tạm ngưng rơi rồi sẽ trở lại ". Vì vậy đón Tết năm nay, sẽ diễn ra một tuần lễ sau đó, vẫn còn bị đe dọa với tin tức tuyết sẽ rơi. Tuyết mà rơi nhằm đúng 3 ngày Tết thì không mong chút nào. May thay, hộ pháp ủng hộ nên tuyết rũ nón ra đi mà không hẹn ngày trở lại.Trong 3 ngày Tết mà có đến 2 ngày cuối tuần nên bà con Phật tử mình đi chùa rất hoan hỷ thoải mái. Vì vậy con số đến chùa đón Tết cứ tăng dần. Đến ngày mùng 3 thì chùa chật cứng. Chùa Khánh Anh Evry bình thường coi rất bề thế, nhưng ngày hôm đó Chánh điện, giảng đường đều không còn chỗ ngồi. Tìm được một chỗ đứng nghỉ chân cũng khó. Một chị Phật tử cho biết "tôi có cảm tưởng chùa sắp nổ bung ra rồi đó !!".Trên chánh điện sau giờ lễ cầu an, bà con năm nay được nghe Thông bạch chúc Xuân của Giáo Hội PGVNTN Âu Châu và của Thượng Tọa trụ trì. Về mặt thế gian pháp, chư tôn đức đã dạy "…Tết Việt Nam không chỉ đơn thuần là một dấu mốc thời gian khởi đầu trong một năm, mà Tết Việt Nam còn đánh thức tình thương trong ta đến với mọi người. Trao cho nhau sự thân thiện, niềm hỷ xả và khoan dung cho nhau với nụ cười hoan hỷ ", đây cũng là "…niềm giao cảm giữa hai miền sống chết, hoài niệm tri ân và báo ân những bậc Tiền Nhân dựng nước và giữ nước, những bậc Anh Linh Chiến Sĩ vì lý tưởng bảo vệ non sông đất nước, những bậc Tổ Tiên Ông Bà Cha Mẹ và Thân Bằng Quyến Thuộc đã quá cố, những con người đã ra đi để lại cuộc sống cho chúng ta ". Về mặt đạo pháp, chư tôn đức đã mô tả lại hình ảnh của Đức Phật Di Lặc với ý nghĩa "Cái bụng lớn có thể dung chứa những việc mà người đời không dung chứa được. Miệng nở nụ cười mỉm với những điều mà người đời khó có thể mỉm cười được ". Chư tôn đức đã sách tấn Phật tử tập hạnh buông xả và tha thứ cho nhau trong cuộc sống. Khởi sanh lòng Từ đem lại an vui và năng bạt cứu khổ với tất cả chúng sanh để mai sau dự Hội Long Hoa được nghe chánh pháp từ Kim Khẩu của Đức Từ Phụ Di Lặc. Quý Ngài cũng đã nhắc lại chính chúng ta là người quyết định cuộc đời của chúng ta Giàu hay Nghèo, An Lạc hay Đau Khổ, chứ không ai khác. Thông Bạch chúc xuân cũng đã được dịch ra tiếng Pháp và đã được các chị Diệu Phúc, Hạnh Ngọc và Diệu Huệ trình bày.Tiếp theo là phần phát lộc đầu năm. Mọi người ai cũng mong được nhận lộc để có được sự gia hộ, sự may mắn, sự bình an… nói chung là mọi sự tốt đẹp trong năm mới cho bản thân và gia đình mình. Có em Phật tử kể lại "năm vừa qua em để lộc xuân này trong ví tiền, cả năm gặp hên lúc nào cũng rủng rỉnh có tiền tiêu hoài. Nếu không phải ba má thương cho thì cũng anh chị biếu riêng. Lạ lắm !".Đặc biệt ngày mùng Một tết có đoàn lân của hội Viet Vo Dao - Tai Chi tại Bondoufle đến biểu diễn tại chánh điện. Theo sự truyền tụng sự xuất hiện của Lân đem lại sự may mắn, thạnh vượng. Đặc biệt Lân này do hai thanh niên người Pháp thủ diễn. Mấy lúc gần đây người Pháp biết chùa nhiều hơn. Sự hiện diện tham gia của người bản xứ vào sinh hoạt của chùa có thể nói là một thắng lợi ngoại giao của chùa. Một phái đoàn do Ông Karl Dirat Thị Trưởng thành phố Villabé hướng dẫn, gồm các dân cử và viên chức chánh quyền của các thành phố Villabé, Courcouronnes, … như ông Robert Nieto, bà Marie Sidorko, ông Patrick Hassaim phó Thị Trưởng thành phố Villabé, bà Jolle Cavalier, bà Cendrine Chaumont phó Thị Trưởng thành phố Courcouronnes trên 35 người đã đến chùa chúc Tết, tặng quà Thầy trụ trì, đặc biệt nhất là Ông Thị Trưởng thành phố Villabé đã đọc bài chúc tết bằng tiếng Việt nghe vui nhộn và phái đoàn đã được Thầy mời dùng bữa cơm chay. Ngoài ra anh ký giả Florian Garcia đến thăm chùa nhìn thấy quý Thầy Cô cùng Phật tử hăng say thiết lễ chuẩn bị đón Giao Thừa Tết Mậu Tuất, đã bị cuốn hút bỡi sự trang nghiêm thanh tịnh, anh đã ngồi lại ở giảng đường viết phóng sự gởi ngay về toà soạn của báo Le Parisien ấn bản Essonne 91 để ra nhật báo ngày thứ sáu 16/02/2018. Và Thầy trụ trì cũng đã tiếp cô ký giả Yamina BENDAIDA của đài truyền hình viàGrandParisChaine 34 de la TNT.Giảng đường đã biến thành một hội chợ Tết. Tiếng lắc xâm vang lên inh ỏi gợi nhắc lại hình ảnh của Lăng Ông Bà Chiểu năm nào. Anh Minh Trí cho biết "Đây là quẻ xâm Khổng Minh hay còn gọi là Khổng Minh Linh Xâm. Quẻ xâm năm nay được trình bày mới lại. Gđpt Quảng Đức phụ trách quầy xâm này. Vừa để góp vui cùng mọi người cũng vừa để gây quỹ sinh hoạt trong năm. Ủng hộ 1 quẻ là 2€. Thầy trụ trì chỉ cho phép quầy xâm hiện diện đến Rằm tháng Giêng mà thôi". Nhiều bà con cũng muốn thử biết vận may vận rủi của mình trong năm mới như thế nào nên chiếu cố đến lắc xin xâm. Bên cạnh quầy xâm là quầy viết thư pháp. Với nét viết như rồng bay phượng múa của Thầy Đức Xuân bà con Phật tử thay nhau đặt Thầy viết. Nào là chữ An, chữ Tâm, chữ Phúc Lộc Thọ, chữ Tâm Bình Thế Giới Bình, chữ Chúc Mừng Năm Mới..v..v...để đem về nhà treo. Dù Thầy múa bút liên tu bất tận thế mà từ lúc đặt cho đến lúc nhận tính trung bình phải 30 phút. "Nếu các quầy này đặt ngoài sân và cho đốt nhang nữa thì sẽ biến thành một "tiểu Lăng Ông Bà Chiểu ", một anh Phật tử cho biết nhận xét của mình ". Rất tiếc trời bên ngoài mùa này rất lạnh không thể thực hiện được.Ở cuối giảng đường là quầy thực phẩm chay của chùa. Các món ăn năm nay đa phần do sự phối hợp nhịp nhàng từ các bàn tay khéo léo của quý Thầy, quý Sư Cô và các tay đầu bếp trụ cột của chùa thực hiện. Mặc dù nhà chùa có tổ chức 3 ngày Tết, Mùng Một, Mùng Hai và Mùng Ba, có một quầy cơm chay miễn phí theo truyền thống gồm một món rau xào, một món kho, một món chè, nhưng nhiều bà con cũng cứ muốn thưởng thức tại chỗ những món ăn khác mà chỉ ngày Tết mới có như bánh tét, bánh chưng, bún bò Huế chay, bún chả giò..v..v… Nhiều bà con cũng không ngại tay bưng tay xách mua hàng đem về nhà ăn Tết với gia đình.Chương trình đón mừng 3 ngày Tết Mậu Tuất (2018) chấm dứt bằng buổi lễ cúng dường tịnh tài của bà con Phật tử trong chùa dâng lên chư tôn đức. Buổi lễ đã diễn ra đơn giản nhưng rất đậm tình đạo vị Thầy trò.Chủ nhật 25/02/2018, tức ngày Mùng 10 Tết Mậu Tuất, lúc 11 giờ Lễ Cầu An Giải Hạn Đầu năm - Cầu Siêu hàng tuần. Vào lúc 13giờ có Chương trình Văn Nghệ với sự góp mặt của nam ca sĩ Mạnh Quỳnh từ Hoa Kỳ, các ca sĩ tại Pháp như: Thanh Thanh, Ngọc Xuân, Diệu Mai, Kim Hoa, Nhóm FAVIC, Nhóm múa Thu Thảo và Gia Đình Phật Tử Quảng Đức đảm trách. Kính mời quý vị Phật tử đồng hương sắp xếp thời gian về chùa lễ Phật đầu năm, hái lộc, xin xâm, cầu an giải hạn, xem chương trình văn nghệ mừng Xuân và thưởng thức những món ăn chay tại chỗ như bánh xèo, bánh cuốn Thanh Trì, bánh ướt, bún bò Huế chay, bún chả giò chay, bánh tét, bánh chưng,…Cửa Chùa rộng mở đón tiếp.Quảng Thuận ghi thuật