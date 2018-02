Ủy Ban Lãnh Đạo VNCH Gặp Truyền Thông Xuân Đinh Dậu

Từ trái cô Diệu Chi, TS. Nguyễn Văn Lương, ông Phạm Đức Hậu và ông Hồ Văn Sinh.Từ trái, ông Hồ Văn Sinh, TS. Lương và Cô Diệu Chi.Westminster (Bình Sa)- - Nhân dịp đầu Xuân Đinh Dâu 2018 Ủy Ban Lãnh Đạo Việt Nam Cộng Hòa do ông Hồ Văn Sinh làm Chủ Tịch đã tổ chức buổi gặp gỡ một số các cơ quan tryền thôngVào lúc 1:00 PM trưa thứ Bảy ngày 24 tháng 2 năm 2018, tại nhà hàng Ngọc Sương tham dự buổi gặp gỡ về phía Ủy Ban Lãnh Đạo Việt Nam Cộng Hòa có ông Hồ Văn Sinh, ông Phạm Đức Hậu, cựu Trung Tá Nguyễn Quang, ông Đỗ Quan và Cô Diệu Chi, ngoài ra còn có, ông Nguyễn Tấn Lạc, ông Nguyễn Tú, cô Ngọc Lan, Đặc biệt có một người đến từ Florida đó là Tiến Sĩ Nguyễn Văn Lương, trong dịp nầy ông đã trình bày một số vấn đề liên quan đến tình hình quốc tế cũng như cộng sản Việt Nam - Trong đó có vấn đề kêu gọi đồng hương ký thỉnh nguyện thư gửi TT Trump ra sắc lệnh cấm gửi tiền về Việt Nam.Mở đầu Cô Phạm Thị Diệu Chi Tổng Thư Ký Ủy Ban, thay mặt Ban tổ chức chào mừng, cảm ơn những người tham dự, sau đó cô giới thiệu những người có mặt. Tiếp theo cô mời TS Nguyễn Văn Lương phát biểu.Trong lời phát biểu TS Nguyễn Văn Lương cho biết, ông đang làm việc với các công ty lớn của Hoa Kỳ như IBM, ET&T v.v. và có dịp tiếp xúc với nhiều nhân vật trong chính giới Hoa Kỳ. TS Lương cho rằng, Cộng Đồng Người Việt tại hải ngoại, nhất là tại Hoa Kỳ, là thành phần ủng hộ chính quyền Cộng Sản nhiều nhất, là những người mang tội nặng nhất đối với tổ quốc.Ông dẫn chứng rằng, những người Việt tỵ nạn là những người bị nhà cầm quyền CSVN coi là trọng tội nên mới phải đi tỵ nạn, và luôn miệng nói cộng sản là tàn ác, là dã man vậy mà bây giờ đi, về Việt Nam như đi chợ chẳng ai bị chúng bắt nên vô tình chúng ta tạo phản ứng ngược, giúp chúng có cơ hội thanh minh với quốc tế rằng chúng đâu có đàn áp, đâu có bắt bớ những người trước đây bị coi là phản quốc, bỏ nước ra đi. Nhất là hàng năm chúng ta gửi hàng chục tỷ Mỹ kim về, mà 70% là từ Mỹ.Số tiền người Việt từ nước ngoài gửi về đã nuôi sống đám cán bộ và giúp cho nhà nước cộng sản tồn tại vì nhờ có kiều hối mà chúng vay được vốn của nhiều ngân hàng ngoại quốc. TS Lương nói, nếu người Việt hải ngoại không gửi tiền về Việt Nam, chắc chắn đồng bào trong nước cũng không chết. Nếu người Việt về tới sân bay không dúi tiền cho hải quan, cho công an thì làm gì có nhiều cán bộ hải quan, nhất là công an đứng đầy đầu đường xó chợ để ăn hối lộ, và nếu không có tiền từ nước ngoài gửi về, nhà nước Việt cộng sẽ lâm nguy và dân chúng sẽ nổi dậy.TS Lương so sánh thời kỳ này giống như thời kỳ VNCH trước đây, khi mọi người cứ cho rằng chỉ có các đơn vị Hải, Lục, Không Quân mới là những đơn vị chiến đấu mà bỏ quên Địa Phương Quân, Nghĩa Quân là những người bảo vệ nông thôn, không cung cấp đủ súng đạn cho họ, nên khi Việt Cộng dùng chiêu bài “lấy nông thôn bao vây thành thị,” chúng đã chiếm được khá nhiều phần đất nông thôn miền Nam.TS Nguyễn Văn Lương khẳng định rằng, chúng ta biết 70% số tiền gửi về VN từ Mỹ, nếu chúng ta chận đứng, Cộng Sản sẽ phải sụp vì nhiều lý do. Thứ nhất là lý do tâm lý giống như thời kỳ 75 của mình, chưa đánh mà BBC la toáng lên mất chỗ này mất chỗ kia thì cộng sản VN sẽ gặp trường hợp đó, và nó sẽ gặp người dân bên này cũng người dân trong nước nhốn nháo lên, và thứ hai, tiền chúng ta gửi về cho dù là giấy lộn nhưng họ đổi ra đi chợ nó tạo ra mãi lực và người ta có tiền đi chợ thì xã hội ổn định mà xã hội ổn định thì sẽ không có đấu tranh. Cái thứ ba nếu không có hối lộ thì làm sao có công an đứng đầu đường xó chợ, mà không có công an đứng đầy đầu đường xó chợ thì người dân nổi dậy dễ thôi, và khi không có tiền gửi về, mấy ngân hàng sẽ rút đi hết và kinh tế nó phải sụp đổ theo.Sau khi đã trình bày và đưa ra nhiều dẫn chứng, TS Nguyễn Văn Lương đề nghị Ủy Ban Lãnh Đạo VNCH phải thâu thập thật nhiều chữ ký yêu cầu Tổng Thống Trump ban hành Sắc Lệnh cấm gừi tiền về Việt Nam như Tổng Thống Bush đã ra lệnh cho người Mỹ gốc Cuba cấm không được gửi tiền về nước….. .Ông Hồ Văn Sinh cho biết, Đề nghị của TS Nguyễn Văn Lương cũng là chủ trương của Ủy Ban Lãnh Đạo VNCH, nên trong thời gian sắp tới sẽ tiến hành lấy chữ ký người Việt khắp nước Mỹ để đệ trình Tổng Thống ban hành sắc lệnh cấm gửi tiền về Việt Nam, cho điều tra các nơi bị nghi ngờ là địa điểm “rửa tiền” của các quan chức cộng sản.Sau phần trình bày của TS Lương, cô Diệu Chi thay mặt Ủy Ban cám ơn sự tham dự của mọi người và hứa vào tháng 3 sắp tới Ủy Ban sẽ mời TS Nguyễn Văn Lương tới Nam California để trình bày chi tiết hơn trong một diễn đàn mở rộng.Buổi gặp gỡ diễn ra trong không khí thân mật, mọi người cùng trao đổi những ý kiến trong tinh thần xây dựng và đoàn kết.Nhân dịp nầy Ông Hồ Văn Sinh cũng cuyển lời cảm ơn đến các cơ quan truyền thông và đồng hương đã hết lòng yểm trợ cho Ủy Ban Lãnh Đạo Việt Nam Cộng Hòa trong suốt thời gian qua.