Khách Sạn Nam Cali Thuê Tăng 1.4%, Nhân Viên Lên Cao Kỷ Lục

LITTLE SAIGON -- Vùng Nam California vẫn tăng trưởng đều trong ngành du lịch, bất kể khi chậm, khi nhanh.Bạn thấy rõ hiện tượng đó khi du khách đi lũ lượt trên các khu phố gần Disneyland hay các bờ biển Quận Cam.Dĩ nhiên, cả khu phố Bolsa của chúng ta, haỹ nhìn kỹ, các khuôn mặt lạ rất nhiều.Đó là lý do các chủ khách sạn phải thuê thêm nhân viên.Tuy là thuê chậm hơn, nhưng các chủ khac1h sạn Nam Cali trong năm 2017 đã thuê thêm 1,225 nhân viên, đê tới mức kỷ lục 91,850 vie5c làm.Thống kê thực hiện bởi ngân hàng liên bang Federal Reserve Bank of St. Louis, ghi rằng số lượng nhân viên ở các khách sạn ở 4 quận Los Angeles, Orange, Riverside và San Bernardino tăng 1.4% trong năm 2017.Thế là chậm so với tốc độ tăng 2.8% trong năm 2016.Và so với mức tăng trung bình 2.9% từ 2011 tơ1ới 2015.Tính trên toàn tiểu bang California, các chủ khac1h sạn trong năm 2017 thuê thêm 2,975 người để tới kỷ lục 225,050 nhânv iên.Tức là tăng 1.3% trong năm 2017.Vẫn chậm hơn mức tăng 1.5% trong năm 2016.Và chậm hơn mức tăng trung bình 2.2% thuê người trong thời khoảng 2011-2015.