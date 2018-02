Giá Mít Cao Kỷ Lục, Giá Trị Kinh Tế Hơn Cả Sầu Riêng

Mít bày bán trong siêu thị.Nông dân trồng mít Thái ở các tỉnh miền Tây đang vui vì giá loại trái này đang rất cao. Trước Tết nguyên đán, người trồng chỉ bán 2 trái mít to đã có gần 1.5 triệu đồng. Như vậy, cây mít đã qua mặt cả sầu riêng vốn được đánh giá là cây "vua" về giá trị kinh tế, theo báo Người Lao Động (NLĐO).Anh Phương - chủ một vựa bưởi, mít, chuối ở thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang - cho biết từ mùng 4 Tết, anh đã gom hàng để bán sang Trung Quốc. Hiện giá mít Thái đã giảm chút ít so với Tết. Cụ thể, mít loại 1, trái trên 15kg, giá 35,000 đồng/kg. Loại thấp hơn 25,000 đồng/kg hoặc nhỏ nhất cũng 15,000 đồng/kg."Sau Tết thì giá hơi hạ do phía Trung Quốc chưa ăn hàng nhiều. Nhưng vài ngày nữa, giá có thể tăng 20%-30%", anh Phương dự đoán.NLĐO dẫn lời bà Huỳnh Thị Nương (huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang) nói năm nay bà ăn Tết lớn nhờ bán được mấy trái mít trồng xen trong vườn. Ngày 22 tháng chạp, giá mít lên đến 42,000 đồng/kg, gom được 10 trái chín trong vườn, bà bán được hơn 8 triệu đồng. Trong đó, 2 trái loại 1, thương lái mua đến hơn 1,4 triệu đồng. "Vài năm trước, có khi giá mít chỉ 3,000-5,000 đồng/kg. Có khi tới mùa mưa, mít bị xơ đen, không bán được, chỉ cho gà, heo ăn. Từ giữa năm rồi, giá mít tăng vùn vụt" - bà Nương nói.Một nhà vườn khác là ông Dương Văn Hùng (cùng ngụ huyện Cai Lậy), chỉ có vài chục gốc mít nhưng đợt trước Tết, ông bán mít được cả chục triệu đồng. "Trồng chơi ăn thiệt vì mít không tốn nhiều công sức chăm sóc, không cần nhiều phân hay thuốc và chỉ 2-3 năm là cho trái. Trái lại ra quanh năm nên người trồng mít có thu nhập ổn định. Hơn nữa, giá thuê đất trồng lúa bình thường chỉ 10 triệu đồng/ha/năm, vậy mà đang có người đồng ý thuê 25 triệu đồng/ha/năm để trồng mít " - ông Hùng thổ lộ.NLĐO dẫn lời bà Trần Thị Nguyên, trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Cai Lậy, xác nhận trước Tết nguyên đán, giá mít có khi lên đến 50,000-52,000 đồng/kg. Sau đó, giá giảm dần nhưng hiện vẫn cao.Theo bà Nguyên, mít đang có mức giá cao nhất từ trước đến nay. Với giá như thế, hiệu quả kinh tế của cây mít không thua so với sầu riêng, loại cây có giá trị kinh tế cao nhất bấy lâu nay. Sầu riêng dù có giá bán ổn định nhưng mỗi năm chỉ thu hoạch một mùa, chi phí vật tư nông nghiệp lại rất cao, đặc biệt là khó trồng, công chăm sóc nhiều. Nhiều nông dân ở vùng phía Bắc huyện Cai Lậy hiện trồng lúa là chính nhưng đang có ý định lên mô trồng mít.Theo Hiệp hội Rau quả VN, trong 10 mặt hàng rau quả có kim ngạch xuất khẩu cao nhất năm 2017, mít có mức tăng trưởng đột biến: 193% so với năm 2016. Phần xuất khẩu mít năm 2017 ước đạt 28 triệu USD, đứng thứ 7 trong 10 mặt hàng rau quả xuất khẩu, cao hơn cả chôm chôm, cau và hạt mắc ca. Mít vốn là 1 trong 8 loại quả tươi được xuất khẩu chính ngạch sang Trung Quốc. Với các thị trường khó tính, mít chủ yếu xuất khẩu theo dạng đã qua chế biến.