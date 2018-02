Cứu Trẻ Em Khỏi Súng Đạn

Vi AnhTrẻ em, thanh thiếu niên đầu xanh, tuổi trẻ đâu có tội tình gì! Người lớn nhứt là quí vị dân biểu, nghị sĩ, thống đốc, tổng thống Mỹ có quyền thế không vì lý do gì để trẻ em vô tội chết hàng loạt vì các vụ bắn giết bừa bãi bằng súng đạn trong trường học, ngoài đường phố, công viên. Tội nghiệp trẻ em lắm hỡi những ông lớn ơi! Tội lỗi lắm mấy ông lớn ơi, nhân dân cử quí Ông lên để bảo quốc an dân, mà quí Ông để một số lớn trẻ em, thanh thiếu niên, tương lai của đất nước bị bắn giết chết ngay trên quê hương mình, là một điều không thể chấp nhận được.Thử tưởng tượng 17 học sinh trung học ở Florida đã làm gì mà bị bắn chết một cách thê thảm như vậy. Đây không phải là lần đầu tiên xảy ra thảm cảnh kinh hồn cho học sinh và trẻ em chết hàng loạt vì súng đạn. Sau một cuộc giết trẻ em, học sinh như vậy, là có tuần hành kêu gọi kiểm soát súng đạn, kiểm soát tâm thần người có súng. Tổng thống, thống đốc một số dân biểu nghị sĩ lên tiếng kêu gọi kiểm soát súng đạn ở nước này. Nhưng rồi đâu cũng vào đấy, súng cứ bán, người cứ mua, kể cả người bị bịnh tâm thần cũng mua được, và trẻ em, thanh thiếu niên, và người Mỹ vô tội vẫn bị bắn chết oan.Cả trăm ngàn dân biểu tình đòi kiểm soát súng nhưng vẫn thua một số ít người trong Hiệp Hội Súng. Một số công ty làm, bán súng mướn một số vận động hành lang hành pháp, lập pháp, khiến không bao lâu thì những cuộc tàn sát trẻ em, học sinh bằng súng chìm vào im lặng. Và việc mua bán súng trở lại bình thường, bọn tài phiệt súng đạn tha hồ hốt bạc, làm giàu trên xương máu trẻ em, học sinh đầu xanh vô tội. Tiền vào thì chánh trị chánh trực vì dân, vì nước đi ra khỏi nghị trường lưỡng viện Quốc Hội và Phòng Bầu Dục của tổng thống Mỹ. Cũng như lắm khi đa kim ngân thì phá luật lệ. Ngay trên đất nước tự do, dân chủ, pháp quyền Mỹ này.Thế cho nên hiện nay việc mua bán và sử dụng vũ khí tại nhiều tiểu bang vẫn diễn ra, mà không cần thông qua bất kể sự rà soát nào về lý lịch cũng như tiền sử tâm lý. Kể từ năm 1994 đến nay Quốc hội cũng chưa thông qua một dự luật kiểm soát súng đạn có sức nặng nào. Thời cựu Tổng thống Barack Obama, ông đã nhiều lần nỗ lực thúc đẩy thông qua dự luật kiểm soát súng đạn tại Hoa Kỳ, nhưng chỉ nói nhiều bằng miệng hơn là phải làm và làm ngay. Qua thời TT Trump Cộng Hoà cũng vậy, toàn nói rất nhiều nhưng làm thì chẳng bao nhiêu để cứu trẻ em, học sinh khỏi nạn súng đạn.Trong khi đó sự thật vô cùng thê thảm. Theo thống kê, trung bình trên toàn quốc Mỹ mỗi ngày có 89 người chết và 32,000 người chết mỗi năm vì bạo lực súng đạn. Năm 1990, khoảng 19% dân Mỹ phản đối việc kiểm soát súng chặt chẽ hơn. Hiện nay, khoảng 55% người Mỹ ủng hộ luật kiểm soát súng. Vụ xả súng tại trường cấp 3 Marjory Stoneman Douglas, tiểu bang Florida là vụ xả súng trường học đẫm máu thứ 2 trong lịch sử nước Mỹ. Theo nhóm vận động kiểm soát súng đạn “Mọi thành phố đều vì sự an toàn súng đạn”, nước Mỹ đã phải đối mặt với tổng cộng 18 vụ xả súng trường học chỉ trong chưa đầy 2 tháng đầu năm 2018.Tổng thống, dân biểu, nghị sĩ chỉ nói mà không làm gì ra hồn, có tin dân chúng Mỹ phải làm để bảo vệ con em mình, tương lai của đất nước và nhân dân Mỹ. Dân chúng Mỹ sẽ tổ chức một phong trào biểu tình qui mô tại Washington DC và trên khắp nước Mỹ vào ngày 24/03/2018 tới đây, đòi hỏi phải kiểm soát chặt chẽ hơn việc mua và sử dụng súng. Cuộc biểu tình toàn quốc mệnh danh là «Cuộc Tuần Hành Vì Sinh Mệnh Của Chúng Ta». Những học sinh sống sót của trường Marjory Stoneman Douglas sẽ tham gia cuộc biểu tình tại thủ đô Washington. Ban tổ chức AFP cho biết cuộc xuống đường lần này đòi «chính quyền phải khẩn cấp đưa ra quốc hội một dự luật đầy đủ và hiệu quả để chấm dứt vấn đề bạo lực do vũ khí gây ra trên khắp nước Mỹ».Sở dĩ cuộc thảm sát chết 17 học sinh và 1 giáo chức trung học xảy ra vì FBI sơ sót trong bổn phận điều tra khi có tin mật báo kẻ thủ phạm có súng và có ý định giết người. Chính TT Trump đã phê bình FBI không ngăn cản được vụ thảm sát «do mất thời giờ tìm bằng chứng buộc tội Nga thông đồng với Donald Trump». Dân chúng trong vùng đã lên tiếng đòi người chỉ huy FBI trong vùng phải từ chức.Trong năm đầu của nhiệm kỳ TT Trump cũng có một vụ bắn giết chết người nhiều hơn nữa ở Las Vegas. Sau khi chia buồn và tưởng niệm 59 người chết và 520 bị thương trong một cuộc giết người hàng loạt bằng súng, TT Trump đích thân đến Las Vegas thị sát. Nhơn dịp này Ông tuyên bố tay súng là một “người bệnh hoạn và loạn trí,” và nói thêm là việc thảo luận về bất cứ những qui định mới về súng nào sẽ diễn ra vào “một thời điểm sau này.”Kiểm soát súng là vấn đề mà nhiều đời tổng thống Mỹ, nhiều nhiệm kỳ Quốc Hội không thành công trước thế lực chống đối của cả binh đoàn vận động hành lang ở Washington DC do các nhà sản xuất và buôn bán vũ khí trên nước Mỹ tung tiền yểm trợ. Dù nhân dân Mỹ, xã hội Mỹ, các nước khác đều kinh hồn, hoảng vía với số súng do tư nhân sở hữu ở Mỹ.Thử tưởng tượng một người mà TT Trump mô ta là “bệnh hoạn và loạn trí’ là Stephen Paddock lại có 49 súng máy chiến tranh, súng ngắn tự vệ, có thể trang bị cho một trung đội bộ binh khi đi trận về phải gởi vào kho canh giữ, khoá an toàn của quân đội. Y can còn đem lên phòng 23 khẩu súng khác. Y còn đặt camera trong và ngoài phòng khách sạn để quan sát khi tấn công người vô tội đi nghe nhạc nữa. Trong vòng 9 phút y tàn sát bằng súng làm 59 người chết và 520 bị thương. Y tự sát cũng bằng súng khi cảnh sát vào phòng của y.Số súng mà người dân thường Mỹ nghe thấy phải hoảng hồn, khiếp vía. Theo trang Telegraph ở Anh, Mỹ có chừng 270 triệu khẩu trên 320 triệu dân. Nhiều nhất thế giới. Cứ 100 thường dân Mỹ thì có 55 khẩu súng. Không phải người Mỹ nào cũng có súng. Chỉ chừng 55 triệu dân Mỹ có súng và nhiều người trong số này có nhiều hơn một khẩu súng. Súng ở Mỹ mua rất rẻ: 200 USD một súng lục, $1,500 súng máy.Theo trung tâm Centre for Disease Control and Prevention cho biết tính từ 2001 đến 2013 có 406,496 người thiệt mạng vì bạo lực do súng đạn gây ra tại Mỹ.Chánh quyền Mỹ, Hành Pháp, lẫn Lập Pháp từ lâu đều thất bại trong nỗ lực kiểm soát súng. Đa số dân chúng Mỹ thấy nhu cầu thiết yếu phải kiểm soát số súng, phải kiểm soát nhân thân người có súng. Đó là đạo lý, là nhiệm vụ chánh quyền dân cử Mỹ phải làm./.(VA)