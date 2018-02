Trump Thêm Đợt Trừng Phạt Bắc Hàn Lớn Chưa Từng Thấy

(Xem: 349)

WELLINGTON - Bản dự thảo sau cùng của Hiệp Ước Tự Do Mậu Dịch Xuyên Thái Bình Duơng (hay TPP) do Hoa Kỳ xướng xuất và nay do Nhật dẫn đầu, đã sẵn sàng để công bố tại thủ đô New Zealand.