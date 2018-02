Học Sinh Lớp 4 Viết Thư Xin Cảnh Sát Giữ An Ninh; Cảnh Sát Trưởng Quận Claiborne, Tennessee, Đọc Thư Khóc Ròng

CLAIBORNE COUNTY, Tennessee - Trong lúc các giới tranh luận về kiểm soát súng để hạn chế đổ máu tại học đường sau vụ nổ súng tàn sát tại trường Marjori (Florida), em Abigail Daniels là học sinh lớp 4 của trường Tazewell-New Tazewell (Tennessee) viết thư gửi cảnh sát trưởng sở tại để yêu cầu tăng cường an ninh tại học đường.Thư của nữ sinh Daniels viết đại ý: em nghe tin các vụ nổ súng tại trường học, em thấy buồn và sợ lắm, ông hãy cho tăng cường an ninh bảo vệ trường học để không ai có thể tới trường hãm hại trẻ em.Mẹ của em, bà Deonna Daniels cho biết: gia dình xem tường thuật truyền hình vụ Parkland và em nảy ra ý kiến viết thư thỉnh cầu gửi cảnh sát trưởng của quận Claiborne. Bà nói với ABC News: đã lưu ý em nên viết nhã nhặn.Cô gái 9 tuổi cũng đề nghị dùng cửa sổ và cửa ra vào kiên cố hơn tại trường.Cảnh sát trưởng David Ray thú nhận đã ứa nước mắt và gần khóc thành tiếng khi đọc thư của Daniels. Ông đã phóng thông điệp Favebook để cảm ơn thư góp ý.Chi nhánh ABC News cho biết chỉ 3 trong 12 trường học tại Claiborne county có nhân viên an ninh toàn thời làm việc.