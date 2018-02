Jared Kushner Giấu Hồ Sơ Tài Chính Để Được Khai Thông An Ninh, Với Thường Dân Là Tội Hình Bị Phạt $10,000 Và 5 Năm Tù

WASHINGTON - Nhà truyền thông Shepard Smith, chủ nhiệm hội luận truyền hình của Fox News nói: con rể TT là cố vấn toàn quyền Jared Kushner loại bỏ các khai báo về tài chính trên tờ khai để đuợc Bạch Ốc cấp khai thông an ninh là hành động đưa dân thường vào tù.Ông Smith xác nhận: hành động ấy là tội hình bị trừng phạt bằng án tù.2 nguồn tin tiết lộ với CNN hôm Thứ Năm: Kushner sẽ không đuợc cấp khai thông an ninh toàn phần cho tới khi đoàn Mueller hoàn tất cuộc điều tra hồ sơ Nga.Trong chuơng trình Shepard Smith Reporting, ông Smith cho biết: đơn xin khai thông an ninh của Kushner không gồm 100 lần tiếp xúc ngoại nhân, sau khai thêm, nhưng không gồm cuộc gặp luật sư Nga tại Trump Tower. Tờ khai điều chỉnh hồi Tháng 7 của Kushner ghi thêm 77 tài sản không khai báo trước đó, và hơn 10 triệu MK chứng khoán. Một số bổ túc đuợc Kushner kê khai trong tháng qua.Khai gian hay không đầy đủ để lấy khai thông an ninh là tội có thể bị phạt tiền 10,000 và 5 năm tù.Ngoài ra, Wall Street Journal báo tin: ủy hội chứng khoán và hối đoái (SEC) và thẩm quyền công tố Brooklyn (New York) đang điều tra công ty của Kushner về sử dụng chương trình chiếu khán EB-5 là chương trình nhận di dân đầu tư tại Hoa Kỳ - ít nhất 2 dự án địa ốc của Kushner hưởng lợi từ EB-5.Kushner đã từ chức điều hành nhưng vẫn là cổ đông quan trọng tại công ty, theo thông tin phổ biến trước tiên bởi HuffPost.