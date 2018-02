Cảnh Sát Phụ Trách Trường Parkland Không Đối Đầu Sát Thủ; Nữ Sinh Sống Sót Vụ Tàn Sát Tại Trường Marjory Nói TT Trump Không Chân Thành Lúc Gọi Điện Thoại An Ủi

PARLAND - Viên cảnh sát vũ trang được quận Broward cử tới làm việc tại khuôn viên trường Parland ngày hung thủ Nikolas Cruz nổ súng tàn sát 17 người đứng bên ngoài toà nhà và không đối đầu tên giết người.Nikolas Cruz 19 tuổi khai đã dùng súng trường AR-15 trong cuộc tàn sát, rồi trà trộn vào đám đông thoát đi và sau bị bắt trong vùng lân cận.Cảnh sát trưởng Scott Israel tuyên bố hôm Thứ Năm: cảnh sát viên Scott Peterson không vào toà nhà, và chọn đứng tại 1 vị trí bên ngoài - video và phỏng vấn nhân chứng (gồm Peterson) xác nhận điều này.Khi phóng viên hỏi: ông Perterson nên làm gì trong trường hợp này, ông Israel đáp “Vào bên trong, giết kẻ sát nhân”.Ông Peterson đã từ nhiệm trong ngày Thứ Năm sau khi đuợc thông báo đình chỉ công tác không hưởng lương vì hành vi trong vụ tàn sát ngày 14-2.Tiết lộ về cảnh sát bảo vệ học đường mô tả như trên đuợc ghi nhận sau khi TT Trump nói sẽ giao súng cho viên chức học đường, và cho phép mang súng tại trường học.Liên quan đến vụ thảm sát tại trường học ở Florida cho biết rằng 1 nữ sinh sống sót trong vụ nổ súng tàn sát tại trường Marjory hôm 14-2 nhận đuợc điện thoại thăm hỏi từ chủ nhân Bạch Ốc trong lúc được cứu chữă tại bệnh viện.Nữ sinh Samantha Fuentes kể lại với phóng viên New York Times: em không cảm thấy đuợc an ủi, vì thấy thiếu chân thành. Theo lời em, ông Trump nói nghe biết em là người hâm mộ ông, và ngược lại ông cũng hâm mộ em. Em nói “Em biết chắc ông ấy dựng chuyện” theo tường thuật tối Thứ Năm của tờ Times”. Em xác nhận chưa bao giờ cảm thấy không ấn tượng như thế với 1 con người, và rằng “Ông ấy không làm em cảm thấy dễ chịu hơn, dù nhẹ nhất”.Trong điện đàm, TT Trump gọi sát thủ Cruz là “chó con điên” và 7 lần tán thán “oh boy, oh boy …”