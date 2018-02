2 Tướng Cố Vấn Bất Đồng Với TT Trump Có Thể Thôi Việc

WASHINGTON - Căng thẳng vì bất đồng ý kiến với TT Trump, 2 cố vấn cao cấp có thể sắp từ giã Bạch Ốc - Tướng H.R. McMaster là cố vấn an ninh quốc gia và Tướng John Kelly là chánh văn phòng đuợc tin là có ảnh hưởng hoà dịu với chủ nhân Bạch Ốc bằng các thông lệ của việc công.Nhưng, căng thẳng sẽ đến lúc bùng nổ như người ta có thể thấy các bất hoà giữa TT Trump và các bộ trưởng ngoại giao Tillerson, bộ trưởng tư pháp Sessions.Khi đuợc hỏi về chuyện Tướng McMaster hay Tướng Kelly sẽ thôi việc, hay cả hai, phát ngôn viên Raj Shah không giải đáp, và nói TT hoàn toàn tin cậy các thành viên nội các.Hôm Thứ Ba, tham vụ báo chí Sarah Sanders xác nhận: TT tin cậy Tướng McMaster.Cả 2 Tướng không phúc đáp yêu cầu bình luận.Tại hội nghị Munich mới đây, Tướng McMaster nói ông biết chắc Nga quấy rối chu kỳ bầu cử 2016.Căng thẳng hiện nay xoay quanh nỗ lực của Tướng Kelly có hậu thuẫn của Tướng McMaster để ngăn cấm viên chức không có an ninh khai thông thường trực tiếp cận hồ sơ mật.Mới đây, 2 chuyên viên có khai thông an ninh tạm thời bị các bà vợ cũ tố giác tấn công tình dục đã phải nghỉ việc.Cố vấn toàn quyền Jared Kushner con rể TT cũng chỉ đuợc cấp khai thông an ninh tạm, nhưng vẫn đuợc tiếp cận báo cáo trình TT hàng ngày.Các viên chức Bạch Ốc đang tìm biện pháp giải quyết trường hợp ông Kushner.