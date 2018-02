Google Chứng Nhận Chuẩn Doanh Nghiệp Cho Smartphone Android

Khoảng cuối tháng 02/2018, một số nguồn tin cho biết, bộ đôi Samsung Galaxy S9 và S9 Plus sẽ được ra mắt vào ngày 25/02/2018, và được bán ra trong tháng 03/2018. Trang The Investor cho biết, bộ đôi Samsung Galaxy S9 và S9 Plus sẽ bắt đầu cho đặt hàng vào ngày 28/02/2018, sau khi sự kiện Samsung Unpacked diễn ra.