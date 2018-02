Học Từ Vụ Tàn Sát Huế (Tết Mậu Thân 1968)-- Learning from Hue Massacre

Dân Huế về nhà sau khi cộng quân bị lính VNCH và Hoa Kỳ đẩy lui trong trận Tết Mậu Thân 1968. (Photo by Central Press/Getty Images)Olga Dror(The NewYork Times VIETNAM '67 -- FEB. 20, 2018)Trận đánh Huế, một phần của cuộc tấn công Tết Mậu Thân, bắt đầu với một cuộc tấn công của các lực lượng cộng sản vào những giờ chừng 30 tháng Giêng năm 1968.Cựu thủ đô của Việt Nam, Huế được bảo vệ bởi Quân đội Cộng hòa Nam Việt Nam, các đơn vị dân quân địa phương, Thủy quân Lục chiến Hoa Kỳ và Không quân Hoa Kỳ. Lực lượng của lực lượng cộng sản ở Huế là quân đội Bắc Việt với sự hỗ trợ của các lực lượng cộng sản miền Nam - Mặt trận Giải phóng Dân tộc, còn gọi là Việt Cộng, và từ những người theo chủ nghĩa cộng sản, nhiều người trong số họ là cựu thành viên của Phong trào Đấu tranh Chiến tranh Đã Không còn tồn tại, Huế vào năm 1965 bởi các nhà sư và sinh viên Phật giáo, đã dẫn dắt cuộc nổi dậy của Phật giáo mà Quân đội QLVNCH đã đàn áp năm 1966. Nhiều nhà hoạt động Phong trào Đấu tranh chạy trốn lên núi và tham gia cộng sản; trong cuộc Tết Mậu Thân, họ trở lại Huế với những người cộng sản.Cuộc chiến, kéo dài đến ngày 24 tháng 2, là trận chiến đô thị lớn nhất trong chiến tranh VN. Cộng sản đã mất khoảng 5.000 chiến binh, thiệt hại của QLVNCH là khoảng 400, và người Mỹ đã chết 216 người trong trận địa. Khoảng 80 phần trăm thành phố Huế bị phá hủy. Nhưng trận chiến cũng bao gồm những đau khổ và cái chết của thường dân.Trong thời gian cầm quyền của cộng sản, những người cộng sản miền Nam và N.V.A. (quân Bắc Việt) các lực lượng vũ trang đã tổ chức những khu vực được gọi là giải phóng, tiến hành các cuộc truyền bá, ăn uống hợp lý, thanh thiếu niên lao động và chiến đấu, và xác định kẻ thù, và đôi khi là thành viên trong gia đình, trong dân chúng để tố giác và tử vong. Cựu thành viên Phong trào Đấu tranh đã bỏ trốn khỏi Huế vào năm 1966 và trở về với cộng sản vào năm 1968 đã quen thuộc với thành phố và trở thành công cụ để chỉ điểm việc bắt và giết người.Không chỉ các quan chức chính phủ và quân đội bị tàn sát, mà còn là những thường dân vô tội, kể cả phụ nữ và trẻ em, những người bị tra tấn, hành quyết hoặc chôn sống. Sau trận đánh, hàng ngàn người đã mất tích. Mọi người không biết người thân của họ ở đâu; họ đi lang thang trên đường phố, tìm kiếm, đào bới và tìm kiếm thi hài Người Huế thậm chí còn tìm thấy xác chết trong Thành và quanh những lăng mộ của hoàng đế bên ngoài thành phố.Trong vòng vài tháng, mọi người bắt đầu tìm thấy những ngôi mộ tập thể. Số lượng thi thể tiếp tục gia tăng cùng với việc khám phá thêm nhiều ngôi mộ tập thể vào mùa thu năm 1969. Đến lúc đó, tổng số các xác chết được khám phá quanh thành phố đã tăng lên khoảng 2.800. Vụ thảm sát dân thường không vũ trang với quy mô như vậy đã để lại một vết sẹo sâu trong ký ức những người sống sót.Trong những thập niên kể từ đó, vụ thảm sát ở Huế đã trở thành một điểm chuẩn và là điểm khởi đầu cho các cuộc tranh luận về chiến tranh, cả ở Việt Nam và ở Hoa Kỳ. Nó bắt đầu một vài tháng sau khi cuộc chiến xảy ra khi Nhã Ca, một nhà văn Nam Việt Nam nổi tiếng đã viết một loạt bài tường thuật về cuộc chiến "Mourning Headband for Hue". Nó được xuất bản lần đầu tiên trong một tờ báo và sau đó được xuất bản dưới dạng một quyển sách vào năm 1969. Trước khi xảy ra cuộc tấn công Tết Mậu Thân, Nhã Ca từ Saigon trở về Huế để chôn cất người cha, và ở lại đó trong trận chiến.Trong cuốn sách, bà đã miêu tả những hành động tàn ác của cộng sản, nhưng cũng đưa ra ví dụ về nhân tính của họ. Bà cho thấy những mặt tối và sáng sủa của binh lính Mỹ và quân đội VNCH, tạo ra một bức tranh sống động về hoàn cảnh khủng khiếp của dân thường. Mô tả những hành động tàn bạo của cộng sản, bà than thở về hoàn cảnh của đất nước mình, số phận của tất cả những người Việt Nam, những người tự thấy mình là những người cầm cờ trong lối chơi quyền lực giữa khối cộng sản và chống cộng. Cuốn sách này đã được dịch và xuất bản bằng tiếng Anh vào năm 2014 (tôi đã cung cấp bản dịch).Đối với nhiều người Việt Nam, "Mourning Headband for Hue" vẫn là một trong những lễ kỷ niệm quan trọng của cuộc thảm sát và những người thân yêu của họ. Nhưng không phải ai cũng nhìn thấy nó theo cách này. Khi viết vào năm 1969, Nhà Ca đã kêu gọi các độc giả của bà chia sẻ trách nhiệm về việc tàn phá đất nước của họ. Tuy nhiên, một số cựu quân nhân miền Nam Việt Nam không đồng ý việc buộc các đồng bào của mình phải chịu trách nhiệm về chiến tranh mà họ cho là do sự xâm lược của Cộng sản Bắc Việt.Trong khi những khám phá về mồ chôn tập thể ở Huế, sự chú ý của người Mỹ đã bị chuyển hướng sang các sự kiện gây sốc trong nước năm 1968: Ngày 31 tháng 3, Tổng thống Johnson tuyên bố ông sẽ không chạy đua tái cử; vào ngày 4 tháng 4, Linh mục Martin Luther King Jr. bị ám sát, một sự kiện đã gây ra nhiều ngày bạo động ở các thành phố của Mỹ; vào ngày 6 tháng 6, Robert F. Kennedy bị ám sát; vào tháng Tám, các cuộc đụng độ dữ dội giữa cảnh sát và những người biểu tình đi cùng với hội nghị quốc gia của Đảng Dân chủ ở Chicago; cuối cùng, chiến dịch tranh cử tổng thống đã dẫn đến cuộc bầu cử của Richard Nixon. Số phận của những nạn nhân Huế không vượt qua những tiêu đề này.Sau đó, mặc dù ở Huế người dân địa phương vẫn tiếp tục khám phá xác người mất tích và số lượng xác người bị che giấu đã tăng lên hàng nghìn, tin tức về một bi kịch khác làm lu mờ Huế. Ngày 16 tháng 3 năm 1968, chưa đầy một tháng sau khi xảy ra sự kiện ở Huế, binh lính Mỹ tiến vào ấp Mỹ Lai và giết chết khoảng 300 đến 400 người, bao gồm cả trẻ em, người già và phụ nữ. Khi họ phát hiện ra, người Mỹ cảm thấy kinh hoàng trước hành động của binh lính Mỹ ở Việt Nam, và những nạn nhân của Mỹ Lai và các thủ phạm người Mỹ đã đẩy các nạn nhân Huế và những kẻ hành hung cộng sản ra khỏi các phương tiện truyền thông Mỹ, và do đó, ngoài sự chú ý công chúng Mỹ và ý kiến thế giới.Trong chừng mực mà người Mỹ quan tâm đến cuộc thảm sát, nó đã được thông qua một thấu kính đảng phái, chính trị hóa. Douglas Pike, nhà báo tham gia Cơ quan Thông tin Hoa Kỳ ở Việt Nam và sau đó là nhân viên của Bộ Ngoại giao, là một trong những người Mỹ đầu tiên kêu gọi sự chú ý đến vụ thảm sát này và trích dẫn nó như là bằng chứng về sự nguy hiểm của việc tiếp quản miền Nam Việt Nam. Quan điểm của Pike đã được Tổng thống Nixon thông qua và các thành viên Hwalking của Quốc hội để biện minh cho việc tránh đột ngột rút khỏi chiến tranh.Ngược lại, các chính trị gia chống chiến tranh đã bắt tay vào công việc của Gareth Porter, một nhà khoa học chính trị và nhà báo, người đã lập luận rằng những vụ giết người ở Huế đã xảy ra ở quy mô nhỏ hơn báo cáo, chỉ đơn thuần là những hành động trả thù bởi một đội quân rút lui. Dựa vào công việc của Porter, Thượng nghị sĩ George McGovern cáo buộc chính quyền Nixon sử dụng các sự kiện ở Huế như là một cái cớ để tiếp tục sự can thiệp của Hoa Kỳ ở đó. Ông đã đi xa như để đề cập đến vụ giết người ở Huế như "cái gọi là thảm sát ở Huế."Thiếu sự chú ý vào các sự kiện ở Huế tiếp tục sau chiến tranh. Không giống như vụ thảm sát Mỹ Lai, được đề cập đến trong hầu hết các cuốn sách nói chung về chiến tranh và được phân tích trong hàng chục cuốn sách chuyên ngành xuất bản từ những năm 70 đến nay, các sự kiện ở Huế đã không nhận được bất kỳ nghiên cứu nghiêm túc nào và phần lớn, đã biến mất khỏi trí nhớ và việc học tại Mỹ.Việc chính trị hoá vụ thảm sát ở Huế trải dài ra ngoài Việt Nam và Hoa Kỳ. Không có đề cập đến vụ thảm sát xảy ra trong báo chí Xô viết hay trong bất kỳ diễn đàn công khai nào khác vào năm 1968 hoặc những năm sau đó. Tiếng nói duy nhất của Liên Xô đến từ Aleksandr Solzhenitsyn, nhà bất đồng chính kiến Xô viết. Tình hình đã không thay đổi trong tình trạng kế nhiệm của Liên Xô của Nga.Năm 2012, trong khi trình bày về cuộc thảm sát ở Huế và cuốn sách của Nhã Ca tại một hội nghị học tập ở Moscow (Mátxcơva), tôi được bảo rằng chúng ta phải tập trung vào những hành động tàn bạo của người Mỹ và bằng những con rối của họ ở miền Nam Việt Nam. chúng ta phải và sẽ thảo luận về tàn bạo của Mỹ, nhưng chúng ta không nên bỏ qua những gì bên kia đã làm. Không, tôi được bảo là, những người cộng sản đã đấu tranh cho cái đúng và chúng ta phải tập trung vào các thủ phạm người Mỹ, hoặc bù nhìn của họ là quân đội Nam VN. một sự trao đổi đã được báo cáo trong cuộc họp của hội nghị. Trong số hơn 50 người trong phòng, không ai lên tiếng ủng hộ quan điểm của tôi; sau đó, họ cho rằng không cần phải có "tính khách quan của phương Tây".Là một nhà sử học, tôi đã nhìn thấy một điểm hợp lưu kỳ lạ giữa quan điểm của giới học giả Hoa Kỳ và Liên Xô / Nga về vụ thảm sát, nếu không nói là (họ cùng) cố ý chấp nhận phiên bản cuộc chiến tranh kiểu Hà Nội. Học vấn hiểu biết của Hoa Kỳ chỉ tập trung phần lớn vào phía Mỹ hoặc viễn cảnh của Bắc Việt; theo cách nào đó, đồng minh của Mỹ trước đây (là VNCH và dân chúng miền Nam) đã bị bỏ qua. Nam Việt Nam, có nhiều công dân Việt Nam trốn khỏi Việt Nam và tìm được một ngôi nhà mới ở Hoa Kỳ, đã bị đẩy sang bên lề, nếu không phải là bị loại hoàn toàn ra khỏi các trang sách, của các câu truyện sau chiến tranh, và trong khi đó, kẻ thù cũ thì tràn bờ.Đưa Hoa Kỳ về phía trước và trung tâm như là thủ phạm duy nhất của chiến tranh, từ chối liên quan đối với người miền nam Việt Nam, những người không muốn sống dưới chế độ cộng sản và đã chiến đấu vì lý do này, đồng thời che giấu một thực tế là trục xuất người Mỹ là bước đầu tiên đưa miền Nam dưới sự lắc lư của miền Bắc. Hà Nội luôn nhấn mạnh rằng Việt Nam thống nhất sẽ là một nước xã hội chủ nghĩa. Do đó, ngay cả trong bối cảnh chiến tranh lạnh, đó là một cuộc nội chiến giữa Bắc và Nam Việt Nam, vì tương lai của quốc gia.Sự chiếm đoạt của người Mỹ trong chiến tranh đã chuyển dịch sang phân tích và đại diện cho hành động tàn ác và những hành động sai trái khác. Nhưng nếu không thảo luận về những sai trái của tất cả các bên, không thể có sự hòa giải thực sự hay nghiên cứu về lịch sử.Thật là công bằng, tình hình tại Hoa Kỳ bắt đầu thay đổi, dù chậm chạp, như là một thế hệ mới của các học giả được đào tạo bằng tiếng Việt và có quan tâm thực sự đến tất cả các bên của cuộc xung đột đang phát triển lĩnh vực vượt ra ngoài sự tập trung của Mỹ.Đây cũng là sự thay đổi rất cần thiết đối với phía Việt Nam. Khi Hoa Kỳ và Việt Nam theo đuổi chương trình hoà giải của họ, các nhà nghiên cứu Hoa Kỳ phải đương đầu sâu hơn với kinh nghiệm của người dân miền Nam trong chiến tranh. Cũng không thể chỉ hòa giải theo kiểu (đến từ hội chứng của) người chiến thắng như đã được thực hiện bởi nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam - đó là (hòa giải theo kiểu) chúng tôi đã chiến thắng, vì vậy hãy cùng chúc mừng chiến thắng của chúng tôi và quên đi những kẻ thua cuộc. Nó (Sự hòa giải) chỉ có thể thông qua một cuộc đối thoại và thảo luận về tội ác của cả hai bên.Nhiều người Việt ở Việt Nam và trong cộng đồng người Việt vẫn còn muốn và cần phải tưởng niệm những người thân yêu bị mất trong vụ thảm sát ở Huế. Họ không thể làm được việc này ở Việt Nam. Trong chiến tranh, Bắc Việt Nam và các lực lượng cộng sản ở miền Nam không nhìn nhận cuộc thảm sát này và không trừng phạt bất cứ kẻ gây tội nào. (Do đó) Cả nước Việt Nam thời hậu chiến đều không nhận ra cuộc thảm sát này, họ muốn bỏ qua nó hoặc gọi nó chỉ là một thứ được chế tạo. Trong các sự kiện kỷ niệm Tết Mậu Thân ở Việt Nam, vụ thảm sát ở Huế không xuất hiện.Việc độc quyền "khu vực tội phạm" của Hoa Kỳ góp phần xóa bỏ hiện đại của Việt Nam về những sai lầm của chính quyền cộng sản. Cảm quan về lịch sử là một yếu tố quan trọng trong việc hình thành một đất nước và duy trì bản sắc của một người, nhưng nhiều sinh viên ở Việt Nam bỏ qua nghiên cứu về lịch sử của chính họ, ít nhất là một phần vì họ hiểu mức độ họ tiếp cận các tài liệu và các nguồn lực khác chúng bị hạn chế như thế nào khi giải thích nó. Điều này khuyến khích sự không tin tưởng vào chính phủ, sẽ phát triển khi nhiều tài liệu thách thức phiên bản lịch sử đảng xuất hiện. Tôi lớn lên ở Liên bang Xô viết, và tôi biết rằng điều này làm tổn hại đến việc duy trì một tấm ván ép buộc mà chúng tôi không thể tin được. Với những tiến bộ công nghệ, Việt Nam phải đối mặt với một nhiệm vụ khó khăn hơn so với Liên Xô trước đây, trong việc cố giữ cho số dân của họ ở yên trong cái vũng cô lập.Sự hòa giải bao gồm cả những câu chuyện lịch sử cũng cần thiết cho người Mỹ. Nhiều người Việt Nam đã mất người thân ở Huế và sau đó mất đất nước nay đã trở thành một phần không thể tách rời của xã hội Mỹ. Việc họ để tang cho những gì đã xảy ra ở Huế nhắc nhở chúng ta nghĩ về vai trò của chúng ta trong chiến tranh và sự không sẵn lòng tìm hiểu thêm về "những người khác" mà thậm chí ngày nay ám ảnh chính sách của Mỹ đối với các nước khác./.Olga Dror, giáo sư tại Đại học Texas A & M, đã xuất bản một nghiên cứu và dịch thuật "Mourning Headband for Hue" của Nha Ca. Bà là tác giả của cuốn sách chuyên đề "Làm hai Việt Nam: Chiến tranh và Bản sắc Thanh niên, 1965-1975".***Ý kiến (dịch từ một vài Ý kiến dưới bài viết của GS Olga Dror trong báo New York Times):DSM14 / Westfield NJĐáng buồn là các phương tiện truyền thông cánh tả và phương tiện truyền thông đã đầu tư vào niềm tin của họ rằng chỉ có những vụ tàn ác của Mỹ mới nên được báo cáo một cách sâu sắc, và rằng tuyên bố về một cuộc tắm máu có thể xảy ra sau chiến thắng của Bắc Việt là sai lầm và do vậy những câu chuyện này đã bị chôn vùi và lãng quên.John F McBride / is a trusted commenter SeattleCảm ơn bà Dror rất nhiều. Bài viết của bà trình bày rất khách quan trong chủ đề này.Mặc dù chậm, nhưng đang thay đổi. Thời gian sẽ đến khi không chỉ các nhà sử học mà cả những người trong quần chúng nói chung cũng sẽ thảo luận Huế và chiến tranh một cách khách quan.Cuộc chiến tranh đó, như những cuộc chiến khác, là một cuộc giết mổ không cần thiết của người sống và chết bởi tất cả người tham gia và không bao giờ nên được lặp đi lặp lại (trên đời này), ngay cả khi chúng ta rời cõi trần này.Mack Payne / Lake Placid, FLOlga Dror viết bài này nói chính xác. Thêm nhiều thông tin ở đây (http://vietnamveterannews.com/1134-2/):Tập 1134 của bản tin Vietnam Veteran News Podcast sẽ tìm hiểu tại sao điều quan trọng là phải nghiên cứu và nhớ vụ thảm sát xảy ra ở Huế trong Cuộc Tấn công Tết năm 1968 ở Việt Nam. Olga Dror là phó giáo sư tại Đại học Texas A & M. Bà đã dịch và xuất bản một nghiên cứu về cuộc khảo sát sâu sắc của Nhà Ca về cuộc thảm sát ở Huế với tựa đề 'Mourning Headband for Hue'. Bà cũng là tác giả của một nghiên cứu chi tiết của Việt Nam với tựa đề: 'Làm ra hai Việt Nam: Chiến tranh và Bản sắc Thanh niên, 1965-1975.” (“Making Two Vietnams: War and Youth Identities, 1965-1975”)Gần đâybà ấy đã gửi một ý kiến cho The New York Times có nhan đề: Học từ vụ thảm sát Huế (Learning From the Hue Massacre), nơi bà đã nêu ra trường hợp về sự nguy hiểm của việc bỏ qua cuộc thảm sát ở Huế. Vào những giờ đầu của ngày 30 tháng 1 năm 1968, quân đội Bắc Việt và quân đội Việt Cộng lặng lẽ đi vào thành của thủ đô vương quốc cũ của Việt Nam. Khi cuộc chiến ở thành phố chấm dứt vào ngày 24 tháng 2 năm sau, 5000 cộng quân đã chết cùng với 400 người Nam Việt Nam và 216 người Mỹ.Đó là kết quả kinh hoàng về sinh mạng hai bên, nhưng thiệt hại kinh hoàng khác trong sự kiện đó đã bị chôn vùi dưới tấm thảm lịch sử. Ước tính khoảng 3.000 thường dân của Huế đã bị tàn sát tàn bạo trong thời gian thành phố bị lực lượng cộng sản chiếm đóng. Rất khó để xác định được chính xác số lượng người dân chết vì các ngôi mộ tập thể đã được phát hiện trong nhiều năm sau sự kiện.Mặc dù thực tế đó là một thảm hoạ khủng khiếp để lại một dấu ấn sâu sắc đối với người Việt Nam, phần lớn các học giả sử học ngày nay đã bỏ qua nó. Chính quyền cộng sản hiện nay của Việt Nam đã cấm bất kỳ đề cập đến cuộc thảm sát.Hãy Nghe tập 1134 của podcast (http://vietnamveterannews.com/1134-2/) và khám phá những ý kiến có giá trị của Olga Dror khi nhắc tới tầm quan trọng của việc biết và ghi nhớ cuộc thảm sát ở Huế.