Ngân Hàng, Xây Cảng, Than Mỹ, Bia Rượu, Vật...

Xuân NiệmVậy là lừa gạt... chuyên viên ngân hàng Sài Gòn lừa gạt đại gia Việt Nam. Gạt xong, gom tiền qua Mỹ. Ngân hàng chần chừ, không chịu bồi thường...Bản tin VOA ghi rằng Ngân hàng Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank) vừa chính thức xác nhận Phó Giám đốc của ngân hàng này tại chi nhánh TPHCM đã làm giả hồ sơ, giấy ủy quyền để chiếm đoạt hơn 245 tỷ đồng (khoảng 10,8 triệu USD) từ tài khoản tiết kiệm của một nữ đại gia ngành thủy sản.Thông tin về vụ lừa đảo được tiết lộ cho báo chí Việt Nam sau hơn một năm xảy ra vụ việc....Tin cho hay ông Hưng sau khi xin nghỉ việc tại Eximbank đã trốn sang Mỹ. Ông này đang bị công an Việt Nam truy nã quốc tế.Trong khi đó, RFI kể chuyện: Ấn Độ hợp tác xây cảng biển tại Iran để đối trọng với Trung Quốc....Trong chuyến công du giữa tháng 2/2018, tổng thống Iran Hassan Rohani và thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã ký kết 9 thỏa thuận hợp tác, trong đó thỏa thuận quan trọng nhất cho phép New Delhi thuê một phần cảng biển chiến lược Chabahar, nằm ở vị trí cửa ngõ của vùng Vịnh Persic.Bản tin BBC ghi lời Ông Trump khen Việt Nam 'mua than của Mỹ'...Phát biểu tại đại hội của phái Bảo thủ Mỹ (CPAC2018) hôm 23/2, Tổng thống Donald Trump khoe rằng trong chuyến thăm Việt Nam gần đây, ông đã thuyết phục lãnh đạo nước này 'mua than của Mỹ'.Báo Tuổi Trẻ ghi nhận chuyện: văn bản phản đối Táo quân miệt thị cộng đồng LGBT.Chương trình Táo quân của VTV vừa bị phản đối mạnh mẽ bằng văn bản vì gây tiếng cười khi miệt thị giới tính và cộng đồng LGBT.Viện Nghiên cứu Xã hội, Kinh tế và Môi trường (iSEE) cùng Trung tâm Tổ chức bảo vệ và thúc đẩy quyền của người LGBT (ICS) vừa có thư ngỏ gửi đến Đài truyền hình Việt Nam và Ban biên tập chương trình Gặp nhau cuối năm để phản đối chương trình này...Lại tăng thuế. Báo SGGP kể: Bộ Tài chính vừa trình Chính phủ dự thảo nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về Biểu thuế bảo vệ môi trường (BVMT). Nếu được thông qua, nghị quyết sẽ có hiệu lực từ ngày 1-7 tới...Cụ thể, thuế BVMT với xăng tăng từ 3.000 đồng/lít lên mức trần 4.000 đồng/lít; dầu diesel tăng mức thuế từ 1.500 đồng/lít lên mức trần 2.000 đồng/lít; dầu ma dút, dầu nhờn tăng mức thuế từ 900 đồng/lít lên mức trần 2.000 đồng/lít; mỡ nhờn: tăng mức thuế từ 900 đồng/kg lên mức trần 2.000 đồng/kg.Báo Thanh Niên kể: 'Bỏ vàng mã là quyết định dũng cảm của giáo hội Phật giáo'...Theo GS Đỗ Quang Hưng, nguyên Viện trưởng Viện Tôn giáo, Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã rất dũng cảm khi đưa ra văn bản chính thức về việc bỏ đốt vàng mã....Nhà nước không cấm đốt vàng mã mà chỉ vận động họ giảm đốt. Còn đây, một tổ chức tôn giáo lớn là Phật giáo công khai thái độ, điều đó rất tốt. Lực lượng lớn những người theo đạo Phật mà quyết tâm thì sẽ ảnh hưởng rất lớn. Chắc chắn vậy.Bản tin VOV viết: thị trường bia Việt Nam trong năm qua không những cán mà còn vượt mốc tiêu thụ 4 tỉ lít bia. Khả năng phá vỡ quy hoạch tiêu thụ bia vào năm 2025 đạt 4,6 tỉ lít hoàn toàn có thể xảy ra khi 3 năm liên tiếp, tăng trưởng tiêu thụ bia tại Việt Nam luôn ở mức cao. Theo Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế), Việt Nam đang dẫn đầu thế giới về tỉ lệ uống rượu - bia ở nam giới trưởng thành; các tỉ lệ này ở châu Mỹ là 70%, châu Phi 40%, châu Á 73% và tính chung toàn thế giới là 48%.Báo Giáo Dục VN kê: Bị kỷ luật oan nhưng không được xin lỗi, cô giáo ở Cà Mau nộp đơn kiện ra tòa.Do đã 2 lần gửi đơn yêu cầu được xin lỗi, nhưng ông Tính không thực hiện, nên cô Hà Tú Trinh đã nộp đơn khởi kiện ra Tòa án nhân dân huyện Trần Văn Thời.Ngày 21/2, cô Hà Tú Trinh – giáo viên Trường trung học cơ sở Phong Điền, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau đã đến Tòa án nhân dân huyện nộp đơn khởi kiện ông Võ Văn Tính, Phó Hiệu trưởng nhà trường.Hà Nội Mới kể về: Làng vật Hồng Hà.Người dân xã Hồng Hà (huyện Đan Phượng) rất yêu thích bộ môn vật. Đây cũng là địa phương duy trì đều đặn “Hội Vật truyền thống mùa xuân” được tổ chức thường niên vào mùng 4 Tết Nguyên đán. Đáng mừng, dù còn rất nhiều khó khăn song Câu lạc bộ Vật xã Hồng Hà đã quy tụ được nhiều người tâm huyết, truyền dạy môn vật cho các em nhỏ, giữ gìn truyền thống vật võ quê hương.Báo Pháp Luật kể: Việt kiều Đức hứa thưởng 3 triệu để tìm tài sản bị cướp.Nam thanh niên là Việt kiều Đức khi đến phố Tây (phường Phạm Ngũ Lão, quận 1, TP.SG) thì bị cướp giật túi xách chứa nhiều tài sản, giấy tờ quan trọng.Ngày 23-2, Công an phường Phạm Ngũ Lão (quận 1, TP.SG) cho biết đang điều tra, truy xét tin trình báo về vụ cướp nhằm vào một thanh niên Việt kiều xảy ra tại Phố Tây.Theo đó, nạn nhân là anh Huỳnh Hoàng Dương (26 tuổi, Việt kiều Đức), tài sản bị mất là túi xách có tiền, giấy tờ tùy thân và một ổ cứng chứa các dữ liệu cá nhân, được cho là rất quan trọng.Bản tin VnExpress kể: Doanh thu của các nhà hàng, trung tâm mua sắm trong tuần lễ Tết nguyên đán 2018 tăng hơn 10% so với năm ngoái.Nhật đang thắng Trung Quốc trong cuộc đua cơ sở hạ tầng Đông Nam Á / Mỹ tố Trung Quốc khiến Venezuela càng khủng hoảng.Theo Bộ Thương mại Trung Quốc, doanh thu của các nhà hàng, trung tâm mua sắm đạt 926 tỷ NDT (khoảng 146 tỷ USD) trong một tuần Tết Mậu Tuất, tăng 10,2 % so với năm ngoái. Các mặt hàng như robot lau nhà đặc biệt hút khách.