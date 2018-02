Bếp Gia Đình: Món Súp Gà Ngô/Bắp Non...

Các bạn hãy cùng thử cách nấu món súp gà ngô non.Hướng dẫn:Sơ chế nguyên liệu:Ức gà lọc mỡ và da, rửa sạch, tỏi, gừng băm nhỏ. Hành tây bóc vỏ, rửa sạch, cắt nhỏ.Cho dầu ăn vào nồi, đun nóng, sau đó cho hành tây băm nhỏ vào nấu 2-3 phút cho tới khi hành bắt đầu thơm và chuyển từ màu trắng sang trong trong. Tiếp theo, các bạn cho tỏi và gừng bằm nhỏ vào đảo đều. Khi hỗn hợp tỏi, gừng và hành tây dậy mùi thơm thì cho thịt gà vào đảo qua.Sau đó thêm nước dùng (nên dùng nước luộc gà cho thơm, nếu không có, dùng nước dùng xương để thay thế cũng được nhé) đun sôi rồi hạ nhỏ lửa đun khoảng 10 phút (trong lúc nấu nhỏ trở miếng thịt cho thịt gà chín đều) nhé.Sau đó, vớt thịt gà ra đĩa, để nguội rồi xé thịt gà thành các miếng nhỏ vừa ăn.Thêm ngô non vào nồi nước dùng, đun sôi rồi hạ nhỏ lửa nấu cho tới khi ngô chín mềm thì thêm gia vị (gồm đường, muối, tiêu, xì dầu, 1 chút giấm và dầu mè) vào cho vừa miệng rồi khuấy đều.Trứng tách lấy lòng trắng, đánh tan rồi cho vào nồi súp. Trước khi cho, các bạn khuấy nhẹ nồi súp theo một chiều rồi từ từ đổ trứng vào, vừa cho vừa khuấy theo một chiều để tạo thành các vân trứng đẹp mắt.Lấy 1 thìa bột năng pha vào với 1 chút nước rồi từ từ đổ vào nồi súp khuấy đều cho súp sánh lại sau đó cho phần thịt gà xé đã chuẩn bị từ trước vào khuấy đều, thêm hành lá và hạt tiêu vào khuấy đều rồi tắt bếp. Thế là bạn đã làm xong món súp gà ngô non rồi đấy nhé.Súp gà ngô non thật hấp dẫn phải không nào. Món ăn có thể nấu cho các bé ăn dặm hoặc dùng làm món khai vị cho bữa ăn đều rất ngon.(st)