Thông Tin Gia Đình: 25 Món Bánh Truyền Thống VN

Như Ngọc (st)Theo thời gian những loại bánh truyền thống của Việt Nam ngày càng trở nên đa dạng, phong phú cả về hình thức lẫn hương vị, ngày càng khẳng định giá trị và hương vị.Trong nền văn hóa truyền thống Việt Nam, các loại quà, bánh đã trở nên rất gần gũi và quen thuộc đối với cuộc sống hàng ngày của mỗi con người Việt. Và theo thời gian những loại bánh ngày càng trở nên đa dạng, phong phú cả về hình thức lẫn hương vị, ngày càng khẳng định giá trị và hương vị đặc trưng được gìn giữ từ nhiều thế hệ. Hãy cùng xem lại những loại bánh truyền thống cực ngon này nhé!1. Bánh chưng - Bánh tétBánh Chưng là đặc sản của người miền Bắc và bánh tét là đặc sản miền Nam. Với lớp vỏ bánh xanh màu lá bao bọc nhân bánh là thịt lợn, đỗ xanh mang đậm hương vị dân tộc được người dân Việt Nam làm vào dịp lễ Tết.2. Bánh dày giòBánh dày giò là món bánh truyền thống Việt Nam mà hầu hết người Việt đều thích. Chỉ cần hai miếng bánh dày trắng cộng thêm một miếng giò lụa giản dị là bạn đã có ngay món ăn sáng cực ngon và đủ chất rồi.3. Bánh tiêuChiếc bánh tiêu vàng ươm với phần vỏ lấm chấm hạt vừng là món bánh ngon yêu thích của nhiều thế hệ người Việt từ xưa. Bánh tiêu có đặc điểm là rất phồng xốp nên khi ăn bạn sẽ cảm thấy giòn giòn, dai dai rất ngon miệng.4. Bánh tai heoBánh tai heo được làm từ bột mì, mang hình dáng giống chiếc tai của chú heo nên được gọi luôn là bánh tai heo. Bánh tai heo được làm vào dịp Tết ở nhiều gia đình người Việt.5. Bánh giòBánh giò với lớp vở trong suốt, phần nhân thơm ngon là thịt lợn, mộc nhĩ. Bánh giò nóng ăn kèm với một chút tương ớt dưa góp là ngon nhất.6. Bánh chín tầng mâyBánh chín tầng mây với nhiều tần nhiều lớp, màu sắc hài hòa nên nhìn rất ngon mắt. Bánh chín tầng mây thường được dùng để làm món tráng miệng hoặc ăn kèm với các loại chè truyền thống của Việt Nam.7. Bánh đúcBánh đúc là món bánh truyền thống Việt Nam và đặc biệt phổ biến ở miền Bắc. Bánh đúc lạc thường được chấm tương bần, một số nơi chấm mắm tôm. Đây là một món bánh quê giản dị và thân quen nhất của người Việt.8. Bánh bột lọcBánh bột lọc là món ăn được nhiều bạn trẻ yêu thích. Bánh bột lọc trần được làm bằng bột nếp, nhân thịt tôm ăn kèm rau sống và nước chấm cực ngon.9. Bánh tẻVới thành phần chính là bột gạo tẻ nên bánh tẻ ăn rất ngon và không bị ngán. Bánh có phần nhân thịt và mộc nhĩ đậm đà rất dễ ăn. Đây là món ăn vặt phổ biến ở các làng quê Việt Nam và hiện nay được bán khá nhiều để làm món ăn sáng, món bánh ăn lót dạ khi đói.10. Bánh gio chấm mậtBánh gio cũng là một tong những món bánh truyền thống Việt Nam từ bao đời nay. Những miếng bánh gio màu vàng nâu chấm với ít mật ngọt đậm là món bánh ngon mát cho những ngày hè.11. Bánh dày đậu xanhHiện nay, bánh dày đậu xanh vẫn được bán nhiều để làm bánh ăn sáng hoặc thường xuất hiện trong những bữa tiệc cưới hỏi. Bánh dày đậu xanh mềm ngon với phần đậu ngọt bùi nằm gọn bên trong lớp bánh, ăn rất ngon miệng.12. Bánh tổBánh tổ được làm từ bột nếp và đường, ăn có vị ngọt bùi, đậm đà, thường được làm vào dịp Tết nhâm nhi cùng với tách trà nóng ở những gia đình người Quảng.13. Bánh bòBánh bò là một loại bánh “ăn chơi” rất được ưa chuộng. Bánh có vị thơm thơm, ngậy ngậy , cắn vào có cảm giác xốp lại hơi dai, mặt bánh bóng mượt trông rất bắt mắt.14. Bánh bèoBánh bèo là một lại bánh dân dã nhưng lại ngon vô cùng. Với tôm băm hoặc xay nhuyễn, hành lá rắc lên bánh và nước dùng được dưới trực tiếp vừa thơm vừa béo vừa thanh mát lại vô cùng đậm đà.15. Bánh gaiLà một loại bánh ngọt truyền thống của Việt Nam. Bánh có vị ngọt, bùi, thơm ngậy do nhân bánh mang lại và dẻo, mát nhờ vào vỏ bánh.16. Bánh ít trầnBánh ít trần với nhân đậu xanh kết hợp thịt lợn và mộc nhĩ, hạt tiêu được bao bọc bởi vỏ bánh bột nếp dẻo dai ăn kèm với nước mắm chấm thật cay vị ớt để cảm rõ vị ngon cực của bánh.17. Bánh trôi – Bánh chayMột món ăn truyền thống đã được lưu giữ biết bao lâu nay, bánh trôi, bánh chay được làm bằng bột nếp, vừa dẻo vừa dai với hai hương vị đặc trưng riêng và được làm vào Tết Hàn Thực của Việt Nam.18. Bánh cuốnBánh cuốn với lớp bánh được tráng mỏng từ bột gạo, bên trong cuốn nhân. Bánh ăn với một loại nước chấm pha nhạt từ nước mắm dễ ăn và rất ngon.19. Bánh ránBánh rán là loại bánh vỏ mỏng làm từ bột gạo nếp hoặc bột gạo tẻ cùng với nhân đậu xanh hoặc thịt lợn, mộc nhĩ…được rán vàng và được phủ kín vỏ bánh là vừng hoặc đường thơm phức.20. Bánh xèoBánh xèo được rán màu vàng đúc thành hình tròn và gấp lại thành hình bán nguyệt bao bọc tôm, thịt, giá đỗ bên trong là loại truyền thống rất được ưa thích của người Việt. Rất nhiều loại rau, quả có thể ăn kèm với bánh xèo rất ngon như rau sống, rau diếp, cải xanh,..quả vả, khế chua…cùng với nước mắm chấm chua ngọt rất ngon miệng.21. Bánh khúcBánh khúc là sự kết hợp của bột nếp, bột tẻ và rau khúc ôm trọn nhân bánh gồm đậu xanh, thịt lợn trộn với tiêu và tất cả được bao bọc bởi một lớp xôi nếp trắng dẻo thơm ngon.22. Bánh dẻoBánh dẻo và bánh nướng là hai thứ bánh được làm vào dịp Tết Trung Thu. Bánh dẻo, vỏ bánh bột nếp trắng mịn nhào quyện vị nước đường và nước hoa bưởi, với nhân đậu xanh, hạt sen hay nhân thập cẩm ngọt bùi, đậm đà.23. Bánh chè lamBánh chè lam có vị dẻo thơm của gạo nếp, vị bùi của lạc, vị cay dịu của gừng, vị ngọt đậm của mật mía. Miếng chè lam có màu nâu nhạt, có hoa trắng do lạc tạo nên. Thưởng thức bánh cùng với trà xanh hoặc trà tàu sẽ rất ngon.24. Bánh hỏiBánh hỏi được làm từ bột gạo và có quy trình chế biến công phu tỉ mỉ. Bánh ăn kèm với mỡ hành, thịt quay, thịt nướng…và không thể thiếu trong các dịp lễ, cúng giỗ, cưới hỏi…25. Bánh phu thêBánh phu thê là một loại bánh ngọt cổ truyền của Việt Nam. Bánh được làm từ những nguyên liệu rất quen thuộc, ăn bánh vừa giòn vừa dai của bột lọc, cảm giác sần sật của những cọng dừa non, vừa ngậy ngậy béo béo của nhân đậu xanh, hương thơm dịu nhẹ của lá dứa và thanh mát của đường cát trắng.Như Ngọc (st)