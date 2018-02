Mỹ Đánh TC Bằng Thương Mại

Vi AnhTT Trump hôm 14/2/2018 cho biết, đang xem xét một loạt các vụ nhập cảng thép và nhôm của TC vào Mỹ đã gây thiệt hại không công bằng cho các nhà sản xuất Hoa Kỳ. Ông đe dọa đưa ra các biện pháp trừng phạt thương mại trả đũa chống lại Trung Quốc. Trung Quốc đang gây nhiều thiệt hại cho ngành công nghiệp nhôm và thép của Hoa Kỳ do tình trạng TC bán phá giá. Tổng thống Trump cho hay, ông cũng đang xem xét các biện pháp trừng phạt thương mại đối với Bắc Kinh, đồng thời "cân nhắc mọi phương án", bao gồm cả thuế quan và hạn ngạch. Phát biểu với các nhà lập pháp Mỹ, ông Trump khẳng định rằng ông có thể hành động nhân danh an ninh quốc gia.Không những Mỹ mà Liên Âu cũng có nhận định như Mỹ, cho rằng sản lượng thép dư thừa của Trung Quốc được nhà nước trợ giá rất nhiều và đã đẩy giá thế giới xuống thấp, gây tổn hại cho Mỹ và Liên Âu.Phản ứng của TC là hăm doạ lại Mỹ. Trung Quốc cảnh báo họ sẽ có những biện pháp cần thiết để bảo vệ lợi ích của mình nếu Mỹ áp đặt các biện pháp trừng phạt thương mại cứng rắn lên thép và nhôm xuất cảng của Trung Quốc.Nếu Hành pháp đang chống TC bán phá giá hại nền sản xuất và lao động của Mỹ, thì Lập Pháp lo ngại TC tung gián điệp chiếm hữu sở hữu trí tuệ của Mỹ. Tin thông tấn Reuters hôm thứ Tư 14/2 dẫn lời cảnh báo của các Thượng nghị sĩ và điệp viên của Mỹ đưa ra tại phiên điều trần của Thượng viện vào ngày trước đó 13 tháng 2. Rằng Trung Quốc đang cố gắng tiếp cận các công nghệ nhạy cảm của Hoa Kỳ thông qua các công ty viễn thông, học viện và các doanh nghiệp liên doanh. Thượng Nghị Sĩ Richard Burr, Chủ tịch Uỷ ban Tình báo Thượng viện, lo lắng về sự lan truyền ở Hoa Kỳ hoạt động mà ông gọi là "phản gián và các nguy cơ về an ninh thông tin đi kèm hàng hoá, dịch vụ của một số nhà cung cấp nước ngoài". Ông đặc biệt quan tâm đến các công ty viễn thông của Trung Quốc, như Hoa Vi và ZTE Corp, là những công ty được biết đến với mối quan hệ đặc biệt với chính phủ Trung Quốc.Theo Reuters, các công ty Trung Quốc trong những năm gần đây đã bị kiểm soát chặt chẽ hơn ở Hoa Kỳ bởi chính phủ Mỹ lo ngại rằng có thể có đường dây gián điệp trong các công ty đó. Tuy nhiên phía Trung Quốc luôn phản đối điều này.Thượng nghị sĩ Richard Burr bên đảng Cộng hòa, Chủ tịch Ủy ban, nêu lên những quan ngại, “Tâm điểm quan ngại của tôi hiện nay là Trung Quốc, và đặc biệt là những công ty viễn thông Trung Quốc như Huawei và ZTE mà mọi người đều biết là có quan hệ đặc biệt với chính phủ Trung Quốc.”Thượng nghị sĩ Mark Warner thuộc đảng Dân chủ, Phó Chủ tịch Ủy ban, cho biết ông cũng có những quan ngại tương tự. “Tôi quan ngại về những quan hệ chặt chẽ giữa chính phủ Trung Quốc và những công ty công nghệ Trung Quốc, đặc biệt trong lãnh vực thương mại hóa công nghệ giám sát của chúng ta và những nỗ lực định hình thị trường trang thiết bị viễn thông,” ông Warner nói.Cả hai Thượng nghị sĩ phát biểu tại một buổi điều trần thường niên của Ủy ban, nơi lãnh đạo các cơ quan gián điệp Mỹ điều trần về những đe dọa toàn cầu.Tuần trước, hai Thượng nghị sĩ Cộng hòa khác là Marco Rubio và Tom Cotton đệ trình dự luật ngăn chặn chính phủ Mỹ không được mua hay thuê các trang thiết bị viễn thông của Huawei Technologies Co Ltd hay ZTE Corp, viện dẫn những quan ngại là những công ty Trung Quốc sẽ lợi dụng sự tiếp cận này để dọ thám các giới chức Hoa Kỳ.Vào năm 2012, những công ty này là đối tượng trong một cuộc điều tra của Mỹ về việc liệu những trang bị của họ có tạo cơ hội cho gián điệp nước ngoài và đe dọa hạ tầng cơ sở quan trọng của Hoa Kỳ hay không - điều mà họ luôn luôn phủ nhận.Chưa hết, Ủy ban An ninh và Hối đoái Hoa Kỳ SEC hôm 15 tháng 2 đã bác bỏ đề nghị sáp nhập giữa sàn chứng khoán Chicago do tư nhân sở hữu và tập đoàn đầu tư North America Casin Holdings do các nhà đầu tư Trung Quốc dẫn đầu. Quyết định này cho thấy thái độ của giới chính trị gia Hoa Kỳ, bao gồm Tổng thống Donald Trump, cho rằng "để một công ty Trung Quốc đầu tư vào một sàn chứng khoán trong nước không phải là ý kiến hay". Trước vụ này, giới chức Hoa Kỳ cũng đã nhiều lần ngăn các công ty Trung Quốc làm ăn ở Hoa Kỳ hay hợp tác với các công ty Hoa Kỳ để bán hàng hóa tại nước này. Hồi tháng 1 vừa qua, tập đoàn viễn thông Trung Quốc Huawei thông báo không thể đạt thỏa thuận để bán các mẫu điện thoại di động mới của mình thông qua một nhà mạng Hoa Kỳ được cho là AT&T.Trong bài diễn văn «Chiến lược an ninh quốc gia» hôm 18/12/2017, TT Trump đưa ra bốn cột trụ: bảo vệ lãnh thổ quốc gia, thịnh vượng kinh tế của nước Mỹ, hòa bình và tăng cường ảnh hưởng của Hoa Kỳ. Theo Ông Trump, Mỹ chinh phục hoà bình bằng sức mạnh, mà "vũ khí lợi hại nhất của Mỹ là sức mạnh kinh tế" ngang hàng với sức mạnh quân sự vô song của Mỹ. Ông chánh thức chỉ mặt đặt tên hai đối thủ của Mỹ, đó là «Trung Quốc và Nga đang thách thức sức mạnh, ảnh hưởng và lợi ích của nước Mỹ, họ đang cố phá hoại an ninh và phồn thịnh của nước Mỹ». Như đã biết năm 2017 Mỹ liên tiếp khởi động các cuộc điều tra đối với các mặt hàng nhôm, thép nhập cảng từ Trung Quốc vào Mỹ. Trong đó nhãn hiệu made in China của TQ và có nhãn hiệu made in VN do TQ đưa sang VNCS để CSVN đóng dấu made in VN để xuất cảng sang Mỹ khỏi đóng thuế. Những cuộc điều tra của Mỹ dẫn đến việc Mỹ áp đặt trừng phạt với mức thuế rất cao.Theo BBC, chính quyền TT Obama trước đây giải quyết bằng cách khiếu tố lên Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) về việc trợ giá cho ngành xuất cảng nhôm của Trung Quốc. Nhưng TT Trump mạnh dạn hơn, Ông không dựa vào WTO, vì phải mất cả hai năm mới có kết quả, và trong thời gian đó quá nhiều thiệt thòi cho Mỹ. Nguy cơ chiến tranh thương mại xảy ra giữa Mỹ và TC còn trở thành nguy cơ lớn vì ‘báo đài’ của TC thổi phồng lên. Tờ China Daily cảnh báo Tổng thống Trump “có thể làm bùng nổ một cuộc chiến tranh thương mại” nếu lãnh đạo Tòa Bạch Ốc xúc tiến kế hoạch. Tờ Hoàn Cầu thời báo lại đề nghị Bắc Kinh nên kiện Mỹ về tội bảo hộ mậu dịch trong trường hợp chủ nhân Tòa Bạch Ốc ra lệnh điều tra Trung Quốc.Theo Bộ Thương mại Mỹ, ngành công nghiệp thép của nước này đang trong tình trạng khó khăn trong khi lượng thép nhập cảng chiếm đến 26% thị trường. Nguy cơ Mỹ chiến tranh thương mại với TC ngày càng rõ hơn, nhứt là bài diễn văn của TT Trump mới đây cho thấy TQ bị Mỹ liệt vào một trong hai chế độ đối thủ. Nga, Tàu ấy đang muốn tạo ra một thế giới đi ngược lại những giá trị và lợi ích của nước Mỹ, làm suy yếu ảnh hưởng của Mỹ trên thế giới và gây chia rẽ các đồng minh và đối tác với Mỹ./.(VA)