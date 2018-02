LHQ Đòi Assad Ngưng Dội Bom Ghouta Tức Khắc Để Cứu Dân

LIÊN HIỆP QUỐC - Trước buổi họp HĐ Bảo An, LHQ kêu gọi lực luợng Assad ngưng tấn công Eastern Ghouta thuộc quyền kiểm soát của quân nổi dậy từ nhiều năm tại ven đô Damascus.Thủ Tướng Angela Merkel gọi chiến dịch không tập 5 ngày liên tiếp nhắm cộng đồng dân số 400,000 tại Ghouta, là “tàn sát” đồng thời lên án chính quyền Damascus giết dân.Hoa Kỳ và các nước đã lên tiếng hô hào ngưng tức khắc trận không tập dữ đội nhất trong hơn 7 năm nội chiến tại Syria.Ngoại trưởng Sergey Lavrov tuyên bố sẽ xem xét khả năng hậu thuẫn 1 nghị quyết về ngưng bắn của HĐ Bảo An, theo loan báo của truyền thông Nga. Nhưng, bằng ngôn từ, thông tấn Nga cho hay ngưng bắn sẽ bao gồm các nhóm có liên lạc với ISIS hay al-Qaeda.Nhóm theo dõi nhân quyền Syria (hay SOHR) đưa tin: khoảng 200 bom đạn rơi xuống Eastern Ghouta sáng Thứ Năm, ít nhất 13 người chết.Cư dân và quân nổi dậy báo tin: cả phi cơ Syria và phi cơ Nga tham dự chiến dịch không tập – đã có hơn 300 người thiệt mạng kể từ đêm Chủ nhật.TTK-LHQ Antonio Guterres hô hào ngưng băn tức khắc trong khi phái viên hoà bình De Mistura tỏ ý hy vọng HĐ Bảo An họp trong ngày Thứ Năm có thể thông qua 1 nghị quyết về ngưng bắn tại Ghouta.Nga là phe yểm trợ cường quyền Assad – nhưng tại Moscow, phát ngôn viên Dmitry Peskov tuyên bố “Trách nhiệm chính là các nước hậu thuẫn khủng bố”, theo tuờng thuật của DW.Các nuớc khác cũng can thiệp tại Syria, vì các mục đích riêng.Hizbollah là lực luợng võ trang từ Labanon có cố vấn Iran trợ chiến với phe Assad.Saudi Arabia cung cấp tiền bạc và súng đạn cho quân nổi dậy, cũng tham gia liên minh đánh ISIS do Hoa Kỳ dẫn đầu trong các hoạt động không tập tại Syria.Thổ Nhĩ Kỳ can thiệp để tránh trường hợp phe thiểu số Kurd thiết lập 1 vùng tự trị tại miền bắc Syria, tiếp giáp miền nam Thổ Nhĩ Kỳ.Các mục tiêu Hizbollah và Iran tại Syria là mục tiêu không tập của chiến đấu cơ Israel.