TC: Nghiên Cứu Phi Cơ Bay Từ Bắc Kinh Đến New York 2 Giờ

BEIJING - 1 đoàn nghiên cứu đầy tham vọng tại Hoa Lục định thiết kế 1 phản lực cơ cực nhanh với khả năng chở hàng chục người hay hàng tấn hàng hoá từ Beijing tới New York sau 2 giờ bay.Phi cơ tương lai có tốc độ trên 6000 kilomét/giờ, nhanh gấp 5 lần tốc độ của âm thanh, cũng có liên quan với chương trình mật về chiến đấu cơ siêu thanh của Trung Cộng, theo tin báo Hong Kong.Trưởng đoàn Cu Kai tiết lộ trong 1 bài đăng nguyệt san Physics, Mechanics and Astronomy số Tháng 2-2018 do Science Chjina Press xuất bản rằng phi cơ này có thể bay từ Beijing tới New York trong 2 giờ.Hiện nay, thời gian bay 11,000 kilomét giữa Beijing và New York là trung bình 14 giờ.Đoàn của khoa học gia Cu Kai đã thí nghiệm thiết kế phi cơ siêu tốc về khí động học trong “hầm gió” để đánh giá - thiết kế mẫu đạt tốc độ 8600 kilomét/giờ không khó.Phi cơ tương lai đuợc biết với tên hiệu I-plane vì có hình dạng của chữ “I hoa”, khi phóng xuống không khác oanh tạc cơ, gần giống phi cơ ném bom 2 máy, 2 tầng cánh của thế chiến thứ nhất. Cánh đôi làm tăng sức nâng và giảm sức cản khi bay ở tốc độ cao, theo giải thích của đoàn nghiên cứu.I-plane chở 50 người hay 5 tấn hàng trong khi Boeing 737 chở 200 khách và 20 tấn hàng hoá.Dĩ nhiên, còn vô số thử thách kỹ thuật đối diện mẫu phi cơ I-plane, và cho tới nay chưa hề có mẫu thí nghiệm nào chở khách. Nhưng, I-plane sẽ là tác nhân làm thay đổi “cuộc chơi” mà còn là tham vọng giành chiếm ngôi vị dẫn đầu về phát triển vũ khí chiến luợc của Hoa Kỳ…