Galaxy S9 Và S9 Plus Sẽ Được Bán Vào Ngày 16/03/2018

Khoảng cuối tháng 02/2018, một số nguồn tin cho biết, bộ đôi Samsung Galaxy S9 và S9 Plus sẽ được ra mắt vào ngày 25/02/2018, và được bán ra trong tháng 03/2018.Trang The Investor cho biết, bộ đôi Samsung Galaxy S9 và S9 Plus sẽ bắt đầu cho đặt hàng vào ngày 28/02/2018, sau khi sự kiện Samsung Unpacked diễn ra.Samsung dự kiến sẽ mở bán Galaxy S9 và S9 Plus vào ngày 16/03/2018. Tuy nhiên, những người đặt hàng trước ở Hàn Quốc sẽ có thể sở hữu chiếc smartphone trước một tuần mở bán.Dù vậy, hiện chưa có thông tin về giá bán, nhưng có lẽ Galaxy S9 sẽ có giá khoảng €910 hay £740. Trong khi đó, trung tâm Korean Lost & Found cho điện thoại đã liệt kê danh sách những chiếc smartphone mới trong cơ sở dữ liệu và có cả bộ đôi Galaxy S9 & S9 Plus. Danh sách bao gồm phiên bản Galaxy S9 Plus 256GB. Riêng Galaxy S9 chỉ xuất hiện phiên bản 64GB.Dung lượng bộ nhớ sẽ là một trong những tính năng khác biệt giữa Galaxy S9 và S9 Plus. Galaxy S9 dự kiến sẽ có RAM 4GB và bộ nhớ trong 64GB, và có thể có 128GB; trong khi đó, Galaxy S9 Plus sẽ có RAM 6GB và bộ nhớ trong lên tới 256GB.Nguoivietphone.com.