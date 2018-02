97% Dân Mỹ: Sưu Tra Lý Lịch Kẻ Mua Súng; Học Sinh Biểu Tình Đòi Cấm Súng Khắp Nơi

WASHINGTON - Bà Dana Loesch, phát ngôn viên của Hội Súng (NRA), tuyên bố: nhiều cơ sở truyền thông yêu thích các vụ nổ súng tàn sát vì có sức thu hút, và họ sẵn sàng thừa cơ khai thác để làm tăng khán giả.Tại diễn đàn của 1 buổi hội thảo gọi là Conservative Political Action Conference (hay CPAC), bà Loesch nói rõ “Hình ảnh bà mẹ khóc con bị bắn giết là hạng VÀNG”.Hôm Thứ Tư, 1 video của NRA-TV phóng lên mạng bình phẩm tương tự.TT Trump thường tố cáo CNN và NBC News đưa tin không trung thực về ông và về Bạch Ốc để ghi điểm với công chúng.Bà Loesch nhấn mạnh “Bảo vệ trẻ em chống lại bạo động súng không tùy thuộc NRA – thất bại của cơ quan công lực không là thất bại của luật mà là thất bại của việc thực hành luật”.Bà Loesch cũng xuất hiện trong buổi hội thảo của CNN tối Thứ Tư – vào dịp này, bà tự nhận là đang tiếp sức tranh đấu, và thấy là nên cấm súng với những kẻ thiếu ổn định tâm thần.Ngoài ra, Tổng giám đốc Wayne LaPierre, cũng là phó chủ tịch NRA, đã lên tiếng phản bác các nhà hoạt động chống lại bạo động súng – trong buổi hội thảo cũng có mặt phát ngôn viên Dana Loesch, ông LaPierre nhấn mạnh “Như thông lệ, các chính khách thời cơ không bỏ phí 1 giây để khai thác thảm kịch vì nhu cầu chính trị”.Ông LaPierre lên án đảng DC, cụ thể là nghị sĩ Chris Murphy, dân biểu Nancy Pelosi là chà đạp quyền của chủ súng, mà ông giải thích là vì ghét tu chính án số 2, ghét tự do cá nhân. Cũng như TT Trump, phó chủ tịch NRA chê trách FBI thiếu sót trong việc theo dõi tay súng Nikolas Cruz trong lúc chú tâm vào việc điều tra hồ sơ Nga.Ông LaPierre lập luận “Luật pháp chỉ thành công khi người dân tuân hành” – cũng như TT Trump, ông nói: nên giao súng cho viên chức học đường, để súng đối đầu kẻ xấu.Nhà báo nhắc lại, ông LaPierre từng tuyên bố hồi Tháng 12-2012 “Cách duy nhất có thể ngăn cản kẻ xấu giết người là 1 người hiền luơng có súng.”Trong khi đó, khảo sát của Quinnipac University thực hiện từ ngày 16 đến ngày 19-2 nhận thấy gần 100% công chúng tán đồng ý kiến về sưu tra lý lịch người mua súng để loại bỏ những người có bệnh tâm thần hay tiền án bạo động - biên bản khảo sát ghi: 2% chống, 1% không ý kiến và 97% tán đồng. Sai số của khảo sát Quinnipac là 2%.Năm 2013, khi Quinnipac bắt đầu khảo sát về điểm này, 89% tin rằng sưu tra người mua súng là cấp thiết.Cũng cuộc khảo sát tuần này xác nhận đa số ủng hộ chủ trương cấm súng trường tấn công.Ông Tim Malloy, là trưởng ban khảo sát, nhận xét: ý kiến ủng hộ sưu tra tăng mạnh nhất trong 2 tháng qua.Một bản tin khác cho biết TT Trump không trả lời các hô hào cấm súng trường tấn công.Bạch Ốc xác nhận TT Trump đã chỉ thị cho bộ trưởng tư pháp soạn thảo luật cấm dùng cơ phận gọi là “bump stock” để tăng tốc độ bắn của súng trường AR-15.Khi tiếp học sinh, nhà giáo và phụ huynh có liên quan với vụ nổ súng tàn sát 17 người tại 1 trường học của thị trấn Parkland, tỉ phú thắng cử TT bằng hậu thuẫn tối đa của Hội Súng (NRA) hứa sẽ cân nhắc ý định giao súng cho giáo chức. Ông Trump cũng hưá ban hành các biện pháp về sức khoẻ tâm thần và về tuổi của người mua súng.Hôm Thứ Tư, học sinh biểu tình tại thủ đô Washington, tại thủ phủ tiểu bang Florida trong khi học sinh toàn thể Florida bãi khoá để ủng hộ tinh thần.1 tuần kễ sau khi hung thủ 19 tuổi dùng súng trường bằn chết 17 người tại Florida, ông Trump nói trong buổi tiếp xúc tại Bạch Ốc: giao súng cho nhà giáo buộc sát thủ tiềm năng phải suy nghĩ lại. Theo lời ông, viên chức học đường sẽ đuợc huấn luyện tác xạ, và học đường sẽ không còn là nơi “không súng”.Cơ phận “bump stock” đuợc sát thủ nổ súng tại Las Vegas Strip sử dụng trong vụ tàn sát 58 người, gây thương tích hàng trăm người hồi đầu Tháng 10-2017.Trong buổi tiếp xúc tại Bạch Ốc, PTT Pence đã lắng nghe tiếng nói của 5, 6 học sinh và phụ huynh.Nữ sinh Julia Cordover nói với ông Trump “Không muốn thấy một ai phải trải qua cảnh tượng tàn sát ghê rợn như tại trường Marjori”.Với nam sinh Samuel Zeif đón sinh nhật thứ 18 hôm sau vụ nổ súng, khi thức dậy nhận biết người bạn tốt nhất không còn trên cõi đời, em không hiểu tạo sao em vẫn có thể vào 1 cửa hàng súng đạn để mua 1 công cụ của chiến tranh.Lý lẽ của Hội Súng là: tăng tuổi mua súng là tước quyền tự vệ của giới trẻ.Phóng viên nhận thấy sự căm phẫn nổi lên trên khuôn mặt của ông AdrewPollack có con gái 18 tuổi bị giết tại Parkland – ông nói “Tôi đến đây vì con gái Meadow không có tiếng nói, vì đã bị giết bằng 9 phát đạn”. Ông than phiền: 1 chai nước uống bị cấm đưa lên phi cơ trong khi 1 con thú giết người có thể vào trướng học – liền đó, ông hướng về TT Trump và hô lớn “Fix it - Hãy giải quyết”.Truyền thông đưa tin: học sinh biểu tình hô hào cấm súng tại nhiều nơi khác, từ Maine đến Arizona. Phong trào bãi khoá đã dự định 1 đợt xuống đường khác vào ngày 14-3, là đúng 1 tháng sau vụ Parkland.