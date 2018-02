Trump: TQ, Nhật Bất Công Với Mỹ

BEJING/TOKYO -- Cả Trung Quốc và Nhật Bản đều gây bất công thương mại với Hoa Kỳ.Đó là lời của Tổng Thống Trump trong báo cáo kinh tế, theo thông tấn NHK.Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố báo cáo kinh tế đầu tiên của ông hôm thứ Tư.Bản tin ghi lời Ông Trump cho rằng thương mại quốc tế ngày càng căng thẳng do một số nước, như Trung Quốc, được cho là bóp méo thị trường tự do.Ông cũng bày tỏ không hài lòng về thị trường ô tô của Nhật Bản.Ông Trump nói Nhật Bản áp nhiều hàng rào phi thuế quan đối với ô tô nhập khẩu, làm hạn chế doanh số ô tô và phụ tùng ô tô của Mỹ.Nhật Bản nói thuế đối với ô tô nhập khẩu là không tồn tại, và các tiêu chuẩn an toàn của Nhật Bản bị coi là rào cản thương mại, nhưng thực ra những tiêu chuẩn này phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế.Ông Trump tiếp tục gây sức ép với Trung Quốc và các nước về vấn đề mất cân bằng thương mại trong bối cảnh Mỹ sẽ tổ chức bầu cử giữa kỳ vào tháng 11.Trong khi đó, bản tin RFI ghi rằng Thủ tướng Đức Angela Merkel vào hôm Thứ Tư 21/02/2018 đã không ngần ngại nêu tên Trung Quốc khi nhắc nhở rằng không nên gắn liền các khoản đầu tư vào các nước châu Âu với những yêu sách chính trị.Trong một cuộc họp báo chung tại Berlin với thủ tướng Macedonia Zoran Zaev, bà Angela Merkel xác định rõ: «Tôi không phản đối việc Trung Quốc muốn thúc đẩy thương mại… và đầu tư. Chúng ta gắn bó với thương mại tự do... nhưng phải trên cơ sở có đi có lại». Đối với thủ tướng Đức, thái độ cởi mở, thông thoáng về mặt thương mại không thể chỉ một chiều, mà phải đến từ mọi phía.Và người lãnh đạo một trong hai đầu tầu của châu Âu nhắc nhở : «Câu hỏi đặt ra là ... các quan hệ kinh tế có bị gắn liền với các vấn đề chính trị hay không? vì nếu như vậy, bà Merkel nhấn mạnh : «Điều đó không nằm trong tinh thần tự do thương mại».Theo hãng tin Pháp AFP, Bắc Kinh đã đầu tư rất nhiều vào sáng kiến ​​khổng lồ gọi là «Những Con Đường Tơ Lụa Mới» trong đó có trục Á-Âu nối liền Trung Quốc với châu Âu. Sáng kiến này đã khiến châu Âu thêm lo ngại về ảnh hưởng chính trị đang tăng lên của Bắc Kinh.Trung Quốc đã tăng cường đầu tư vào các lĩnh vực chiến lược và cơ sở hạ tầng quan trọng tại châu Âu, mà ví dụ điển hình là việc mua cảng Piraeus ở Hy Lạp lợi dụng thời cơ Athens bị khủng hoảng tài chánh. Hy Lạp nằm trong số các nước Nam Âu và Đông Âu sẵn sàng nhận tiền đầu tư của Trung Quốc, kể cả vào các lãnh vực chiến lược.Một cách cụ thể, nhiều quốc gia châu Âu sợ rằng các nước Balkan, vì được hưởng lợi từ đầu tư Trung Quốc, cho nên sẽ có xu hướng bảo vệ lợi ích của Bắc Kinh trong nội bộ Liên Hiệp Châu Âu.Trong chuyến thăm Trung Quốc gần đây, tổng thống Pháp Emmanuel Macron từng lên tiếng cảnh báo về việc một số nước châu Âu quan tâm nhiều hơn đến việc bảo vệ các lợi ích của Trung Quốc, mà «đôi khi làm tổn hại đến quyền lợi của châu Âu».Bản tin cũng nhắc là trước đó, vào tháng Tám năm 2017, ngoại trưởng Đức Sigmar Gabriel đã cảnh báo tại Paris rằng: «Nếu chúng ta không xây dựng một chiến lược châu Âu chung (để đối phó với Trung Quốc) thì Trung Quốc sẽ thành công trong việc chia rẽ châu Âu». Đây cũng là mong muốn của Paris.Bản tin khác của ghi rằng Úc phải đi dây giữa Mỹ và Trung Quốc.Một hôm trước ngày thủ tướng Úc Malcolm Turnbull hội đàm với tổng thống Mỹ Donald Trump tại Nhà Trắng, một quan chức Úc ngày 22/02/2018 tiết lộ rằng một trong những hồ sơ nổi bật trong chương trình nghị sự Mỹ-Úc sẽ là Trung Quốc. Đối với nước Úc, đây là một hồ sơ đặc biệt quan trọng vào lúc Mỹ, đồng minh quân sự số một của Úc, lại đang có căng thẳng với Trung Quốc, đối tác thương mại hàng đầu của Canberra.Trong thời gian gần đây, thái độ của tổng thống Mỹ và chính quyền của ông đối với Trung Quốc càng lúc càng gay gắt, đặc biệt trong lãnh vực thương mại. Những lời lẽ của ông Trump hay các cộng sự viên của ông đe dọa trừng phạt thương mại Trung Quốc đã trở thành thường xuyên, mà gần đây nhất là việc thứ trưởng tài chánh Mỹ công khai đả kích Bắc Kinh không tôn trọng quy tắc của kinh tế thị trường.Bản tin ghi rằng trong khi Mỹ là đồng minh số một của Úc, thì Bắc Kinh lại là đối tác thương mại hàng đầu của Canberra. Thặng dư thương mại của Úc với Trung Quốc được cho là đã góp phần giúp Canberra có được một tăng trưởng kinh tế ổn định trong hơn một phần tư thế kỷ nay.Tóm lại, Hoa Kỳ là đối tác an ninh quan trọng nhất của Úc, trong khi Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất, việc hai nước này căng thẳng với nhau đã đẩy Úc vào một tình thế tế nhị, phải cố tìm cách không để bị lôi cuốn vào trường đấu Mỹ-Trung.Trước ngày lên đường qua Mỹ gặp gỡ đồng minh chiến lược, cũng dễ hiểu là thủ tướng Úc Turnbull đã có thông điệp trấn an hướng về Bắc Kinh. Trả lời phỏng vấn của kênh truyền thông Sky News, ông Turnbull khẳng định rằng Trung Quốc không phải là mối đe dọa đối với nước ông.