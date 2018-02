Du Khách Tháng 1 Tăng 42%: Đông Nhất Từ TQ, Nam Hàn

Hình trên: Du khách ngoại quốc nghỉ chân tại một quán café trên đường Paster, Sài Gòn (Đính Phạm 2018, Vietbao Houston).SAIGON -- Việt Kiều đang rủ nhau về quê ăn Tết khiến lượng khách quốc tế đến Việt Nam trong tháng 1 tăng 42%.Bản tin của báo VietnamBiz/Kinh Tế & Tiêu Dùng ghi rằng lượng khách quốc tế đến Việt Nam trong tháng 1 đạt 1,4 triệu lượt người, tăng 42% so với cùng kỳ năm trước.Lượng khách tăng mạnh do Việt Kiều về quê ăn Tết và thời điểm này đang là kỳ nghỉ đông của các nước châu Âu, châu Mỹ.Khách đến VN từ châu Á đạt khoảng 1 triệu lượt người, tăng 54% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khách đến từ hầu hết các thị trường chính đều tăng, đặc biệt một số thị trường có lượng khách tăng mạnh như, Trung Quốc (69%); Hàn Quốc (84%); Malaysia (36%); Campuchia (37%),...Khách đến từ châu Âu đạt khoảng 225.500 lượt người, tăng 23% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, tăng mạnh nhất là khách đến từ Phần Lan với mức tăng 48%; tiếp sau là khách đến từ Liên bang Nga; Thụy Điển; Italia; Pháp; Đức…Hình trên: Du khách ngoại quốc nghỉ chân tại một quán café trên đường Paster, Sài Gòn (Đính Phạm 2018, Vietbao Houston)