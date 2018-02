Tòa Anh Bắt Đầu Xử 2 Sát Thủ Hiếp, Cướp, Thiêu 1 Phụ Nữ Việt

LONDON -- Thảm sát rùng rợn... nạn nhân là một phụ nữ Việt tại Anh quóc. Hung thủ là 2 tên phi nhân tính, đã hiếp dâm, cướp tiền, và thiêu sống.Các báo Anh quôc như Daily Mail, The Mirror, The Guardian, thông tấn Nga như Sputnik, và nhiều báo Việt Nam loan tin này.Bản tin Sputnik và Báo Dân Việt ghi rằng trong phiên tòa xét xử vụ án cô gái Việt Quyen Ngoc Nguyen, 28 tuổi, một kỹ thuật viên làm móng tại Anh bị thiêu chết hôm 21.2, nhiều chi tiết kinh hoàng đã được tiết lộ bao gồm nạn nhân đã bị cưỡng hiếp suốt 5 giờ và khả năng Quyen vẫn còn sống tại thời điểm bị thiêu chết.Bản tin ghi rằng Tòa án Newcastle Crown ngày 21.2 bắt đầu mở phiên xử vụ án cô gái Việt Quyen Ngoc Nguyen bị thiêu chết trong xe ở Sunderland hồi cuối tháng 8 năm ngoái.Cáo trạng nhấn mạnh, bà mẹ trẻ có thể là nạn nhân của "sự tham lam và ảo tưởng tình dục bệnh hoạn". Quyen có thể vẫn còn còn sống khi bị 2 kẻ cầm thú Stephen Unwin và William McFall châm lửa thiêu chết trong xe hơi.Hai tên cầm thú trên thậm chí còn chụp ảnh tự sướng trong khi chúng lái xe rời khỏi hiện trường vụ án mạng.Theo cáo trạng, Unwin, 40 tuổi và McFall, 51 tuổi đã gửi những tin nhắn đồi trụy cho nhau nhiều tuần trước khi chúng thực hiện vụ cưỡng hiếp và giết hại dã man cô gái người Việt. Chẳng hạn, McFall đã nhắn tin hỏi Unwin về việc cưỡng hiếp nạn nhân trong đêm án mạng.Trong khi đó, báo Người Lao Động ghi rằng theo thông tin từ phiên tòa, hai nghi phạm đã trao đổi những tin nhắn hết sức đồi bại trên mạng xã hội vào khoảng thời gian 3 tuần trước khi chúng ra tay sát hại cô Quyen Ngoc Nguyen.Theo đó, vào đêm diễn ra vụ án, McFall nhắn tin hỏi Unwin: "Chúng ta sẽ cưỡng hiếp… chứ?". Trong một tin nhắn khác, Unwin còn hỏi McFall: "Ông thích một em Việt Nam không?".Tối 15-8-2017, Quyen đến nhà của Unwin tại thị trấn Houghton-le-Spring, miền Đông Bắc Anh. Theo cơ quan công tố, tại đây, Unwin cùng McFall đã bắt giữ Quyen rồi cưỡng hiếp, sau đó ép buộc nạn nhân tiết lộ mã số thẻ ngân hàng.Hai nghi phạm sau đó dùng xe hơi chở Quyen đến một địa điểm ở hạt Durham gần đó, đổ xăng châm lửa đốt xe trong lúc nạn nhân còn ở bên trong.Camera an ninh đã ghi hình được cảnh hai nghi phạm rời khỏi ngôi nhà của Unwin ở Houghton-le-Spring và các công tố viên cho biết thi thể của cô Quyen lúc đó được bọc trong tấm khăn trải giường trắng.Bản tin NLĐ ghi lời Công tố viên Jamie Hill nói với tòa thượng thẩm Newcastle rằng động cơ của vụ giết người này là sự kết hợp của cơn dục vọng sa đọa và lòng tham. Hai tên này hiện vẫn phủ nhận các cáo buộc trước tòa và đổ tội cho nhau.Tổng cộng 1.000 bảng Anh (gần 1.400 USD) đã bị rút khỏi hai thẻ ngân hàng của Quyen trước và sau khi cô thiệt mạng...Được biết, Unwin và McFall từng làm việc lặt vặt tại khu nhà cô Quyen cho thuê. Phiên tòa xét xử vụ này dự kiến kéo dài thêm vài tuần nữa.Cô Quyen đến Anh vào năm 2010 và sống tại một ngôi nhà ở thị trấn Killingworth. Quyen có 2 con nhưng chỉ dẫn 1 con đến Anh, con còn lại đang được nuôi dưỡng tại Việt Nam.Tại Anh, Quyen sống cùng chị gái và hai người đã mở một tiệm làm móng tên là Glitter Nails ở thị trấn Birtley.