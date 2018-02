Ủy Ban Xây Dựng Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ Lễ Chào Cờ

Trong lễ chào cờ.Westminster ( Bình Sa) - - Tại Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ vào lúc 11 giờ trưa Thứ Sáu ngày 16 tháng 2 năm 2018 (nhằm ngày mùng Một Tết Mậu Tuất), Ủy Ban Xây Dựng Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ đã long trọng tổ chúc lễ chào cờ đầu năm, với sự hiện diện của qúy vị đại diện tôn giáo, một số đại diện các hội đoàn, đoàn thể và đồng hương tham dự, quan khách có: Trung tá Craig Mandeville Cựu Chủ Tich Ủy Ban XDTĐCSVM, Ô. Robert Harrison, cựu quân nhân TQLC Hoa Kỳ, Ô. Stephan Cooper, cựu quân nhân hoa Kỳ cả ba từng tham chiến tại Việt Nam, Linh Mục Nguyên Thanh, Mục Sư David Huỳnh, Mục Sư Phùng Quang, cựu Đại tá Trần Ngọc Thống, Đại Tá Nguyễn Kỳ Nguyện, Trung Tá La Trinh Tường, Thiếu Tá Nhan Hữu Hậu, Thiếu Ta Phan Kỳ Nhơn, Thiếu Tá Trần Vệ, Nhân sĩ Lê Quang Dật, , ông Nguyễn Hồng Thái, Phan Quang...Ban tổ chức gồm có ông Hồ Ngọc Minh Đức Phó Trưởng Ban Xây Dựng Tượng Đài và cũng là Trưởng ban tổ chức lể chào cờ đầu năm Mậu Tuất 2018 và một số thành viên trong Ủy Ban.Sau phần nghi thức chào Quốc Kỳ, phút mặc niệm do Mũ đỏ Vũ Long Sơn Hải điều hợp. Tiếp theo các vị đại diện tôn giáo niệm hương để cầu nguyện bình an và tưởng niệm các anh linh chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa và đồng minh Vị Quốc Vong Thân.Sau phần nghi thức ông Hồ Ngọc Minh Đức Chủ Tịch Ủy BanXây Dựng và bảo tồn Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ lên ngỏ lời chào mừng, cảm ơn sự tham dự của tất cả qúy vị, nhân dịp đầu Xuân ông kính chúc tất cả qúy vị cùng đồng hương một năm mới An Vui Hạnh Phúc.Trong lời phát biểu của Trung Tá Craig ngoài những lời chào và cảm ơn Ban tổ chức, ông nói tiếp: “chúng ta cần bảo vệ lá cờ vàng ba sọc đỏ" để mai này trở về tung bay trên toàn cõi Vviệt Nam.Tiếp theo Thiếu Tá Phan Kỳ Nhơn, Chủ Tịch Liên Ủy Ban Chống Cộng Sản Và Tay Sai trong lời phát biểu nhân dịp đầu Xuân ông kính chúc tất cả một năm mới An Lành Hạnh Phúc để tiếp tục con đùng đấu tranh cho tự do, dân chủ, nhân quyền và toàn vẹn lãnh thổ tãi Việt Nam để không phụ lòng những chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa và Đồng Minh đã hy sinh vì lý tưởng tự do.Lể chào cờ đầu năm diễn ra trong không khí của ngày đầu xuân, mọi người gặp nhau, chúc nhau trong niềm tin yêu và hẹn nhau một mùa Xuân rất gần chúng ta cùng đón xuân trên quê hương thân yêu Việt Nam.