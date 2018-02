Tin Di Trú Cần Quan Tâm Trong Tháng 2/2018, Hành pháp Trump Nhắm Di Dân Sử Dụng Phiếu Thực Phẩm Và Các Lợi Ích Xã Hội Khác

Lê Minh HảiMục di trú và bảo lãnh do Văn Phòng tham vấn di trú Robert Mullins International đảm trách hằng tuần, nhằm mục đích thông báo các tin tức thời sự liên quan đến vấn đề đoàn tụ gia đình, rất hữu ích cho quý vị nào quan tâm đến việc bảo lãnh thân nhân. Đề tài trên đây cũng được thảo luận trực tiếp trên trang nhà của văn phòng, www.rmiodp.com, tiết mục Radio, vào mỗi tối thứ Tư, từ 7:00-8:00 giờ.Một người mẹ đồng ý trả cho người tham vấn 1 triệu 500 ngàn mỹ kim để giúp con vào đại học Hoa Kỳ(Robert Mullins International) Một người mẹ ở Hà Nội, Việt Nam, đã đồng ý trả 1 triệu 500 ngàn mỹ kim để một người tham vấn có thể giúp cho con của bà được nhập học một trường trung học và đại học đặc biệt ở Hoa Kỳ.Người tham vấn này đã giúp cho con gái của bà mẹ nộp đơn xin bảy trường trung học có chương trình ăn ở và 22 trường đại học, bao gồm những trường nổi tiếng như Harvard, Princeton và Columbia. Các dịch vụ của người tham vấn này cung cấp bao gồm giúp mọi thứ từ việc viết thư cho trường học cho đến việc cố vấn khi đi phỏng vấn nhập học, xin thư giới thiệu và chỉ dẫn học sinh tất cả bước thủ tục xin nhập học.Người mẹ đã ký hợp đồng trả 1 triệu 500 ngàn mỹ kim bất kể con gái của bà có được chấp thuận ở các trường kể trên hay không. Bà mẹ đã trả một nửa lệ phí này và hứa sẽ trả một nửa lệ phí còn lại sau khi con gái của bà được nhận vào một trong những trường mà cô chọn lựa. Trên thực tế, cô gái đã được chấp thuận theo học một trong những trường trong danh sách mà cô ưa thích. Nhưng sau đó, người mẹ đã từ chối trả số tiền lệ phí 750 ngàn mỹ kim còn lại. Người tham vấn hiện đang nộp đơn thưa bà mẹ và con gái của bà để lấy thêm số tiền còn nợ.Hầu hết các văn phòng tham vấn không bao giờ tính lệ phí trên 10 ngàn mỹ kim. Tính tiền như thế có hợp pháp không? Câu trả lời là Có. Nhưng điều này có hợp đạo đức không? Câu trả lời là Không. Nguồn tin trên không cho biết tin tức cá nhân cũng như nghề nghiệp về người mẹ giàu có một cách khác thường này ở Hà Nội.Hành pháp Trump có thể nhắm vào người di dân sử dụng trợ cấp phiếu thực phẩm và các lợi ích xã hội khácTrong một nỗ lực khác nhằm giảm số di dân hợp pháp, hành pháp Trump muốn làm khó những ngọai kiều ở Hoa Kỳ nộp đơn xin thẻ xanh, và muốn thường trú nhân cần được để ý cẩn thận hơn nếu họ dùng những lợi ích công cộng. Đây là luật mới, vẫn còn nằm trên bản thảo và chưa được tổng thống ký.Luật này có thể sẽ ảnh hưởng đến hai lọai di dân: Một nhóm di dân đang ở Hoa Kỳ hợp pháp và đang nộp đơn xin quy chế thường trú nhân. Còn nhóm di dân khác đã có quy chế thường trú nhân nhưng người bảo lãnh có thể bị buộc phải hòan trả bất cứ lợi ích công cộng nào mà người thường trú nhân đã nhận. Những quy định này đã hiện hữu từ lâu nhưng chưa được thi hành. Nhưng, những thông tin hiện có không nói rõ nếu thường trú nhận đã nhận những lợi ích công cộng một cách hợp pháp có phải hòan trả hay không, vì họ đã được các văn phòng xã hội chấp nhận đơn xin những lợi ích này sau khi xem xét sự hợp lệ.Theo luật mới, một người sẽ bị xem là "gánh nặng xã hội" nếu họ trông nhờ vào bất cứ sự trợ giúp nào của chính phủ với hình thức tiền mặt, chi phiếu hoặc những hình thức khác về tiền bạc, và những trợ giúp chính phủ không phải tiền mặt với hình thức trợ cấp, dịch vụ hoặc các trợ giúp khác.Trong số những lợi ích công cộng được liệt kê trong luật mới là: Những trợ giúp về bảo hiểm sức khỏe chẳng hạn như những trợ giúp được cung cấp qua Đạo Luật Chăm Sóc Đủ Khả Năng (tức Affordable Care Act); Chương Trình Trợ Giúp Dinh Dưỡng Bổ Sung (tức Supplement Nutrition Assistance Program); Chương Trình Bảo Hiểm Sức Khỏe Của Trẻ Em (tức Children's Health Insurance Program); chương trình WIC, là một chương trình của liên bang nhằm nuôi dưỡng các sản phụ nghèo khó hoặc những phụ nữ đang trong thời kỳ ở cử và con của họ; trợ cấp nhà ở và di chuyển; các chương trình giúp người nghèo trả những hóa đơn tiền sưởi; hoặc những chương trình chẳng hạn như Head Start, nhằm giúp những trẻ em thuộc gia đình có lợi tức thấp có thể đi học nhà trẻ.Một số lợi ích công cộng sẽ không bị xem là "gánh nặng xã hội", bao gồm những trợ giúp thiên tai khẩn cấp, trợ giúp y tế công cộng cho việc chích ngừa, đi học trường công, được miễn phí hoặc giảm giá ăn trưa trong trường học, và những lợi ích mà người di dân đã từng được hưởng chẳng hạn như bảo hiểm tàn tật, bảo hiểm y tế Medicare và hưởng tiền thất nghiệp.Thế Vận Hội Olympic Mùa Đông và những con số kỷ lục của công dân Hoa Kỳ gốc Á ChâuBảy trong số 14 lực sĩ trượt băng nghệ thuật Hoa Kỳ tại Thế Vận Hội Olympic Mùa Đông tại Nam Hàn là công dân Hoa Kỳ có nguồn gốc Á Châu và đây là con số kỷ lục. Tất cả bảy lực sĩ này là người Nhật hoặc Trung Hoa. Ba người sinh ở tiểu bang California, những người còn lại sinh ở các tiểu bang khác.Trong mùa thi vòng lọai cuối năm 2017, theo ban thể thao Team USA cho biết: 39% số lực sĩ trượt băng Hoa Kỳ đứng đầu chương trình cá nhân nam và nữ lực sĩ xuất sắc có nguồn gốc Á Châu. Trong khi đó, thống kê cho biết công dân Hoa Kỳ gốc Á Châu chiếm 5.7% dân số Hoa Kỳ.Còn những lực sĩ Hoa Kỳ trượt băng nghệ thuật gốc Việt Nam thì sao? Vẫn chưa có nhưng có lẽ sẽ xuất hiện sớm. Nhưng ở phía Bắc chúng ta, anh Nam Nguyễn, 20 tuổi, là lực sĩ Canada trượt băng nghệ thuật gốc Việt Nam. Anh đọat Giải Nhất trong kỳ thi trượt băng nghệ thuật thế giới năm 2014 dành cho thanh thiếu niên và đứng thứ năm trong kỳ thi Quán Quân Thế Giới năm 2015.Thêm một trung tâm "NVC"!Chúng ta đều biết đã có một NVC, đó là chữ viết tắt của Trung Tâm Chiếu Khán Quốc Gia (tức National Visa Center - NVC) tại tiểu bang New Hampshire. Trung tâm này nhận giấy tờ, duyệt xét bảo trợ tài chánh và xếp lịch phỏng vấn tại Tòa Lãnh sự Hoa Kỳ. Có lẽ ông Trump chưa từng nghe đến Trung Tâm Chiếu Khán Quốc Gia chăng?Trung tâm NVC mới của ông Trump sẽ được gọi là Trung Tâm Kiểm Tra Quốc Gia (tức National Vetting Center - NVC). Chữ "kiểm tra" ở đây có nghĩa là điều tra kỹ lưỡng hoặc kiểm tra lý lịch của những người đang nộp đơn xin chiếu khán (visa) đến Hoa Kỳ. Việc "kiểm tra tối đa" sẽ được tiến hành khi đương đơn xin chiếu khán bị tình nghi là khủng bố hoặc là lọai người nguy hiểm. Trung tâm NVC mới sẽ tiến hành điều tra trong 6 tháng.Trung tâm mới này cũng sẽ tập trung vào việc cải tiến để các cơ quan liên bang cùng chia sẽ thông tin về việc kiểm tra cũng như hợp lý hóa tiến trình duyệt xét. Điều chưa rõ là trung tâm mới này sẽ thay đổi cách kiểm tra người di dân và du khách đến Hoa Kỳ như thế nào. Một điều mà chúng ta biết rõ là các đương đơn người Việt Nam xin chiếu khán sẽ không là đối tượng bị kiểm tra gắt gao.Ông Nielsen, Bộ trưởng Bộ Nội An, nói rằng: "Chúng tôi đặt trong vị trí cần kiểm tra khó khăn hơn và rà sóat kỹ càng hơn tất cả những cá nhân muốn nhập cảnh Hoa Kỳ. Trung Tâm Kiểm Tra Quốc Gia sẽ được Bộ Nội An yểm trợ công việc và tất cả cơ quan tình báo Hoa Kỳ sẽ ngăn cản đám khủng bố, bọn tội phạm hung bạo và những cá nhân nguy hiểm khác nhập cảnh Hoa Kỳ".Hệ thống di trú mới của Tòa bạch Ốc có nghĩa là "Không có những bà mẹ và không có người Hồi giáo"Đó là tin tức mới và liên quan đến những thay đổi lớn trong chính sách di trú của Tòa Bạch Ốc. Những thay đổi này sẽ có thể xảy ra trong hạng mục di trú gia đình.Và trước khi chúng ta nói về những vấn đề khác, chúng tôi xin nhắc nhở các công dân Hoa Kỳ và các thường trú nhân đang có dự tính nộp đơn bảo lãnh di dân cho cha mẹ, cho các con và cho anh chị em là nên thực hiện ngay lập tức. Xin nhắc lại: thực hiện ngay lập tức. Đơn bảo lãnh được nộp trước khi có những thay đổi về luật di trú, dù chỉ là một ngày trước, sẽ được duyệt xét theo luật cũ.Bộ Nội An vừa tuyên bố rằng người Hồi giáo Sunni, kể cả cư dân đang sống ở Hoa Kỳ và các đương đơn xin chiếu khán ở nước ngòai, sẽ là đối tượng bị kiểm tra gắt gao. Bộ Nội An nói về những người Hồi giáo trẻ, đàn ông và đến từ Trung Đông, Nam Á hoặc Phi Châu. Tại sao những người Hồi giáo Sunni bị xem là mối đe dọa? Vì mối đe dọa này có thể đến từ nguyên do họ bị ảnh hưởng bởi những tổ chức khủng bố.Điều này có nghĩa là dù những người Hồi giáo Sunni đã di dân đến Hoa Kỳ cũng là đối tượng bị theo dõi và bị nghi ngờ trong thời gian dài. Những người nộp đơn di dân hoặc những lọai chiếu khán khác từ những quốc gia Hồi giáo Sunni sẽ bị tra xét từng khía cạnh trong đời sống của họ, từ những trang mạng xã hội cá nhân cho đến từng tổ chức mà họ là hội viên, và sẽ bị từ chối chiếu khán dù chỉ là một bằng chứng rất nhỏ.Điều này cho thấy kế họach di trú mới của Tòa Bạch Ốc như một cách chống lại nền tảng gia đình, chống Hồi giáo nhưng lại ưa chuộng người thông minh đến từ các quốc gia Âu Châu. Những cải tổ di trú được đưa ra sẽ ảnh hưởng đến hàng triệu người khắp nơi trên thế giới đã có gia đình hoặc lợi ích kinh doanh tại Hoa Kỳ.Các công dân Hoa Kỳ có gia đình thân thích ở ngọai quốc và hy vọng bảo lãnh họ phải thực hiện ngay bây giờ, và đàn ông Hồi giáo Sunni đang tính du lịch Hoa Kỳ nhưng chưa xin chiếu khán du lịch nên nộp đơn ngay lập tức.Hỏi Đáp Di Trú- Hỏi: Cơ quan Thi Hành Luật Di Trú và Thuế Quan (ICE) có họat động tích hơn trong năm đầu tiên ông Trump làm tổng thống không?- Đáp: Có. Số di dân không có giấy tờ hợp lệ bị bắt giữ tăng cao trong năm 2017. Tổng cộng có 143.470 người bị cơ quan ICE bắt giữ. Con số này tăng 30% so với năm 2016.- Hỏi: Tổng thống Trump nói rằng nước Mỹ không đủ khả năng giúp đỡ cho người tỵ nạn và di dân. Điều này có đúng không?- Đáp: Ngược lại mới đúng. Hoa Kỳ là một quốc gia giàu có nhất, thịnh vượng nhất và hùng mạnh nhất trên thế giới vì đã chào đón người di dân. 