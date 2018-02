CÂU LẠC BỘ ĐÀN CA TÀI TỬ TỔ CHỨC CA CỔ NHẠC "XUÂN YÊU THUƠNG"



Tuyết Mai





Giữa một chiều Đông lãnh lẽo ở Miền Bắc Hoa Kỳ, Câu Lạc Bộ Đàn Ca Tài Tử vùng Hoa Thịnh Đốn đã tưng bừng tổ chức một chương trình ca nhạc "Xuân Yêu Thuơng" mừng Tết Mậu Tuất 2018 tại Nhà hàng Harvest Moon, Falls Church, VA.





Hiện diện trong buổi trình diễn này có Ông Chủ Tịch CĐ HTĐ, MD&VA Đinh Hùng Cường và phu nhân; Ông Nguyễn văn Đặng, Hội truởng Hội NVCao Niên/HTĐ; ông Phan văn Bề Hội truởng Hội Long Xuyên; Ông Nguyễn văn Thành, Hội trưởng Hội Hải Quân và Hàng Hải Miền Đông HK; Bà Trúc Nương, Hội trưỏng Hội Phụ Nữ /HTĐ, Bà Bội Anh, Hội Thiện Tâm, Ông Nguyễn Vĩnh Hưng Hội trưởng Hội Saigon, Gia Định, Ông Hà văn Sinh, Hội trưỏng Phật Giáo Hòa Hảo vùng Thu đô, Hà văn Sang Hội THCảnh sát QGVNCH và khoản hai trăm năm mươi quan khách và thân hữu, trong một không khí thật ấm cúng, thân mật, vui tươi.





Chương trình được điều hợp rất sinh động, hào hứng bởi MC Đào Hiếu Thảo và MC Duy Linh, MC Thu Thảo. MC Đào Hiếu Thảo điều khiển phần nghi lễ chào Quốc kỳ Mỹ, Việt. Sau đó ông giới thiệu Trường ban Tổ chức : Bà Mary Chi Ray một nguời tích cực họat động trong Cộng đồng tị nạn, hiện bà là Cố vấn của Câu Lạc Bộ Đàn Ca Tài Tử . Được biết Câu Lạc Bộ Đàn Ca Tà Tử, có khoản hai mươi anh chị em nghệ sĩ vùng Thủ đô HTĐ, đãsinh hoạt chung từ ba năm qua, gồm Ca nhạc sĩ Nhất Lĩnh, Nghệ sĩ Thu Thảo, Hoàng Hùng, Bảo Linh, Thiện Vủ, Phương Trang, Thiện Nhẫn, Thanh Kiệt, Bảo Chi ... Các anh chị em họp nhau thành lập CLB ĐCTT nhằm mục đích duy trì và phát triển nền tân cổ nhạc Miền Nam ở hải ngoại.





Nói về ý nghĩa chương trình mừng Xuân Yêu Thương, Bà Mary Chi Ray, Cố vấn của CLB Đàn Ca Tài Tử nói, một lần nữa mùa Xuân Tết Nguyên Đán lại trở về giữa mùa Đông giá buốt. Trong chúng ta không ai không khỏi chạnh lòng nhớ thuơng về quê mẹ. Nhớ những nguời thân yêu và nhiều nỗi nhớ niềm thương thiêng liêng khác trong lòng của mỗi người. Do dó Tết Việt Nam không phải chỉ là một dấu mốc thời gian khởi đầu trong một năm mà Tết Việt Nam còn đánh thức tình thương trong ta đến với mọi người, trao cho nhau niềm thân thiện, hỷ xả khoan dung cho nhau, với nụ cười hoan hỷ của mùa “Xuân Yêu Thương “.



Tết Việt Nam còn là niềm hoài niệm tri ân những bậc tiền nhân dựng nước và giữ nuớc, những anh linh chiến sĩ vì lý tưởng bảo non sông đất nước; những bậc tổ tiên ông bà cha mẹ, và thân bằng quyến thuộc đã quá cố; những người đã ra đi để lại cuộc sống cho chúng ta. Cho nên Tết Việt Nam còn là nguồn cảm hứng để duy trì truyền thống đạo đức, nhân nghĩa là bản sắc cao đẹp của dân tộc Việt Nam.





Bà Mary Chi Ray nói tiếp, “Tết Nguyên Đán còn là một mùa Xuân hướng đến một tuơng lai cao rộng chân thiện mỹ, hạnh phúc, an lạc chân thật”. Thay mặt CLB Đàn Ca Tài Tử Bà cầu chúc quan khách, đồng huơng "một mùa Xuân vui tuơi an hòa và một năm mới vạn sự cát tường, vạn duyên thắng ý."

Mở đầu là một màn múa lân của các em trẻ, tiếng trống múa lân rộn ràng, gợi nhớ không khí Tết thân yêu ở quê nhà Việt Nam. Chương trình văn nghệ rất phong phú, với màn hoạt cảnh "Ly Rượu Mừng", thật ngoạn mục với người nông phu, bà mẹ già, người chiến sĩ , người thương gia, đôi uyên uơng cùng vui tươi, đón mừng một mùa Xuân mới, do các anh chị em côbác trong Cộng Đồng tham dự trình diễn.





Kế đến bài song ca "Duyên Tiền Định" thật vui nhộn do hai nghệ sĩ Hoàng Hùng và Thu Thảo trình diễn,đã làm cho không khí thêm phần sôi động, hào hứng. Ca nhạc sĩ Nhất Lĩnh tiếp nối chuơng trình với bài Tân cổ giao duyên “Xuân Đã Về “ kế đến Bảo Linh và Phương Trang với tình tự “Thương quá VN “ . Độc đáo nhất là màn trình diễn Hồ Quảng: “Phụng Nghi Đình “ do Nghệ sĩ Thu Thảo độc diễn, thật hấp dẫn, gợi mọi người nhớ lại không khí sân khấu Miền Nam trước 1975 .



Không khí cũng được thay đổi bởi những bản tân nhạc xuân, nhạc ngoại quốc do Quốc Bình và Hoàng Anh , cùng Tuyết Mai trong "Đồn Vắng Chiều Xuân" và Kiều Nga với “Xuân và tuổi trė”.

Đặc biệt trong chương trình mừng Xuân Yêu Thuơng này Bà Cố Vấn Mary Chi Ray đã trao bằng vinh danh Giáo sư Kim Oanh và Bà Trần Tuyết Ngọc là hai người đã đóng góp nhiều công sức phục vụ Cộng Đồng trong nhiều năm qua. Ca nhạc sĩ Nhất Lĩnh cũng được vinh danh, vì là một nguời trẻ đã đóng góp, sáng tác khoản hơn hai trăm bài bản tân cổ nhạc nhằm duy trì, phát triển nền cổ nhạc VN tại hải ngoại.



Nhạc sĩ Hoàng Phú và Trần Thạnh với Ban Nhạc The Midnight Blue đã đóng góp một phần lớn cho sự thành công của Chuơng trình Xuân Yêu Thuơng. Mặc dầu dạ tiệc được tổ chức vào Tối Chủ Nhật, nhưng tiếng đàn tuyệt vời và tiếng hát hấp dẫn của các ca nghệ sĩ Thủ đô, đã lôi cuốn khán giả ở lại, say mê thuởng thức và khiêu vũ đến nửa đêm. Đặc biệt, có rất nhiều người trẻ tham dự buổi trình diễn ca cổ nhạc tài tử này.



Với sự thành công của chương trình ca cổ, dạ vũ Xuân Yêu Thuơng này, Ban tổ chức hy vọng sẽ tái ngộ cùng đồng hương với những màn văn nghệ hấp dẫn khác trong tương lai, góp phần duy trì và phát triển nên tân vả cổ nhạc miền Nam .