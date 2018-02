Olympics và Bán Đảo Triều Tiên





Phạm Gia Đại





Tình hình Biển Đông trong tuần qua đột nhiên sôi động với các dư luận cho rằng sau Thế Vận Hội Mùa Đông đang diễn ra tại Pyeongchang, Nam Hàn, phía Hoa Kỳ đang tính toán một kế họach quân sự với Bắc Hàn, vì thế Trung Cộng đang chuẩn bị chiến tranh với Mỹ, và Trung Cộng đang muốn đẩy Hạm Đội Thái Bình Dương của Mỹ ra khỏi vùng biển này. Theo Reuter, dư luận này dựa trên lời tuyên bố của Giám Đốc Tình Báo Quốc Gia (DNI) Mỹ là ông Dan Coats cho rằng dù chúng ta vẫn đang tìm mọi phương cách hòa bình nhưng “thời gian quyết định” về Bắc Hàn là gần kề đối với mối đe dọa của chương trình vũ khí hạt nhân này. Bởi vì Bắc Hàn sẽ không bao giờ từ bỏ chương trình hạt nhân. Ông Coats lưu ý rằng Bắc Hàn đã nhiều lần tuyên bố vũ khí hạt nhân là căn bản cho sự sống còn của họ. Lời cảnh cáo của ông Dan Coats đưa ra trong thời gian đang có sự hòa hoãn giữa Bắc và Nam Hàn được thể hiện biểu kiến qua Thế Vận Hội Olympics Mùa Đông năm nay tại Nam Hàn. Thêm vào đó, tháng trước, Giám Đốc CIA ông Mike Pompeo cũng tuyên bố trong buổi điều trần rằng không còn mấy tháng nữa Bắc Hàn có thể có khả năng mở một cuộc tấn công bằng hạt nhân đến Hoa Kỳ, và dù Nam - Bắc Hàn có đàm phán chăng nữa, “không có một chỉ dấu nào về sự thay đổi chiến lược” trong ý đồ duy trì sự đe dọa hạt nhân với Hoa Kỳ của nhà lãnh đạo Kim Jong-un. Và dù rằng Hoa Kỳ ủng hộ đàm phán hai bên Bắc Nam Triều Tiên, việc tăng cường cấm vận để cho Bình Nhưỡng phải từ bỏ chương trình hạt nhân vẫn là điều cần thiết. Bà Thượng Nghị Sỹ Dân Chủ Dianne Feinstein đặt câu hỏi Tình Báo Mỹ đã xem xét phương thức nào dù là rất khó khăn để đem Bắc Hàn đến bàn hội nghị chưa?



Cho đến cuối ngày 21 tháng 2, các tranh tài tại Thế Vận Hội vẫn đang diễn ra sôi nổi, và Na Uy vẫn ngự trị trên đầu bảng với 33 huy chương trong đó có 13 vàng. Thứ nhì là Đức với 24 huy chương trong đó có 12 vàng. Thứ ba là Canada với 21 huy chương trong đó có 9 vàng. Hoa Kỳ đã vượt lên hàng thứ tư với 19 huy chương trong đó có 7 vàng. Hòa Lan tụt xuống hạng 5 với 16 huy chương trong đó có 6 vàng. Tuy nhiên với các nhà quan sát quốc tế thì các sự việc chính trị bên cạnh các cuộc tranh tài này mới đáng lưu ý.

Thứ nhất là Bắc Hàn đã phản đối kịch liệt việc Phó Tổng Thống Mỹ Mike Pence mời cha mẹ của cậu sinh viên Otto Warmbier 22 tuổi sang dự Thế Vận Hội tại Pyeongchang (Otto là người đã bị tra tấn giam cầm trên một năm tại Bình Nhưỡng và khi trả về Mỹ đã chết một cách bí mật). Cha của cậu Otto nói rằng con trai ông đã bị tra tấn một cách có hệ thống bởi Bắc Hàn. Cơ quan thông tấn của nhà nước Bắc Hàn đã phản pháo mạnh mẽ lại và tuyên bố Hoa Kỳ đang gây ra một phong trào bôi nhọ Bắc Hàn (ám chỉ việc này). Theo Washington Post một cuộc họp ngắn dự trù bên lề Thế Vận Hội tại Nam Hàn một ngày sau ngày khai mạc sẽ diễn ra giữa Phó TT và phái đoàn Mỹ với hai đại diện Bắc Hàn là Kim Yong Nam và Kim Yo Jong đã bị phía Bắc Hàn hủy bỏ chỉ 2 giờ trước phiên họp. Lý do không được công bố nhưng theo phóng viên Sofia Lotto Persio của Newsweek thì Phó TT Mỹ Mike Pence là người chủ trương cứng rắn đối với các hành động tàn ác vô nhân đạo vẫn đang diễn ra tại Bắc Triều Tiên, nên ông, dù ngồi hàng ghế ngay trước hai đại diện cao cấp nhất của Kim Jong-un gửi sang là Kim Yong Nam và Kim Yo Jong – em gái của Kim Jong-un, ông vẫn không tiếp xúc với họ, nói đúng ra ông đã hoàn toàn phớt lờ coi như không hề có họ ở đó. Ông tuyên bố: Tôi không tránh né em gái của nhà độc tài mà chỉ phớt lờ đi thôi. Ông nói thật không thích hợp chút nào nếu Hoa Kỳ tỏ thái độ chú ý đến người này vì cô ta là em gái nhà độc tài và lại đang lãnh đạo những tuyên truyền cho Bắc Hàn tại đây. Phó TT nhắc lại những tội ác ghê gớm của Bắc Hàn Kim Jong-un như việc ám sát Kim Jong Nam tại Mã Lai, hay việc xử tử dã man người chú của mình Jang Song Thaek là bằng chứng cho thấy gia đình trị tại Bắc Hàn đang phạm các tội ác ít thấy trong thời đại ngày nay, và ông không đối thoại với họ để phản đối những vi phạm nhân quyền này của chế độ: “Tôi muốn gửi một thông điệp-qua sự im lặng của tôi, đến dân chúng Hoa Kỳ để họ biết họ đang đương đầu với ai, và chúng ta sẽ đứng vững chắc, đứng mạnh mẽ với quyết tâm bên cạnh các đồng minh của Mỹ, cho đến khi nào chế độ Bắc Hàn ngưng đe dọa chúng ta và đồng minh với vũ khí hạt nhân của họ. Và chúng ta sẽ buộc họ phải chịu trách nhiệm về những vi phạm nhân quyền ghê rợn của họ đối với nhân dân họ.” Phó TT Mike Pence là một trong số những nhà lãnh đạo trên thế giới đã không đứng lên chào mừng đoàn vận động viên của Bắc-Nam Triều Tiên khi họ diễn qua khán đài dưới lá cờ chung. Chánh văn phòng và giám đốc thông tin của ông là Jarrod Agen đã giải thích rằng Phó TT chỉ đứng lên để chào mừng đoàn vận động viên của Hoa Kỳ mà thôi.

Trước việc một số dân chúng và cơ quan báo chí như Washington Post, CNN, ABC news, Reuters và nhiều nữa đăng tải các tin tức bình thường hóa hay ca ngợi em gái của Kim Jong-un mà họ gọi là “công chúa” princess, Mary Katharine Ham của CNN dứt khóat cho rằng không nên ca tụng người em gái của Kim Jong-un này vì bà ta Kim Yo Jong chính là giám đốc tuyên truyền và vận động cho chế độ kinh hoàng đó. Bắt tay bà ta sẽ là vấn đề. Các cô gái Bắc Hàn cổ động cheerleader... chính là các tù nhân của đất nước họ và được huấn luyện trước họng súng để làm công việc cổ vũ. Đối với các người không thích ông Mike Pence hay Tòa Bạch Ốc nên hiểu rõ rằng bà ta đang làm công việc tuyên truyền cho các vụ xử tử trước công chúng và các quần đảo ngục tù.” Phóng viên Katharine Ham nói thêm:”Vì đó là công việc của bà - It’s her job!” và “chúng ta đừng quá vọng động bởi bất đồng quan điểm với ông Pence không chấp nhận hôn nhân đồng tính mà chống ông và tạo chiến thắng cho họ. Đây là cách nhìn rất xấu/This is a bad, bad look, Mary Ham kết luận”. Ngoài ra cần biết rằng người em gái Kim Yo Jong của nhà độc tài Bắc Hàn Kim Jong-un là một trong 10 nhân vật cao cấp nhất của Bình Nhưỡng có tên trong sổ đen của Hoa Kỳ về vi phạm nhân quyền.





Thế Vận Hội Mùa Đông vẫn đang tiếp diễn sôi nổi trong tinh thần thể thao và hữu nghị, nhưng nhiều nhà bình luận đang lo ngại sau khi Thế Vận Hội kết thúc có thể có nhiều biến chuyển quan trọng tại khu vực ven biển Thái Bình Dương này bởi thái độ thay đổi đột ngột 180 độ của Bắc Hàn. Bình Nhưỡng muốn đàm phán với Nam Hàn và Kim Jong-un muốn mời Tổng Thống Nam Hàn qua thăm và thương thuyết với Bắc Hàn. Cộng sản không bao giờ có thiện chí hòa hợp hòa giải. Bài học Tết Mậu Thân 1968 tại miền Nam Việt Nam là một kinh nghiệm đau thương bằng xương máu đồng bào, của chế độ Việt Nam Cộng Hòa, chỉ vì tin vào lời hứa hưu chiến của Bắc Việt và VC mà đã bị VC lật lọng tấn công bất ngờ ngay dịp Tết Nguyên Đán. Kinh nghiệm đau thương Mậu Thân đó đã 50 năm, nay có thể xẩy ra đối với Nam Hàn hay không? Liệu Bắc Hàn sẽ giở những thủ đoạn gì sau khi Thế Vận Hội Mùa Đông tại Pyeongchang, Nam Hàn kết thúc? Người Mỹ có câu châm ngôn: “Hãy chờ xem/Just wait and see!” (Tin Tổng Hợp).

PGĐ