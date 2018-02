Dự Thảo Hiệp Ước TPP 11 Nước Sắp Công Bố

WELLINGTON - Bản dự thảo sau cùng của Hiệp Ước Tự Do Mậu Dịch Xuyên Thái Bình Duơng (hay TPP) do Hoa Kỳ xướng xuất và nay do Nhật dẫn đầu, đã sẵn sàng để công bố tại thủ đô New Zealand.Đây là 1 bước tiến đến hiện thực tuy ngôi sao là Hoa Kỳ đã rút lui theo chủ trương của chính quyền Trump.Nguồn tin thông thạo cho biết: hơn 20 điều khoản của TPP đã bị loại hay thay đổi trước khi các nước ký kết vào ngày 8 tháng 3 năm 2018.11 thành viên còn lại với Nhật là nỗ lực dẫn đầu đã hoàn tất văn bản điều chỉnh trong tháng qua với danh xưng Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership (hay CPTPP) dự kiến đuợc ký kết tại thủ đô Chi-lê ngày 8-3.Hiệp ứơc này sẽ giảm thuế tại các nền kinh tế chiếm hơn 13% GDP toàn cầu, bằng 10,000 tỉ MK.Giáo sư luật Kimberlee WEatherall của University of Sydney nhận xét “TPP 11 đã thay đổi nhiều điểm gây tranh luận, đặc biệt về dược phẩm”. Trước đây, Hoa Kỳ yêu cầu tăng cường các biện pháp kiểm soát tác quyền với dược phẩm mà các nước sợ sẽ làm tăng giá thuốc chữa bệnh.11 nước còn lại hoan nghênh tiến bộ đạt đuợc như là phản ứng chống lại ý định bảo hộ mậu dịch của Washington. Nhưng họ cũng hy vọng chính quyền Trump sẽ nghĩ lại và tham gia.Bộ trưởng thương mại David Parker của New Zealand tuyên bố “CPTPP càng quan trọng hơn khi các đe dọa gia tăng với khả năng vận dụng hiệu quả các quy định của tổ chức mậu dịch quốc tế (WTO).Trong tháng qua, tại diễn đàn kinh tế Davos, TT Trump tuyên bố có thể trở lại TPP nếu đạt đuợc thỏa thuận thích hợp hơn. Nhưng, bộ trưởng Parker tiên đoán: không chắc Hoa Kỳ trở lại trong 2 năm - theo lời ông, CPTPP có thể bắt đầu thực hành vào cuối năm nay hay đầu năm 2019.Trong 1 tuyên bố bằng mạng, bộ trưởng thương mại Steven Ciobo của Australia nhận xét: TPP-11 sẽ tạo ra việc làm trong mọi hoạt động kinh tế tại Australia, phát sinh cơ hội mới về tự do mậu dịch giưã châu Á và châu Mỹ.11 thành viên của CPTPP gồm Nhật, Austrlia, New Zealand, Canada, Mexico, Peru, Chi-lê, Maylaysia, Singapore, Brunei và Vietnam.